5 grands jeux de 2021 qui ont été retardés, et 5 autres qui sont probablement les prochains en ligne

Le développement de jeux peut être une activité capricieuse et imprévisible. Les retards et même les annulations sont des choses auxquelles nous sommes tous habitués, même dans les meilleures périodes, mais l’année dernière a été plus rude que quiconque aurait pu l’imaginer. La pandémie de COVID a bouleversé le monde, y compris, bien sûr, l’industrie du jeu. Les développeurs devant travailler à domicile et les différents pipelines de développement devant fonctionner de manière entièrement nouvelle, les calendriers de production des jeux sont, bien entendu, affectés, ce qui entraîne des retards.

Il y a déjà eu plus d’un retard dans les sorties à venir, et si certains n’ont duré que quelques semaines ou quelques mois, d’autres ont été beaucoup plus graves. Les mois à venir vont probablement être marqués par plusieurs autres retards, que ce soit au niveau interne pour les jeux qui devaient être lancés prochainement mais qui n’avaient pas encore de date de sortie, ou pour les jeux dont les dates de lancement étaient gravées dans le marbre et qui vont subir des retards publics.

Dans cette rubrique, nous allons examiner non seulement cinq jeux majeurs qui devaient sortir en 2021 et qui ont déjà été reportés à 2022, mais aussi cinq autres jeux importants à venir qui pourraient également subir des retards. Ces informations sont purement spéculatives, et nous ne disons pas que ces jeux seront certainement retardés, mais il y a une chance que cela se produise. Gardez également à l’esprit que nous ne parlerons que des jeux qui ont (ou avaient) officiellement reçu une fenêtre de lancement pour 2021 de la part de leurs développeurs ou éditeurs.

RETARDÉ:

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX: GOLLUM

Deadalic Entertainment annoncé Le Seigneur des Anneaux: Gollum en 2019, et à l’époque, le jeu avait une fenêtre de lancement en 2021. En tant que jeu d’action furtif qui vous mettra dans la peau de Smeagol alias Gollum (non pas qu’il porte des chaussures), c’est un jeu qui nous intéresse depuis un certain temps. En janvier, cependant, Deadalic a confirmé que le jeu était retardé, repoussé en 2022, sans délai précis pour le moment où nous pouvons nous y attendre l’année prochaine. Le développeur n’a pas donné de raison particulière pour le retard – peut-être était-ce à cause du COVID, peut-être était-ce simplement parce que le jeu avait besoin de plus de temps pour atteindre le niveau de qualité visé par les développeurs, ou peut-être était-ce les deux. Quoi qu’il en soit, nous allons devoir attendre un peu plus longtemps pour mettre la main sur celui-ci.

GRAND TOURISME 7

Malgré un lancement décevant, Polyphony Digital a réussi à changer les choses pour Gran Turismo Sport, et dans son état actuel, c’est une simulation de course légitimement géniale. Même ainsi, l’attente d’un traditionnel, numéroté Grand tourisme la suite a été longue. GT7 a été annoncé l’année dernière, promettant une expérience qui s’inspirerait du classique GT titres, et devait sortir en 2021. Récemment, cependant, il a été confirmé que le jeu avait été retardé en 2022, Sony confirmant explicitement que le retard avait été causé par des «défis de production liés au COVID». «Avec la pandémie en cours, c’est une situation dynamique et changeante et certains aspects critiques de la production de jeux ont été ralentis au cours des derniers mois», a expliqué l’éditeur.

HÉRITAGE DE POUDRE

Annoncé l’année dernière après plusieurs années de fuites, Héritage de Poudlard était prévu pour un lancement en 2021, et étant donné le temps qu’il avait apparemment été en développement, il semblait être assez sûr que le jeu atteindrait sa date de lancement prévue. Cependant, à peine quelques jours en 2021, le label d’édition de l’éditeur Warner Bros, Portkey Games, a annoncé que le jeu était repoussé en 2022. Sur la base de l’annonce du retard, le développeur prend simplement plus de temps pour le développement plutôt que de faire face à des obstacles de production ou problèmes de développement, l’éditeur déclarant à l’époque: «Créer la meilleure expérience possible pour tous les fans du monde sorcier et des jeux est primordial pour nous, nous donnons donc au jeu le temps dont il a besoin.»

DESTIN 2: LA REINE SORCIÈRE

Bungie a clairement indiqué au cours des deux dernières années qu’il n’avait pas l’intention de publier un troisième dans l’immédiat. destin jeu, et que Destin 2 va rester encore plusieurs années. Avec quatre extensions à ce jour en Malédiction d’Osiris, esprit chaleureux, réprouvé, et Au-delà de la lumière, le jeu a déjà reçu beaucoup de contenu post-lancement, mais il reste encore beaucoup à venir. Auparavant, Bungie avait prévu de sortir la prochaine extension, Reine sorcière, en 2021, suivi de Lightfall plus tard. Récemment, cependant, Bungie a annoncé que Reine sorcière sortira maintenant début 2022, avec Lightfall à venir en 2023. Et la raison du retard? Eh bien, COVID a, bien sûr, un impact sur la vitesse de développement, mais Bungie travaille également sur plusieurs autres fonctionnalités du jeu (y compris le transmogrification et le jeu croisé et le raffinement du PvP), tandis que leurs plans se sont également développés pour ajouter un autre expansion majeure suite à Lightfall. Ensemble, tout cela signifie que le développeur aura besoin de plus de temps pour sortir la prochaine baisse de contenu majeure du tireur de pilleurs.

VAMPIRE: LA MASQUERADE – BLOODLINES 2

Il est juste de dire que même si nous n’étions pas au milieu d’une pandémie, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 encore très probablement aurait été frappé de retards. Le RPG a traversé un cycle de développement tortueux. Initialement prévu au premier trimestre 2020, l’éditeur Paradox Interactive et alors développeur Hardsuit Labs ont annoncé fin 2019 que le lancement du jeu avait été repoussé à la fin de 2020. Puis en août 2020, le jeu a été retardé une deuxième fois, cette fois en 2021. , avec le développeur disant qu’il avait besoin de plus de temps pour réaliser ses ambitions pour le RPG attendu. Peu de temps après, Bloodlines 2’s Le développement turbulent a rencontré un autre problème, avec le départ du concepteur narratif et directeur créatif du projet de Hardsuit Labs. À la fin de 2020, les choses ont commencé à paraître encore plus désastreuses, Paradox confirmant que le jeu ne serait pas lancé avant au moins la seconde moitié de 2021. Enfin, il y a quelques semaines, il a été confirmé que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 avait été retardé indéfiniment, avec Hardsuit Labs étant retiré du projet et Paradox commençant la recherche d’un nouveau développeur pour le RPG. Aucune nouvelle date de sortie n’a encore été annoncée, mais il est assez clair à ce stade qu’il faudra un certain temps avant que nous entendions à nouveau parler de ce jeu.

POURRAIT ÊTRE RETARDÉ:

CHEVALIERS GOTHAM

WB Games Montréal a taquiné l’enfer hors de leur Court of Owls Homme chauve-souris jeu, et enfin, après de longues et tortueuses années d’anticipation, ils l’ont annoncé l’année dernière – seulement, ce n’est même pas un Homme chauve-souris Jeu. Toutefois Chevaliers de Gotham semble prometteur, et si les choses se passent comme prévu, ce sera à un moment donné cette année. Voici la chose cependant – après son annonce, WB Games Montréal et Warner Bros ont tous deux été étrangement silencieux sur le jeu. Ils dévoilent de temps en temps de nouveaux détails, et ce n’est pas comme s’ils avaient oublié que cela existe, mais cela fait des mois que nous n’avons même pas vu une nouvelle bande-annonce ou de nouvelles images. Ce n’est pas une preuve accablante, bien sûr, et nous n’en sommes encore qu’au début de 2021 – mais si Warner Bros ne partage pas une nouvelle mise à jour appropriée du jeu dans les prochains mois, il sera difficile de voir comment le jeu pourrait peut-être atteint sa fenêtre de lancement prévue.

LUMIÈRE MOURANTE 2

Oh mec. Quel gâchis absolu celui-ci a été. Annoncé pour la première fois à l’E3 2018, Techland a annoncé un an plus tard que Lumière mourante 2 serait lancé au printemps 2020. Après plusieurs mois de silence, ils ont annoncé en janvier 2020 que le jeu avait été retardé indéfiniment – et les choses n’ont fait qu’aller de mal en pis depuis lors. Où commençons-nous même? Il y a quelques mois, le scénariste et directeur artistique du jeu a quitté Techland après des années passées au studio. De nombreux rapports au cours de l’année dernière ont également mis en lumière la mauvaise gestion scandaleuse et le développement troublé Lumière mourante 2 a traversé à Techland. Tout le chemin du retour en mai de l’année dernière, Techland a déclaré que le jeu était dans la dernière phase de développement. En décembre, ils ont déclaré que les détails sur le jeu seraient bientôt partagés, tandis qu’en janvier, ils ont doublé cette déclaration. Mais leur silence sur le jeu n’a pas été brisé, même si les rapports sur son développement troublé ont continué d’affluer. Il est possible que Lumière mourante 2 finit par sortir avant la fin de l’année, mais à ce stade, cela semble très improbable.

SHIN MEGAMI TENSEI 5

Cela fait bien plus de trois ans que Shin Megami Tensei 5 a été annoncé pour la première fois, et pendant tout ce temps, tout ce que nous avons vu du jeu, ce sont deux très brèves bandes-annonces. L’un est venu lorsque le jeu a été annoncé, puis, après une période prolongée de silence radio complet, le second est venu quand Atlus a annoncé à mi-chemin de 2020 que Shin Megami Tensei 5 serait enfin lancé pour la Nintendo Switch en 2021. Alors pourquoi pensons-nous exactement que le jeu pourrait être retardé à nouveau? Eh bien, pour le simple fait que même si elle est censée sortir cette année, nous n’avons rien vu ou entendu Atlus à ce sujet depuis qu’ils en ont parlé pour la dernière fois en juillet. Il est fort probable (ou du moins nous l’espérons) que SMT 5 est prévu comme un jeu de fin 2020, mais étant donné la propension d’Atlus à retarder ses jeux, et Shin Megami Tensei 5’s propre cycle de développement interminable, nous ne pouvons pas dire avec certitude que le RPG ne sera pas encore retardé.

GHOSTWIRE: TOKYO

Nous connaissons GhostWire: Tokyo existence depuis près de deux ans à ce stade, et pourtant nous n’avons presque rien vu du jeu. Une bande-annonce de révélation cinématographique cryptique mais ambiguë à l’E3 2019, suivie de notre premier aperçu du gameplay l’année dernière lors de l’événement de révélation PS5 de Sony. Et après ça? Rien. Shinji Mikami a déclaré qu’il s’agissait du cycle de développement le plus long dans lequel il ait jamais été impliqué tout au long de sa longue carrière, et il est difficile de se débarrasser du sentiment que cela va probablement s’étirer un peu plus longtemps. Actuellement, Bethesda a donné une vague fenêtre de lancement 2021 pour le titre d’action-aventure de Tango Gameworks, mais étant donné le peu que nous avons vu du jeu et le peu que son développeur et son éditeur en ont même parlé, nous ne pouvons pas nous empêcher de ressentir comme ça, cette cible pourrait être un peu plus qu’une chimère. Il y a encore un long chemin à parcourir en 2021, et il est tout à fait possible que Bethesda confirme une date de sortie ferme pour GhostWire: Tokyo à l’E3 en juin. Nous espérons bien que c’est le cas, mais nous ne serions pas surpris si le jeu est repoussé à l’année prochaine.

DIEU DE GUERRE: RAGNAROK

Honnêtement, cela n’allait jamais être lancé en 2021. Même lorsque Sony a annoncé pour la première fois Dieu de la guerre: Ragnarok pour la PS5 avec une fenêtre de lancement 2021 en juin de l’année dernière, il ne faisait aucun doute dans notre esprit que le jeu n’atteindrait presque certainement pas sa fenêtre de lancement supposée. Vous n’annoncez pas un jeu avec une simple révélation de logo, sans même confirmer officiellement son nom officiel, puis dites qu’il va être lancé dans dix-huit mois, puis attendez-vous à ce que les gens le croient. Le jeu précédent a été lancé en avril 2018, et même si l’on suppose que SIE Santa Monica Studio immédiatement a commencé à travailler sur sa suite en pleine force, un lancement en 2021 – même un tard Lancement en 2021 – aurait été assez irréaliste même dans les meilleures circonstances – et grâce à COVID, aucun studio ne fonctionne dans des conditions proches des meilleures circonstances).

En plus de tout cela, récemment, le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a parlé de la sortie de première partie de la PS5 pour cette année. Il a parlé du prochain Retour et Ratchet and Clank: Rift Apart, il a suggéré que Horizon interdit ouest était sur la bonne voie pour sortir cette année, il a confirmé que Gran Turismo 7 avait été retardé… et pourtant il n’a fait aucune mention de Dieu de la guerre: Ragnarok. Si le jeu était vraiment à l’ordre du jour cette année, il n’y avait aucun moyen que Sony soit aussi silencieux à ce sujet. En fait, tout récemment, lorsqu’on lui a demandé quand il serait lancé, même le réalisateur Cory Barlog a simplement renvoyé la bonne vieille réponse «il sera lancé quand il sera prêt». Et il n’y a presque aucun moyen qu’il soit prêt à tout moment cette année.