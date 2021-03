Final Fantasy VIII Remastered est enfin disponible sur Android

En 2016, Square Enix a publié Final Fantasy VII et IX sur Android, mais VIII manquait toujours à la collection, un point de discorde avec les fans ces dernières années. Eh bien, sorti de nulle part, Square vient de publier Final Fantasy VIII Remastered sur le Play Store, et il est en vente au prix de 16,99 $ jusqu’au 4 avril, date à laquelle le prix du JRPG passera à 20,99 $.

Ci-dessus, vous pouvez regarder la bande-annonce de Final Fantasy VIII Remastered, et comme vous pouvez le voir, c’est la même chose que le remaster sur PC, offrant des graphismes de personnages renouvelés ainsi que de nouvelles fonctionnalités comme une assistance au combat et une augmentation de vitesse 3x pour atténuer certains de la mouture. Malheureusement, le port Android ne contient pas de prise en charge du contrôleur ou de sauvegarde dans le cloud, bien que Square indique qu’il ajoutera ces fonctionnalités à une date ultérieure.

Vous pouvez vous procurer la nouvelle version Android de Final Fantasy VIII Remastered pour 16,99 $ jusqu’au 4 avril (puis le prix grimpe à 20,99 $), bien qu’il semble que la version PC soit actuellement en vente pour 9,99 $, ce qui met un frein à la vente Android. pour ce qui est essentiellement un jeu vieux de 22 ans, en particulier lorsque le port Android manque de fonctionnalités nécessaires telles que les sauvegardes dans le cloud et la prise en charge du contrôleur. De plus, une fois que vous avez pris en compte l’historique de support médiocre de Square sur Android, ce prix de 17 $ et cette promesse de fonctionnalités à venir deviennent encore plus difficiles à avaler.

Pourtant, je suis sûr qu’il y a beaucoup de fans enthousiastes qui sont plus que disposés à débourser 17 $ pour enfin compléter leur collection de jeux Final Fantasy sur Android. Donc, si vous souhaitez récupérer votre copie aujourd’hui pendant que le jeu est en vente pour célébrer sa sortie, vous pouvez accéder à la liste Play Store via le widget ci-dessous.