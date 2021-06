EGS School : meilleure école de gaming de France

En plein essor, l’univers des jeux vidéo séduit aujourd’hui des milliers de jeunes. Afin de transformer cette passion en carrière professionnelle, des écoles spécialisées ont été créées en France, dont l’objectif est de vous former aux différents métiers de cet univers. Parmi elles, l’EGS School a su se démarquer en proposant formations et programmes variés, vous permettant d’acquérir les compétences nécessaires afin de réussir dans ce milieu. Vous disposerez alors de connaissances approfondies sur les différentes facettes des métiers de manière à vous épanouir dans la carrière de vos rêves.

L’EGS School : une école pour les passionnés du gaming

L’univers du gaming s’est peu à peu démarqué afin de créer un secteur à part entière dans lequel il est désormais possible de se professionnaliser. Toutefois, l’accès à ces nouveaux métiers du digital nécessite une formation appropriée vous enseignant les différents enjeux de ce milieu très prisé. Bien loin des parcours universitaires classiques ne proposant pas un apprentissage adapté aux spécificités du monde des jeux vidéo, les Gaming School sont des écoles vous garantissant un parcours sur mesure pour une professionnalisation rapide. Pour une immersion des plus réalistes, vous profiterez de l’intervention d’anciens joueurs pros pour qui cet univers n’a plus aucun secret. Vous serez alors conseillés et guidés tout au long de cette expérience.

Située à Bordeaux, l’EGS School est une école visant à assurer un enseignement sur mesure à chacun de ses élèves ; un accompagnement personnalisé qui saura les aider à envisager un avenir professionnel dans cet univers. Chaque programme est adapté en fonction du profil et des attentes des étudiants de manière à leur garantir une formation parfaitement adaptée. En effet, l’univers du gaming comprend de nombreux métiers différents auxquels il est possible d’être formés au sein d’une école eSport. Il vous sera alors possible de vous orienter vers la branche qui vous inspire le plus afin d’en apprendre toutes les subtilités et réussir dans le milieu.

Une formation personnalisée pour un apprentissage sur mesure

Contrairement à de nombreuses écoles, l’EGS Bordeaux ne propose pas de parcours général au cours duquel vous seront imposées des disciplines ne correspondant pas à votre projet de carrière. En effet, cette école met en avant une formation sur mesure grâce à laquelle il vous sera possible de privilégier les cours et compétences de votre choix de manière à atteindre vos objectifs professionnels sans perdre de temps. Une telle flexibilité et adaptation vous permettront de profiter pleinement d’une formation parfaitement adaptée à vos besoins.

De manière à accueillir chaque année de nombreux élèves et les former dans les meilleures conditions possibles, l’EGS School dispose de 2 500 m2 de locaux au sein desquels vous perfectionnerez vos connaissances du gaming. Un tel cadre vous offrira la possibilité de réaliser vos travaux de groupes au cœur d’infrastructures de qualité pour un apprentissage réussi.

Enfin, cette école eSport vous ouvre également les portes à un campus virtuel grâce auquel les étudiants auront la possibilité de suivre la formation depuis chez eux, offrant ainsi d’opportunités aux élèves de la France entière de profiter d’un tel enseignement. En effet, si l’univers du gaming connaît une certaine envolée depuis quelques années, le nombre d’écoles eSport en France reste limité. Celles-ci sont majoritairement situées dans les grandes métropoles du pays telles que Bordeaux, Paris ou Lyon.

EGS School : une multitude de débouchés professionnels

Nous rêvons tous de pouvoir faire de notre passion un métier. Toutefois certains milieux s’y prêtent plus que d’autres. Concernant l’univers des jeux vidéo, les possibilités d’avenir professionnel grandissent de jour en jour et nombreux sont ceux se dirigeant vers ce monde de rêve. Il est cependant indispensable de suivre la formation adéquate afin de vous assurer une carrière à succès. L’EGS School vous ouvre la porte à une multitude d’enseignements vous permettant de vous orienter vers le métier de vos envies.

Si cette école connaît un tel succès, c’est pour la large variété de cours qu’elle propose à ses élèves, offrant ainsi des possibilités de carrière dans les métiers du design, de l’informatique, du marketing et de l’eSport, tels que :

Designer Web

Game designer

Monteur vidéo

Développeur

Trafic manager

Joueur pro eSport

Coach eSport

Content creator

Contrairement à la croyance commune, nombreux sont les débouchés proposés par une telle école.