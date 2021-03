Notes de mise à jour 11.6 de League of Legends – Skins de Battle Academia, Akali et Xin Zhao

Si vous avez gardé un œil sur le calendrier des correctifs de League of Legends 2021, vous saurez que la mise à jour 11.5 du jeu multijoueur est maintenant arrvée sur les serveurs en direct, apportant un gros lot de changements d’équilibre et des skins sur le thème des abeilles. Ligue. Maintenant, cependant, il est temps pour la prochaine extravagance de contenu, alors jetons un coup d’œil à ce qui va arriver pour le patch 11.6 de League of Legends.

Comme montré sur les chaînes Twitter de League of Legends cette semaine, nous avons une série de nouveaux skins pour la ligne Battle Academia en route avec 11.6. Au cas où vous auriez besoin de vous rafraîchir, la ligne de peau est sur le thème d’un univers alternatif dans lequel tous les meilleurs champions de League of Legends se dirigent vers une école pour devenir des super-héros. Rejoindre la ligne dans la prochaine mise à jour sont Caitlyn, Garen, Wukong, Yone et Leona – cette dernière obtenant également une édition de prestige. Vous pouvez les consulter dans la section des skins de champion ci-dessous.

Il y a aussi maintenant un tas de changements d’équilibrage des champions à vérifier dans la section ci-dessous, avec de nombreuses mises à jour de gameplay pour Xin Zhao et Akali à venir avec 11.6, ainsi que quelques modifications pour Gnar, Hecarim, Karthus, LeBlanc, Lillia et d’autres aussi .

Continuons le spectacle – voici les provisoire Notes de mise à jour 11.6 de League of Legends (acclamations, Surrenderat20!):

LEAGUE OF LEGENDS PATCH 11.6 DATE DE SORTIE ET ​​TEMPS D’ARRÊT

Selon le calendrier des correctifs de League of Legends 2021, Patch 11.6 de League of Legends doit être mis en ligne Mercredi 17 mars 2021. Les heures de maintenance n’ont pas encore été confirmées, mais commencent généralement à 03h00 PT pour les serveurs NA, 05h00 GMT pour les serveurs EUW et 03h00 CET pour les serveurs EUNE, et durent environ trois heures. Nous publierons ici les heures exactes lorsque Riot les confirmera plus près du lancement.

LIGUE OF LEGENDS PATCH 11.6 – CHANGEMENTS DE BALANCE

Changements de champion

Changements d’article

Lame du roi en ruine Effets: Vol de vie réduit de 12% à 10%

Angoisse de Liandry – polie Agonie (nouveau passif): Vous pouvez infliger jusqu’à 12% de dégâts magiques supplémentaires en fonction du bonus de santé de votre cible – il est maximum de 1250 PV supplémentaires Effet supprimé: En brûlant, ils perdent 5% de résistance magique par seconde (réduction maximale de 15%)

La tempête de Luden – polie Nouvel effet Vous pouvez réduire le temps de recharge d’une demi-seconde en infligeant des dégâts de capacité aux champions – le maximum est de trois par capacité.

Casquette de mort de Rabadon – polie Coût: Le coût de cet article est passé de 3800 à 3600. Le coût de la moissonneuse-batteuse, quant à lui, est passé de 1300 à 1100.

Garde-bras du chercheur – nerf Effet: L’armure par tuer a été réduite de 1 à 0,5. Le maximum a été réduit de 30 à 15

Sunfire Aegis – poli Effet: La hâte des capacités a été augmentée de 15 à 20. Les dégâts d’immolation par pile ont été augmentés de 10% à 12%

Chant de guerre de Shurelya – nerf Statistiques: Le temps de recharge actif d’inspiration a été réduit à 75 secondes en 90 secondes.

Gage de Sterak – changé Passif: S’empile au-delà du premier soin pour 50% de moins

Stridebreaker – nerf Effet: La santé totale offerte est passée de 300 à 200

Arc de bouclier immortel Effets: Fait maintenant 25-50% de vitesse d’attaque lorsqu’il est activé Montant du bouclier augmenté à 300-800 de 250-700

Ironspike Whip – modifié Coût: Le coût total est passé de 1200 à 1100. En tant que tel, le coût des moissonneuses-batteuses est passé de 325 à 225 Effet: Le temps de recharge de cet objet est passé à 20 secondes au lieu de 15 secondes.

Barrière verdoyante – nerf Effet: La résistance magique par tuer a été réduite de 0,5 à 0,3. Max MR a été réduit à 9 de 15 La puissance des capacités a été réduite de 25 à 20.

Bâton du Vide – nerf Effet: La puissance de compétence a été augmentée de 65 à 70. Coût Le coût de cet objet est passé de 2500 à 2700. Le coût de combinaison est passé de 400 à 600.

Changements de runes

Chasseur vorace Effets: Omnivamp a diminué à [0% + 1.5% per Bounty Hunter stack] de [1% + 1.7% per Bounty Hunter stack]

LEAGUE OF LEGENDS PATCH 11.6 – SKINS DE CHAMPION

Skins de champion

BATTLE ACADEMIA CAITLYN – 1820 RP – PEAU LÉGENDAIRE

«Une deuxième année redoutée et respectée, à la tête du Luminary Club et présidente de classe de la Labrys God-Weapon Academy. Caitlyn s’est inscrite dans la célèbre école en difficulté spécifiquement pour amener les délinquants dans une forme de combat de premier ordre, dans l’espoir de devenir un jour le plus grand général de champ de bataille de l’histoire. Avec son dossier parfait, elle n’est pas trop loin.

Voici le ACADÉMIE DE BATAILLE CAITLYN art d’éclaboussure:

… Et voici son nouveau skin VO légendaire et ses interactions:

NOUS SOMMES BATTLE ACADEMY «Frère de Lux, Garen est le seul enfant biologique de sa famille, mais il a été négligé dès son plus jeune âge car ses parents ont passé tout leur temps à développer le fragment d’arme divine qui deviendrait un jour leur fille. Alors qu’il exprimait sa colère de manière de plus en plus délinquante, Labrys l’a recherché pour s’inscrire, où il a finalement rejoint le Battle Club. Voici le partagé NOUS SOMMES BATTLE ACADEMY et BATAILLE ACADEMIA WUKONG art d’éclaboussure: BATAILLE ACADEMIA WUKONG «Un fauteur de troubles et un farceur consommé, Wukong a échoué dans tous les lycées de la région, finissant par se répandre dans Labrys comme une ‘inscription de dernier recours’. Un combattant naturellement doué au Battle Club, il n’a toujours pas appris la discipline et n’écoute Caitlyn que parce qu’elle peut le battre. ACADÉMIE DE BATAILLE LEONA «Un membre étrangement joyeux du Battle Club de la Labrys Academy, le côté obscur de Leona apparaît au combat, lorsque son personnage maternel et protecteur est complètement remplacé par une soif de sang. Le changement est si dramatique que même les étudiants les plus violents ont tendance à rester de son côté, dans l’espoir d’éviter sa colère. Voici le ACADÉMIE DE BATAILLE LEONA art d’éclaboussure: BATTLE ACADEMIA LEONA – PRESTIGE – 100 POINTS DE PRESTIGE Voici le BATTLE ACADEMIA LEONA PRESTIGE édition splash art, comme indiqué sur Twitter: BATAILLE ACADEMIA YONE «Yone est un membre maussade et tranquille de l’Assassin Club, dont l’attitude morose et sérieuse cache la puce colossale sur son épaule. Le mauvais sang entre lui et son frère est bien connu, et même en parler avec désinvolture a été connu pour invoquer la fureur de Yone – quelque chose que Caitlyn a retenu pour ses propres besoins. Voici le BATAILLE ACADEMIA YONE art d’éclaboussure: Voici les aperçus PBE de Riot Games des nouveaux skins brillants: C’est la rentrée… le style de combat! ✏️ 🎒 Battle Academia Caitlyn

📖 Battle Academia Wukong

🎓 Académie de combat Garen

📝 Battle Academia Yone pic.twitter.com/2Fg5rn2V6b – League of Legends // Royaume-Uni, IE et pays nordiques (@LoLUKN) 2 mars 2021 Inclinez-vous devant votre nouvelle fille en chef! 🎓 Battle Academia Leona et son édition prestige! 🪙 pic.twitter.com/nlVOinxlES – League of Legends // Royaume-Uni, IE et pays nordiques (@LoLUKN) 2 mars 2021

C’est tout ce que nous avons pour le moment en ce qui concerne les notes provisoires du patch 11.6 de League of Legends basées sur le tarif actuel du PBE et les canaux de médias sociaux LoL pour le moment. Mais, continuez à vérifier ces notes pendant le cycle de test de quinze jours du correctif, car nous le tiendrons au courant de tous les changements et aperçus que vous voudrez connaître avant le lancement de la mise à jour sur les serveurs en direct. En supposant que vous vouliez suivre tous les derniers changements en direction de League, n’est-ce pas? Bien sûr, vous le faites.

Pendant que vous attendez, nous avons une liste de niveaux LoL pratique ainsi qu’un aperçu des meilleurs champions de League of Legends à jouer pour chaque rôle si vous êtes à la recherche de conseils.