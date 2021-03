La mise à jour Xbox corrige les problèmes de déconnexion du contrôleur

Les utilisateurs de Xbox sont aux prises avec un problème frustrant depuis plusieurs mois maintenant. Depuis le lancement du Xbox Series X / S, Les utilisateurs de Xbox à travers les générations ont dû faire face à des déconnexions de manettes aléatoires et peu fréquentes. Une seconde, ils jouent à un jeu et la seconde suivante, le voyant de leur manette Xbox clignote et ils doivent se reconnecter. Avec de la chance, ce problème a maintenant été résolu, car Microsoft dit qu’il a été résolu dans la dernière mise à jour du système Xbox.

Le responsable du programme Xbox, Jason Ronald, a confirmé le correctif dans un message sur Twitter, car il était étrangement absent des notes de mise à jour de la mise à jour. Ronald dit que la mise à jour “corrige plusieurs des déconnexions du contrôleur que les joueurs ont signalées”. Il demande ensuite aux utilisateurs Xbox de continuer à fournir des commentaires, ce qui implique que c’est grâce à la communication et à l’aide de la communauté Xbox que lui et son équipe ont pu résoudre ces problèmes.

CONNEXION: Microsoft enquête sur le problème de connexion perdue du contrôleur Xbox Series X

Notez que Ronald a déclaré que la mise à jour corrigeait «de nombreux problèmes» et non pas tous les problèmes. Cela pourrait simplement être la méfiance de Ronald, s’il y avait des problèmes restants dont lui et son équipe ne seraient pas au courant. Mais il est également possible que Ronald soit conscient de certains problèmes existants qui pourraient entraîner de nouvelles déconnexions que lui et son équipe n’ont pas encore pu résoudre. Il est peut-être vrai que les utilisateurs de Xbox continueront à rencontrer des déconnexions, mais l’espoir est que cette mise à jour résout le problème autant que possible.

Beaucoup de nouvelles Xbox cette semaine, mais au cas où vous l’auriez manqué, nous avons publié hier notre mise à jour du système Xbox de mars. En plus des nouvelles fonctionnalités, cette version corrige également la plupart des déconnexions du contrôleur signalées par les joueurs. Gardez les commentaires à venir.https: //t.co/bltTsL6Lty – Jason Ronald (@jronald) 10 mars 2021

Quel que soit le problème de racine qui provoque la déconnexion du contrôleur sur les consoles Xbox, ce doit être un problème délicat à résoudre. C’est parce que le problème a persisté pendant près de deux mois avant que Xbox ne reconnaisse le problème publiquement. Un représentant a déclaré début janvier qu’il y avait des équipes «travaillant activement sur une solution». Il a fallu deux mois après cette déclaration pour qu’une mise à jour soit publiée. Cela signifie que certaines personnes de Xbox ont peut-être travaillé sur le problème pendant quatre mois.

Ce n’est jamais un bon sentiment quand une nouvelle console est lancée et il y a un problème immédiat qui affecte les gens qui jouent à des jeux. À tout le moins, il semble que le problème de déconnexion du contrôleur avec le contrôleur sans fil Xbox n’ait touché qu’une minorité d’utilisateurs.

Cela ne veut pas dire que la Xbox Series X n’a ​​pas d’autres problèmes. Le lecteur de disque peut rester bloqué ou commencer à cliquer, la console peut envoyer un signal corrompu ou aucun signal au téléviseur / moniteur, ou la console peut cesser de s’allumer du tout. Le nouveau matériel a toujours des problèmes, mais jusqu’à présent, il n’y a rien de répandu. Et j’espère que, comme avec le problème de la manette sans fil Xbox, tout est résolu via une éventuelle mise à jour.