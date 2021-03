Minecraft Shaders: les meilleurs packs de shaders Minecraft en 2021

Que sont les shaders Minecraft? Minecraft a beaucoup de choses en sa faveur: une rejouabilité infinie, un gameplay extrêmement varié et un jeu en ligne en constante évolution et en amélioration. Là où Minecraft faiblit par rapport aux autres jeux modernes, ce sont ses graphismes. Heureusement, comme pour tout dans Minecraft, la fidélité graphique peut être modifiée pour obtenir un effet incroyable à l’aide de shaders Minecraft.

De l’éclairage photoréaliste au flou de mouvement étrange, les shaders sont capables de donner vie à votre expérience Minecraft. Chaque shader Minecraft a ses propres qualités uniques, qu’il s’agisse d’injecter un style sérieux ou de donner un coup de pouce aux visuels de base de Minecraft sans trop de retard. Ainsi, afin de vous mettre sur la voie de vues cristallines, nous avons rassemblé une collection des meilleurs shaders Minecraft.

Obtenir un shader ou un pack de shaders Minecraft est un processus assez simple. Avant de commencer à essayer d’installer un shader pack, vous devrez télécharger et installer Forge ou Optifine. Gardez à l’esprit que ceux-ci ne sont pas toujours tenus à jour, vos options sont donc limitées si vous souhaitez exécuter des shaders sur la dernière version de Minecraft. De même, vous devez vous assurer que les shaders que vous téléchargez sont pour la même version de Minecraft que vous utilisez.

Comment installer les shaders Minecraft

Suivez ces étapes pour installer les shaders Minecraft:

Rendez-vous sur la page de téléchargement Forge ou Optifine et sélectionnez le téléchargement de la version de Minecraft que vous utilisez.

Une fois téléchargé, localisez le fichier et exécutez-le, ce qui devrait ouvrir une fenêtre d’installation. Vérifiez qu’il est situé dans vos dossiers Minecraft, puis cliquez sur “ Installer le client ”

Pour vérifier que cela fonctionne, exécutez Minecraft et sélectionnez Forge ou Optifine comme profil en bas du lanceur. (Word à la sage, vous devrez peut-être installer Java pour exécuter Forge ou Optifine)

Si vous devez localiser vous-même le dossier pour installer l’un de ces programmes, cliquez simplement sur la barre de recherche Cortana et tapez% appdata%, puis entrez. Ensuite, recherchez le dossier .minecraft, cliquez dessus et maintenant, faites simplement glisser et déposez Forge ou OptiFine dans votre dossier “ mods ”

Vous avez maintenant tout ce dont vous avez besoin pour exécuter les shaders Minecraft. Le processus d’installation n’est pas différent du reste, sauf que vous voudrez placer les packs de shader dans – vous l’avez deviné – le dossier ‘shaderpacks’.

Voici les meilleurs shaders Minecraft:

SEUS (OMBRES INCROYABLES DE SONIC ETHER)

SEUS est le pack de shaders Minecraft de pierre de touche pour tous ceux qui veulent se sentir comme s’ils étaient entrés dans un jeu complètement différent. Nommé SEUS en abrégé, ce pack est une modification d’un autre pack de shaders très apprécié, et en tant que tel, votre monde Minecraft sera aussi beau que vous ne pouvez vous y attendre.

Un éclairage naturel doux, de la pluie qui ajoute un éclat brillant à chaque surface qu’elle touche, des nuages ​​générés de manière procédurale et bien plus encore vous attendent. Il est également toujours mis à jour, avec une version récente équipant les joueurs d’un faux effet de traçage de rayons Minecraft, qui est tout simplement incroyable en action.

Plus de guides Minecraft:

Il existe quelques versions différentes de SEUS, mais nous vous conseillons de saisir SEUS Renewed, qui offre une multitude d’options et un impact très limité sur votre PC. Honnêtement, pour une si petite usure de la VRAM, cela transforme complètement l’apparence de votre monde Minecraft.

OMBRES CONTINUES

Continuum était autrefois la chapelle Sixtine des shaders de Minecraft, mais n’est maintenant que la valeur par défaut pour les mods graphiques réalistes. Lors de l’installation de ce shader, vous serez accueilli avec des effets d’éclairage photo-réalistes: des dégradés de couleurs dans la zone du ciel, des nuages ​​réalistes et des ombres qui s’ajustent en forme et en angle avec la position du soleil. Tout ici est de premier ordre.

Malheureusement, de tels résultats s’accompagnent de la mise en garde d’avoir besoin d’une plate-forme puissante, mais lorsque la fidélité visuelle comme celle-ci est en jeu, cela en vaut la peine. Une version allégée est également disponible si vous envisagez de passer à la meilleure version de PC de jeu, juste pour exécuter un shader Minecraft, un peu excessif.

Shaders sans décalage

Si vous ne pensez toujours pas que la mise à niveau de votre PC en vaut la peine, vous pouvez obtenir des résultats plutôt incroyables avec le mod Lagless shaders. C’est un mod assez simple, mais il y a des couleurs vives et de belles textures qui améliorent simplement les blocs par défaut, plutôt que de les changer radicalement. Nous aimons particulièrement la façon dont la lumière scintille à l’horizon.

KUDA SHADER

Les shaders KUDA Minecraft apportent un certain nombre d’améliorations notables à l’éclairage naturel dans Minecraft, mais la pièce de résistance de ce shader est ses rayons de soleil glorieusement améliorés. Ressemblant à ces faisceaux de lumière bienveillants que vous ne semblez obtenir qu’aux heures de lumière du jour les moins sociables, le shader KUDA transforme toute scène rurale en un chef-d’œuvre.

Il y a aussi un effet de profondeur de champ impressionnant, ce qui en fait un shader solide pour les illustrations Minecraft et les captures d’écran de vos dernières versions de Minecraft. KUDA trouve un équilibre agréable entre doux et réaliste, et ce n’est pas trop exigeant non plus.

LES OMBRES CEL DE NAELEGO

Ajoutez des visuels nets et cartoony aux procédures avec ce look cel-shaded inspiré de Borderlands. Le shader de Naelego, conçu de manière experte, introduit des couleurs vives et des contours nets afin d’imiter le look d’une bande dessinée ou d’un dessin animé classique. Il y a cependant une mise en garde importante: ce shader n’est pas très bien optimisé et soufflera et soufflera si vous volez en mode créatif.

Nostalgie

Peut-être que les superbes Shaders de Minecraft s’écartent trop de ce à quoi vous voulez que Minecraft ressemble. Vous pouvez avoir un faible pour les textures qui sont venues de l’époque où les shaders étaient encore nouveaux. Le shader Nostalgia Minecraft a une ambiance rétro, mais dispose également de nombreuses améliorations pour les performances et les nouvelles fonctionnalités. Si vous manquez le ‘Super Duper Graphics Pack’, alors ce shader a accidentellement “quelques similitudes” selon la page du mod. Nous aimons particulièrement son apparence à l’aube et pendant les couchers de soleil.

BSL

Les shaders BSL Minecraft offrent certains des meilleurs visuels que vous puissiez obtenir dans le jeu sans casser votre plate-forme. L’éclairage est chaleureux et accueillant, l’eau est réaliste sans trop contraster avec l’environnement en blocs, et il y a une atmosphère tangible où que vous regardiez.

En rapport: Les meilleurs packs de textures Minecraft pour Java Edition

Alors que BSL et SEUS sont tous les deux fantastiques, mais si vous recherchez un shader légèrement plus réaliste, BSL est celui qu’il vous faut.

Shaders de Chocopic13

Des graphismes clairs et nets avec de beaux effets d’eau et un éclairage brillant – les shaders Minecraft de Chocopic13 sont certainement beaux. Cependant, l’une des principales raisons de vérifier ce shader est qu’il est disponible dans une gamme de versions en fonction de votre équipement, de l’extrême exigeant jusqu’au niveau du grille-pain. L’extrémité inférieure est loin d’être aussi attrayante, mais pour presque aucun impact sur les performances, elle est difficile à battre.

Ebin

Les shaders Ebin Minecraft ont été inspirés par SEUS, bien que hors de la boîte, ils semblent très différents. Le changement le plus notable est que les nuages ​​et le feuillage sont incroyablement réalistes, mais il y a quelques améliorations visuelles légères à peu près partout où vous regardez. C’est un peu intense sur votre matériel, mais pouvez-vous vraiment mettre un prix sur la modification de Minecraft?

ProjetLUMA

ProjectLUMA est le véritable successeur de KUDA, réécrit à partir de zéro pour offrir les meilleurs visuels possibles pour un impact sur les performances aussi minime que possible. Le résultat est étonnant, mais pas tout à fait le même que celui de KUDA (nous avons donc inclus les deux dans cette liste pour faire bonne mesure). Les effets de l’eau, la coloration et l’ombrage sont à couper le souffle et n’affectent en rien la jouabilité, contrairement à un mod réaliste comme Continuum. En outre, les skybox sont à tomber par terre.

océan

Aucun shaders Minecraft ne parvient à rendre l’eau aussi irrésistiblement rafraîchissante qu’Oceano. Vous ne voudrez rien faire d’autre que naviguer dans un bateau Minecraft en regardant les vagues lisses sur les rives et en regardant profondément dans la teinte bleue espagnole. En dehors des effets d’eau, Oceano parvient également à donner vie au reste de la palette de couleurs de Minecraft avec des couleurs fraîches et lumineuses et des ombres douces. C’est le shader le plus tranquille qui soit.

Sildurs

Sildurs est un autre classique, mais offre encore beaucoup pour le tweaker graphique en herbe. Dans le haut de gamme, vous pouvez vous procurer le pack Vibrant shaders pour les plates-formes extrêmes, qui révise la technologie d’éclairage Minecraft pour ajouter l’éclairage volumétrique le plus sacré imaginable, des reflets magnifiques et des effets de floraison. Alternativement, il y a le pack de shaders par défaut amélioré qui a des effets sympas et peut être ajusté au cas où votre plate-forme ressemble à une pomme de terre avec des fils de saut qui y sont attachés.

TME

Bref pour trop d’effets, les shaders TME Minecraft contiennent plus d’astuces graphiques que votre PC n’est prêt pour. Ce n’est pas un shader pack pour les plates-formes de faible spécification, mais si vous pouvez l’exécuter avec la plupart des paramètres augmentés, les résultats sont étonnants. Les reflets et les surfaces sont sans doute l’atout le plus puissant de TME, mais il convient de noter que les nuages ​​sont également magnifiques.

Werrus

Bien que la plupart soulignent à juste titre le travail d’ombre impressionnant dans ce shader, ce sont les effets d’eau qui méritent d’être inclus dans cette liste des meilleurs shaders Minecraft. La couleur, les vagues douces et la véritable sensation de profondeur sont difficiles à battre, et il fonctionne également sur à peu près n’importe quel PC. L’éclairage et les ombres sont à leur meilleur la nuit et rendent la rencontre d’un archer squelette dans le noir absolu vraiment terrifiante.

Shaders Sora

Cette modification du shader projectLUMA est tout simplement époustouflante. Le shader Sora Minecraft a tous les superbes skybox et effets d’éclairage auxquels vous vous attendez, tout comme les ombres sur lesquelles il est basé, mais il le combine avec des ombres et des reflets améliorés. Ce qui le distingue, c’est que les effets de l’eau sont à égalité avec les shaders Oceano. Nous pensons qu’il est encore plus beau en mouvement et que les mises à jour d’autres biomes sont également fantastiques!

Et voilà, les meilleurs shaders Minecraft pour améliorer vos perspectives graphiques. Celles-ci sont parfaites si vous souhaitez prêter vos cartes Minecraft préférées ou vos superbes maisons Minecraft pour une atmosphère supplémentaire. Le style classique de blocs et de pixels de l’original suscitera sans aucun doute une certaine nostalgie chez certains, mais changer les choses et essayer quelque chose de bizarre est l’essence même de Minecraft.