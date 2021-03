Le mode en ligne de Watch Dogs Legion est arrivé sur PC

Le mode de jeu coopératif en ligne est arrivé sur PC pour Watch Dogs Legion, moins de deux semaines après avoir été retardé «indéfiniment» en raison d’un problème de dernière minute que les développeurs ont découvert et qui a provoqué des plantages pour les joueurs disposant d’un matériel graphique spécifique. Maintenant, c’est ici, vous pouvez donc vous lancer dans une version de jeu en monde ouvert de Londres dans un futur proche et causer autant de chaos avec vos amis que vos petits cœurs de hackers le désirent.

Le mode de jeu en ligne de Watch Dogs Legion implique de nouveaux types de missions coopératives et se termine par des “ opérations tactiques ” – des défis de mission en cinq étapes mieux tentés dans le cadre d’une équipe de quatre (bien que des équipes de trois puissent les compléter aussi, c’est juste un défi). Vous devrez communiquer constamment pour coordonner vos efforts pour terminer ces missions, car vous devrez recommencer l’étape si un membre est éliminé. Le mode comprend le chat vocal intégré, de sorte que vous serez en mesure de rester en contact étroit avec vos partenaires coopératifs.

Comme l’écrit notre Jen Rothery dans son aperçu pratique du mode en ligne de Watch Dogs Legion, le contenu coopératif se déroule après la fin du scénario principal, et bien que le mode soit «désordonné», c’est aussi un «bon moment chaotique». ”

Voici l’introduction d’Ubisoft au mode:



Il y a aussi une arène de robots araignées, au cas où vous voudriez opposer votre ami mécanique à d’autres dans des combats à mort.

Le patch pour le mode en ligne de Watch Dogs Legion est maintenant disponible sur PC et pèse 14,44 Go. Vous pouvez mettre à jour votre copie du jeu via Ubisoft Connect.