Les jeux à 70 euros peuvent-ils réussir dans un monde rempli d’abonnements et de jeux gratuits ?

Il est encore tôt, mais les analystes disent que les “plus grandes franchises” peuvent probablement supporter 70 euros.

En juillet dernier, Take-Two a annoncé que NBA 2K21 serait le premier jeu à demander 70 euros pour l’édition standard sur les systèmes “nouvelle génération” (c’est-à-dire PlayStation 5 et Xbox Series S/X). La semaine dernière, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a doublé la mise sur cette décision, déclarant que le marché était prêt pour une augmentation du prix plafond de facto des jeux.

“Nous avons annoncé un prix de 70 euros pour la NBA 2K21, nous pensons que nous offrons une gamme d’expériences extraordinaires, beaucoup de possibilités de rejeu, et la dernière fois qu’il y a eu une augmentation des prix en première ligne aux États-Unis était en 2005, 2006, donc nous pensons que les consommateurs étaient prêts pour cela”, a déclaré Zelnick lors de la conférence de Morgan Stanley sur la technologie, les médias et les télécommunications (telle que transcrite par le Video Games Chronicle).

Ce n’est pas si surprenant, compte tenu de la source de la citation. Mais nous ne devrions pas avoir à le croire sur parole. Quatre mois se sont écoulés depuis le lancement de la NBA 2K21 sur les nouvelles consoles, et six mois depuis son lancement à un prix inférieur de 60 euros sur la PS4 et la Xbox One. Cela devrait suffire pour déterminer si les joueurs en général étaient prêts à dépenser plus d’argent pour une expérience “next-gen” de grande renommée et si l’expérience de prix de Take-Two vaut la peine d’être répétée, n’est-ce pas ?

Il s’avère que répondre à ces questions n’est pas si simple à ce stade.

Posez-les à nouveau plus tard…

Une grande partie du problème posé par l’analyse du prix de 70 $ de NBA 2K21 est que le jeu était également disponible en “Mamba Forever Edition” à 100 $. Cette édition spéciale comprenait à la fois la dernière génération du jeu et une mise à jour vers une version de nouvelle génération, ainsi qu’un certain nombre de gratuités numériques.

“De nombreuses personnes qui ont acheté la dernière génération de jeux y jouent maintenant sur leurs nouvelles consoles après avoir mis à jour le jeu [grâce à la Mamba Forever Edition]”, explique Mat Piscatella, analyste du marché des jeux vidéo chez NPD, à Ars Technica. “Cependant, la vente originale est toujours attribuée à la version ancienne. Je ne signale même pas les divisions de plateforme, les ratios d’égalité ou les taux de rattachement pour ces nouvelles consoles car ces points de données ne sont pas fiables actuellement”.

Un autre problème, selon Piscatella, est la petite taille de l’échantillon. Après le passage très public de la NBA 2K11 à 70 euros, seules quelques autres grandes franchises ont suivi le mouvement, dont Call of Duty Black Ops : Cold War d’Activision et quelques exclusivités sur PlayStation 5. La plupart des autres grands éditeurs sont restés à 60 euros pour les fêtes de fin d’année, dont beaucoup proposent des mises à jour gratuites de nouvelle génération aux joueurs qui achètent des jeux sur des consoles plus anciennes, ce qui complique encore les comparaisons.

Il est même difficile de juger de ces nouveaux titres par rapport aux attentes jusqu’à présent, affirme Piscatella, en partie parce que les stocks de PS5 et de Xbox Series X/S ont été fortement limités pendant une bonne partie de la nouvelle année. “Compte tenu de la petite taille de l’échantillon et des difficultés liées aux versions de mise à jour et à l’offre limitée de matériel, les données ne suggèrent pas encore de réponse particulière”, a déclaré Mme Piscatella.

Les leçons de l’histoire

Les choses ont été beaucoup plus claires la dernière fois que les prix des jeux de console ont connu une augmentation significative entre les générations. Fin 2005, Activision a dépassé le plafond de 50 euros fixé à l’époque pour les jeux, en demandant 60 euros pour Call of Duty 2 sur la Xbox 360, alors toute neuve. L’augmentation était d’autant plus notable qu’Activision avait facturé 50 euros pour la version PC qu’elle avait lancée un mois plus tôt.

Mais contrairement à la hausse actuelle, celle de 2005 a été un succès immédiat et incontestable. En décembre, l’IGN a cité des données du NPD montrant que 77 % des possesseurs de Xbox 360 avaient acheté Call of Duty 2, même au prix majoré. Avec un tel résultat, il n’est pas étonnant que tous les autres grands éditeurs se soient sentis à l’aise de suivre le mouvement en quelques mois.

Ils vendaient tellement d’exemplaires de Call of Duty 2 à 60 euros que le reste de l’industrie s’est dit : “Bon sang, si c’est 60 euros, passons à 60 euros”, a déclaré Piscatella à The Ringer.

Grâce à l’inflation, bien sûr, un jeu qui valait 60 euros fin 2005 vaudrait plus de 78 euros fin 2020 (selon le calculateur d’inflation du BLS). Mais l’inflation mise à part, l’industrie a subi de nombreux changements qui pourraient rendre un prix plus élevé plus difficile à avaler de nos jours.

“Il y a beaucoup plus de variabilité [des prix] que lors des lancements précédents, et de nombreux jeux sortent à tous les niveaux de prix”, souligne Piscatella. “Dans les générations précédentes, nous avions peut-être deux niveaux de prix.

Ensuite, il y a la hausse des abonnements à prendre en compte. Sur les plateformes Xbox, par exemple, Michael Pachter, analyste chez Wedbush Morgan, dit à Ars que les ventes de nouveaux logiciels sont généralement en baisse “parce que 50 % ou plus des nouveaux propriétaires de Xbox s’abonnent à Game Pass, et ils sont à 18 millions d’abonnements”. Il est trop tôt pour savoir si ces joueurs abonnés seront beaucoup moins disposés à acheter un jeu majeur à 70 euros, a déclaré M. Pachter.

Un prix initial plus élevé pourrait également être moins judicieux pour les jeux qui tirent une grande partie de leur argent de microtransactions post-lancement. Un grand jeu comme la FIFA pourrait rapporter plus de revenus initiaux à partir d’un prix de 70 euros, par exemple, mais cela pourrait quand même nuire à EA si “cela a un impact sur les revenus ultérieurs des dépenses internes à l’application”, a déclaré M. Pachter.

Regarder vers l’avenir

La véritable preuve que le prix de 70 euros est là pour rester viendra plus tard cette année. D’ici là, le marché dans son ensemble sera en mesure de comprendre comment la récolte actuelle de jeux à 70 euros s’est généralement comportée par rapport aux attentes. Si les résultats sont bons, vous pouvez vous attendre à voir un bon nombre d’imitateurs à l’automne, a déclaré M. Pachter.

Mais même dans ce cas, M. Pachter estime que le prix de 70 euros est plus une “décision jeu par jeu” qu’une nouvelle norme de facto pour tous les jeux à gros budget. “Les gens vont payer [70 euros] pour certains jeux, [mais je ne suis pas] sûr qu’ils le feront pour chaque jeu”, a-t-il déclaré. “La plupart des éditeurs vont regarder et voir ce que fait Take-Two et si ça marche.” Et même Zelnick de Take-Two a dit que le prix de 70 euros sera fixé “titre par titre”.

Piscatella a reconnu que “la sensibilité aux prix a évolué” ces jours-ci et qu’un prix de 70 euros ne fonctionnera pas pour tous les grands titres. “Mon hypothèse est que les plus grandes franchises qui génèrent la plus forte demande ne devraient pas avoir de gros obstacles avec ce prix de base de 70 euros… et beaucoup choisiront des versions encore plus chères avec un contenu supplémentaire”, a déclaré Mme Piscatella. Mais en fin de compte, “c’est une question de jeu individuel”.