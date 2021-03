La Nintendo Switch Pro pourrait sortir avant mars 2022

Un nouveau rapport de Bloomberg suggère que la rumeur de la Nintendo Switch Pro, dotée d’un support 4K et d’un écran OLED, sortira quelque temps avant mars 2022.

Par Elise Nelson Publié il y a 19 heures

Nous serions à moins de 12 mois de la sortie de la Nintendo Switch Pro, selon un nouveau rapport d’analystes financiers et d’experts de l’industrie du jeu vidéo. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur la présumée console Switch améliorée, y compris une prédiction précédente que le système serait libéré quelque part en 2021. Maintenant, il semble qu’il y ait un peu plus de marge de manœuvre pour l’année prochaine, car de nouvelles prédictions disent que la Nintendo Switch Pro sortira avant mars 2022.

Nintendo n’a pas encore confirmé officiellement la sortie prévue d’une Nintendo Switch Pro, donc il n’y a pas encore de calendrier exact. Cependant, les rumeurs d’une Switch améliorée au cours de l’année prochaine se sont considérablement réchauffées au cours des derniers mois. Au début du mois de février, le rapport financier de Nintendo a noté que la Switch Pro n’était pas prévue pour une sortie “de sitôt”, mais a insinué qu’il y avait une nouvelle console en route. Les fans ont eu encore plus d’espoir lorsque l’ancien rédacteur en chef de Game Informer, Imran Khan, a affirmé que les développeurs avaient déjà accès aux kits de développement de la Switch Pro. La semaine dernière, il a été révélé que la production des puces utilisées dans la Switch et la Switch Lite allait bientôt cesser, ce qui signifie qu’un nouveau système est probablement en route.

Tous ces signes ont rendu la dernière prédiction de Bloomberg d’une sortie de la Switch Pro avant mars 2022 plutôt crédible. Un nouveau rapport a déclaré que Nintendo est sur le point d’avoir des ventes “record” au cours de la prochaine année, en partie grâce à la nouvelle console. “Nintendo, basé à Kyoto, prévoit que les ventes de sa célèbre console de jeu Switch soient stables ou légèrement plus élevées au cours de l’année fiscale se terminant en mars 2022, stimulées par l’introduction d’une version avec un écran OLED”, a déclaré le rapport. Matthew Kanterman, de Bloomberg Intelligence, a également déclaré via le rapport que les ventes de matériel de Nintendo connaîtront probablement une baisse à partir d’avril, “sans une Switch améliorée.”

Différences entre les modèles de Nintendo Switch 4K

Bloomberg a précédemment affirmé que la Nintendo Switch Pro utilisera un écran Samsung OLED pour une meilleure image, ainsi qu’un écran plus grand et une résolution de 720p en mode portable. Lorsqu’elle sera branchée sur un téléviseur, la Switch améliorée prendra prétendument en charge la résolution 4K, ce qui correspond aux offres de la PlayStation 5 de Sony et de la Xbox Series X|S de Microsoft. Les analystes de Bloomberg et d’autres initiés du secteur ont prédit que la Switch Pro arriverait dans la seconde moitié de 2021.

Les plans de sortie réels de la Nintendo Switch Pro sont encore dans l’air, mais les rumeurs semblent tenir plus de mérite avec chaque jour qui passe. Même si une console améliorée n’arrive pas au cours de l’année prochaine, la Switch et la Switch Lite se portent toujours très bien. Il y a encore beaucoup de choses à attendre sur les consoles Nintendo actuelles, notamment le remaster HD de The Legend of Zelda : Skyward Sword, dont les précommandes sont déjà épuisées.