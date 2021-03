Avis sur le casque sans fil Microsoft Xbox : il reste fidèle à ses origines.

Quatre mois après la Xbox Series X | S très brièvement débarqué sur les tablettes, Microsoft a sorti son casque compagnon avec la même esthétique sobre et les mêmes conventions de dénomination discutables. Malgré la marque de la console, cependant, le casque sans fil Xbox est une paire de boîtes de conserve pour PC, à condition que cela ne vous dérange pas de payer un peu plus cher et de pouvoir dépasser le microphone hypersensible.

En tant que casque spécifique à la Xbox, il se situe potentiellement dans une ligue à part de moins de 100 $, avec des paramètres d’égalisation personnalisables, des commandes intégrées élégantes et deux connexions sans fil simultanées via Bluetooth 4.2 et le protocole exclusif Xbox Wireless de Microsoft. Malheureusement, sa valeur pour les joueurs PC est légèrement biaisée car cette dernière connexion n’est pas native de Windows et nécessite un adaptateur sans fil Xbox à 24,99€ vendu séparément.

Cela peut ne pas sembler un gros problème au début – après tout, les adaptateurs Bluetooth sont suffisamment bon marché pour que la plupart des gens en possèdent déjà un, et parfois vous trouverez même la fonction intégrée à la meilleure carte mère de jeu. Cependant, vous avoir besoin le protocole Xbox Wireless pour obtenir une faible latence et un son sans perte, qui sont deux des principales caractéristiques du casque sans fil Xbox.

Donc, au lieu de vous asseoir dans la même fourchette de prix que le SteelSeries Arctis 1 Wireless et le Corsair HS70 Pro – ce dernier étant le meilleur casque de jeu si vous voulez passer au sans fil avec un budget limité – vous devrez payer un peu plus cher 120 € pour voir tout le casque sans fil Xbox a à offrir sur PC. Il est tout aussi bien que le dernier et le plus grand coup de poing de Microsoft au-dessus de son poids, justifiant de manière discutable le coût supplémentaire.

Casque sans fil Xbox Corsair HS70 Pro HyperX Cloud II sans fil Conducteurs 40 mm 50 mm 53 mm Fréquence de réponse 20 Hz – 20 kHz 20 Hz – 20 kHz 15 Hz à 25 kHz Connectivité Sans fil | Filaire Sans fil Sans fil Vie de la batterie Jusqu’à 15 heures Jusqu’à 16 heures Jusqu’à 30 heures Réponse du micro non dévoilé 100 Hz – 10 kHz 50 Hz – 6,8 kHz Poids 312 g 330 g Jusqu’à 309g Prix ​​(* avec adaptateur) 89,99 € (109,99 € *) 99,99 $ | 99,99 £ 149,99 $ | 149,99 £

La première chose que vous remarquerez est la conception robuste de l’appareil, car Microsoft s’éloigne des commandes intégrées traditionnelles au profit de deux platines tournantes rotatives sur chaque oreille. La tasse de droite gère le volume indépendamment de Windows et la gauche vous permet d’équilibrer le jeu et le chat. Il y a aussi un bouton pour couper le microphone à la base du bras de flèche et un interrupteur d’alimentation. Et avant de commencer à penser à de nouvelles utilisations sympas pour les cadrans, aucun de ceux-ci ne peut être renvoyé à d’autres fonctions.

Suivant les traces de la plupart des casques modernes, il abandonne la prise casque vieillissante de 3,5 mm. Je sais, mais avant de décrier son manque de compatibilité, cela compense largement le Bluetooth, la Xbox Wireless et une entrée USB Type-C, qui sert à la fois de port de charge et de connexion filaire.

Hors de la boîte, la basse est un peu trop lourd, faisant que chaque pas que vous faites dans Rainbow Six Siege ressemble à une explosion miniature. C’est parfait pour les amateurs de lignes de basse lourdes et les fans de Michael Bay, mais un peu inquiétant pour ceux qui préfèrent une scène sonore neutre plus adaptée à un usage général.

Heureusement, le casque sans fil Xbox est entièrement personnalisable dans l’application Accessoires Xbox, offrant cinq préréglages différents au choix et la possibilité de personnaliser l’égaliseur sur cinq bandes différentes. Vous pouvez même augmenter les basses si le profil par défaut ne vous suffit pas.

Faire glisser chaque cadran modifie considérablement l’expérience, vous donnant une grande marge de manœuvre pour une approche personnalisée de votre audio. Malheureusement, il n’y a aucun moyen de sauvegarder vos profils personnalisés ou de modifier les préréglages existants pour le moment, mais c’est bien plus que ce que fournit HyperX Cloud II Wireless et à un prix inférieur également.

Les amateurs de son surround seront déçus qu’il n’y ait pas de son surround intégré, mais vous pouvez simuler l’effet avec Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone: X. Windows Sonic ne vous coûte pas un centime, mais vous ne bénéficiez que d’un essai gratuit de 30 jours de Dolby Atmos avant de toucher un paywall à 14,99 $, et DTS Headphone: X vous permet de l’utiliser pendant 14 jours avant de vous demander une facture de 20 $.

Le microphone n’a pas de quoi se vanter par rapport à ses concurrents, certains de mes collègues le décrivant comme un peu robotique et monotone. Et bien que la fonction de mise en sourdine automatique vise à supprimer autant de bruit de fond que possible, elle ne fait pas le poids face au puissant commutateur mécanique. Il est évident que Microsoft a construit le récepteur avec les consoles à l’esprit, car les contrôleurs n’ont pas souvent le même clic audible que le meilleur clavier de jeu.

Si vous jouez avec le meilleur contrôleur PC ou si vous vous résignez au push-to-talk, vous pouvez utiliser l’application pour régler le niveau de surveillance du micro (AKA sidetone). Même à son réglage le plus élevé, c’est du côté le plus silencieux, donc si vous comptez sur la fonctionnalité pour vous assurer de ne pas crier profondément dans la nuit, ce n’est peut-être pas pour vous.

J’ai également trouvé des problèmes mineurs avec la réactivité du bouton de sourdine, car une pression trop douce donne le clic tactile attendu, mais parfois ne coupe pas réellement le microphone. Vous voudrez vous assurer que vous appuyez fermement à chaque fois si vous ne voulez pas que quelqu’un écoute vos conversations IRL. Heureusement, il y a un bruit distinct qui vous permet de savoir quand vous avez réussi à couper le son de votre micro et une LED blanche sur le récepteur pour montrer quand il est en direct, même si c’est un peu exagéré de voir cela dans votre périphérique.

Le positionnement du microphone ne se gélifie pas bien avec le cadran gauche non plus, car il est trop facile de frotter contre la base de celui-ci lors du réglage du jeu et du mélange de discussion, ce qui entraîne un fort grattage. Je ne me suis pas retrouvé à le bricoler trop pour que cela devienne un facteur décisif, mais cela pourrait poser un problème si vous êtes un peu plus lourd.

Bien que le micro soit un appareil permanent et qu’il ne soit pas détachable, il est facile de le plier dans la courbe de la coupelle gauche si vous souhaitez emmener le casque en voyage. La durée de vie de la batterie est un peu inférieure à celle de ses rivaux, d’une durée moyenne de 13 heures sur une seule charge lors de nos tests, mais c’est plus que suffisant pour quelques sessions de jeu ou déplacements avant de devoir la brancher. Et lorsque vous le faites, il ne faut que 30 minutes pour en tirer quatre autres heures.

Le signal Xbox Wireless a une portée et une stabilité impressionnantes par rapport à la plupart des autres, restant fort à travers plusieurs portes et murs alors que je me promenais de l’autre côté de ma maison. Vous n’obtiendrez pas la même connexion avec Bluetooth, qui devient fragile au moment où vous introduisez une couche d’obstacles.

Il est également plus petit, mais c’est sans aucun doute l’un des casques les plus confortables que j’ai utilisés quel que soit le prix. J’imagine que ses coussinets d’oreille en similicuir pourraient devenir un peu plus chauds que les alternatives en tissu si vous vivez dans un climat plus chaud, mais ici, dans la morosité du Royaume-Uni, je pourrais utiliser le casque sans fil Xbox pendant des heures sans aucune fatigue. En fait, ils sont si légers à 312 g que j’oubliais souvent que je les portais.

Le casque sans fil Xbox est une centrale électrique avec un rapport qualité-prix inégalé si vous êtes l’heureux propriétaire d’une console Xbox, mais c’est une recommandation difficile si vous jouez sur le meilleur PC de jeu.

C’est confortable, c’est élégant, et un peu de travail pour personnaliser l’égaliseur lui donne un profil sonore riche qui rivalise avec les casques qui coûtent deux fois plus cher. Malheureusement, la suppression du bruit inefficace signifie que le microphone est insupportable lorsqu’il est utilisé en tandem avec un clavier mécanique, vous laissant avec deux options: empilez le prix déjà gonflé en l’associant au meilleur microphone de jeu, ou explorez un tout-en-un plus approprié. une des options.

Si le sans fil n’est pas négociable, le HyperX Cloud II Wireless est probablement votre meilleure option à seulement 25 $ de plus. Il n’est pas aussi personnalisable à distance que le casque sans fil Xbox et la clarté du microphone prend un peu de succès, mais il a une scène sonore équilibrée dès le départ et une suppression de bruit brillante pour éliminer les bruits de fond gênants.