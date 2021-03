Le héros le plus puissant d’Apex Legends obtient un gros nerf

Apex Legends Les fans déplorant toujours la prévalence de l’ajout de la saison 7 Horizon dans le jeu compétitif devront attendre un peu plus longtemps pour que Respawn apporte des changements indispensables.

Répondant à un fil de discussion sur Reddit soulignant les ajustements d’équilibre à venir apportés à plusieurs légendes, le développeur a confirmé que le manipulateur gravitationnel échapperait à tous les nerfs dans le cadre du dernier patch de la bataille royale et qu’il sera plutôt traité à une date ultérieure. Pour ceux qui ne le savent pas, l’Ecossais, qui est capable de manipuler les lois de la gravité pour prendre le dessus au combat, a souvent été critiqué pour être trop efficace sur le champ de bataille, en particulier en ce qui concerne le temps de recharge faible – relativement parlant – sur elle. Tactique: Ascenseur par gravité.

Les capacités de contrôle des foules se révèlent souvent parmi les plus puissantes de tout jeu de tir rapide, en particulier lorsqu’un seul des nombreux avatars jouables y a accès, il n’est donc pas surprenant que les gens demandent une réduction de sa puissance.

Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait actuellement pas comment exactement Respawn a l’intention de combler le fossé du taux de victoire pour SommetLes personnages les plus performants et les moins performants, bien que le concepteur principal du jeu Daniel Klein indique sur le fil en question que quoi que ce soit de majeur n’arrivera pas avant la saison 9 au plus tôt.

«Nous n’étions pas prêts avec le gros nerf pour Horizon, nous avons donc expédié ce qu’il avait en premier», a répondu Klein. “Un plus gros nerf à venir, espérons-le S9, mais aucune garantie.”

C’est donc une période d’attente considérable, mais il convient de noter que le robuste défenseur Gibraltar obtiendra une réduction de puissance beaucoup plus tôt. Les changements apportés à son Dome of Protection Tactical – suppression de l’utilisation d’objets de guérison rapide – seront-ils une solution assez substantielle? Comme toujours, nous devrons simplement attendre et voir comment la méta s’installe.

Dites-nous ce que vous pensez de ces tentatives de freiner Apex Legends‘combattants les plus problématiques à l’endroit habituel ci-dessous!