Le PC écologique Pentaform AbacusBasic est entièrement biodégradable »Gadget Flow

Il est temps de faire passer les ordinateurs à la prochaine génération: celle qui respecte l’environnement. Et c’est exactement ce que fait le PC écologique Pentaform AbacusBasic. Cet ordinateur personnel biodégradable se décompose complètement avec le temps grâce à son matériau de boîtier.

Non seulement cela, mais il est également livré dans un emballage de champignon recyclé. De plus, cet ordinateur facile à utiliser peut ressembler à un simple clavier, mais c’est bien plus encore.

Prêt à l’emploi dès la sortie de la boîte, il est préinstallé avec Linux Ubuntu et exécute Windows 10. De plus, ce PC respectueux de l’environnement se branche sur n’importe quel moniteur ou téléviseur, vous pouvez donc commencer tout de suite. Avec l’efficacité d’une ampoule LED, elle offre une puissance de 15 à 18 watts. Il offre des ports USB et une sortie 4K, et il fonctionne sur le processeur Intel quad-core X86 64 bits. Enfin, en plus de la connectivité Wi-Fi et Bluetooth, il fournit également jusqu’à 4 Go de RAM et 512 Go de stockage.