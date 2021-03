Patch 11.7 de League of Legends : Date de sortie – Skins Space Groove…

C’est encore cette fois, amoureux de la Ligue. Conformément au calendrier des correctifs de League of Legends 2021, la mise à jour 11.6 du jeu multijoueur a été déployée sur les champs de bataille en direct, apportant ces skins Battle Academia et un lot copieux de changements de champions et d’objets. Maintenant, le patch 11.7 de League of Legends arrive dans le PBE – jetons un coup d’œil à ce qui nous attend, d’accord?

Si vous surveillez la météo sur les réseaux sociaux de League, vous aurez une bonne idée des types de nouveaux produits cosmétiques auxquels nous pouvons nous attendre à partir de la version 11.7 – il n’y a qu’un gros tas de skins Space Groove. Il y a sept nouveaux skins dans la ligne, bien, groovy sur le thème de l’espace, ce patch, avec de nouveaux looks pour Blitzcrank, Lux, Lulu (plus édition prestige), Nasus, Nunu, Rumble et Samira. Vous pouvez les découvrir dans toute leur gloire Space Groove dans la section skins ci-dessous.

En ce qui concerne les changements d’équilibre, il n’y en a pas encore à vérifier car le correctif n’est que fraîchement arrivé sur les terrains de test. Mais, sur la base des correctifs précédents, nous pouvons deviner que certains changements de champion – et peut-être certains éléments et / ou runes – arriveront pour quelques ajustements et bricolages dans les prochains jours, alors revenez régulièrement sur ces notes.

Sans plus tarder, jetons un coup d’œil à ce qui s’en vient – voici les provisoire Notes de mise à jour 11.7 de League of Legends (acclamations, Surrenderat20!):

LEAGUE OF LEGENDS PATCH 11.7 DATE DE SORTIE ET ​​TEMPS D’ARRÊT

Selon le calendrier des correctifs de League of Legends 2021, Patch 11.7 de League of Legends doit être mis en ligne Mercredi 31 mars 2021. Les temps de maintenance n’ont pas encore été confirmés, mais ils commencent généralement à 3 heures du matin pour les serveurs NA, à 5 heures du matin GMT pour les serveurs EUW et à 3 heures du matin CET pour les serveurs EUNE, et durent environ trois heures. Nous publierons ici les heures exactes lorsque Riot les confirmera plus près du lancement.

LEAGUE OF LEGENDS PATCH 11.7 – CHANGEMENTS DE BALANCE

Changements de champion

Aucun pour l’instant, mais revenez régulièrement car nous verrons probablement des changements de solde arriver très bientôt!

LEAGUE OF LEGENDS PATCH 11.6 – SKINS DE CHAMPION

Skins de champion

SPACE GROOVE BLITZCRANK – 1820 RP – PEAU LÉGENDAIRE

«Blitz et Crank sont les guerriers les plus féroces de Cat Planet, et travaillent ensemble de manière transparente (principalement) pour piloter leur robot, Blitzcrank. Alors que Crank croit qu’il peut surmonter son manque de rythme avec l’aide de son exubérant copilote, Blitz est… eh bien… il est occupé à danser sur son propre rythme. Ensemble, ils prévoient de prendre le contrôle de Dog Planet et de revendiquer ses rayons de soleil pour eux-mêmes.

Voici le SPACE GROOVE BLITZCRANK art d’éclaboussure:

Et voici le SPACE GROOVE BLITZCRANK nouveau VO:

SPACE GROOVE LULU – 1350 RP Voici le SPACE GROOVE LULU art d’éclaboussure: SPACE GROOVE LULU – ÉDITION PRESTIGE – 2000 JETONS ÉVÉNEMENT

Voici le SPACE GROOVE LULU PRESTIGE EDITION art d’éclaboussure:

ESPACE GROOVE LUX – 1350 RP

«Une fille normale du monde normal, Lux a choisi un bâton qui améliore le groove pour défendre sa planète des Harsh Vibes… découvrant par inadvertance qu’elle pouvait canaliser de puissantes explosions de musique disco concentrée. Naviguant dans l’espace avec sa garde du corps mercenaire, Samira, Lux se présente maintenant comme le bastion pétillant du bien contre une armada extraterrestre maléfique et leur goût terrible pour la musique.

Voici le ESPACE GROOVE LUX art d’éclaboussure: SPACE GROOVE NASUS – 1350 RP «Disc-jockey, bibliothécaire de musique et leader de Dog Planet, Nasus était autrefois sous l’emprise de Lissandra – saisissant tous les disques les plus groovy de son peuple et les cachant, pour ne plus jamais être entendu. Pourtant, maintenant, avec son cœur ouvert à la puissance du disco, il mène son peuple dans la rébellion contre les soldats de choc meurtriers Blitz et Crank. Voici le SPACE GROOVE NASUS art d’éclaboussure: SPACE GROOVE NUNU ET WILLUMP – 1350 RP «Bénéficiant des capacités de canalisation de boogie les plus puissantes que sa planète ait jamais vues, Willump avait été recruté par Lissandra pour convertir les bonnes ondes en dures. Mais quand il a rencontré Nunu pendant le siège de Normal World, Willump s’est libéré du contrôle de Lissandra et les deux ont déserté pour parcourir la galaxie et ramener de bonnes vibrations dans l’univers. Voici le SPACE GROOVE NUNU ET WILLUMP art d’éclaboussure: RUMBLE SPACE GROOVE – 1350 RP «La planète rétro-futuriste est fatiguée d’écouter la musique ennuyeuse apportée par l’influence maléfique de Lissandra. En créant un costume Groove de son propre design, Rumble traverse maintenant son monde adoptif, déchaînant des fusées puissantes et une piste de basse groovy sur quiconque empêcherait les gens de danser. Voici le RUMBLE SPACE GROOVE art d’éclaboussure: SPACE GROOVE SAMIRA – 1350 RP «Un garde du corps groovy, à la recherche de sensations fortes et une guerrière d’élite de la nébuleuse du bain à remous, Samira a pris un emploi directement des déesses des trois parties pour sauver Lux d’une invasion imminente du monde normal. Maintenant, alors que la paire libère des planètes à travers la galaxie, Samira doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger Lux – à la fois de Lissandra et du propre manque d’instinct d’auto-préservation de Lux. Voici le SPACE GROOVE SAMIRA art d’éclaboussure: Voici les aperçus PBE de Riot Games des skins des médias sociaux: Il est temps de devenir funky cet aperçu de Space Groove PBE! 🪐 Nunu 💿

Nasus 🐶

Rumble 🐹

Lux 🚀

Samira 🔫

Blitzcrank 🐱

Édition Lulu + Prestige! 🪄 pic.twitter.com/rxCPsUftnZ – League of Legends // Royaume-Uni, IE et pays nordiques (@LoLUKN) 16 mars 2021

Modifications diverses

Voici quelques aperçus supplémentaires des skins ainsi que des informations de Riot sur l’état du jeu des derniers LoL Pls, que vous voudrez peut-être consulter pour avoir une idée de la direction que prend la Ligue:

Entendre @safelocked et @RiotMeddler discuter des dégâts causés par les rafales, des objets mythiques, du client, de la clarté du jeu, et plus encore, regardez le nouveau nom “lol pls” ici: https://t.co/WshBwKsoCC 📺 – League of Legends // Royaume-Uni, IE et pays nordiques (@LoLUKN) 12 mars 2021

Le mode de jeu One for All à durée limitée 5v5 est de retour dans le PBE pour être testé!

Le thème Space Groove a également frappé les terrains de test – vous pouvez l’écouter en utilisant l’intégration ci-dessous (via Surrenderat20):

C’est tout pour les notes provisoires du patch 11.7 de League of Legends basées sur ce qui a frappé les canaux de médias sociaux PBE et League pour le moment, mais continuez à consulter cette page pendant le cycle de test de la mise à jour de quinze jours car nous continuerons à la mettre à jour avec tous les changements et informations que vous voudrez connaître avant son lancement en direct. En supposant que vous vouliez suivre tous les derniers changements en direction de League, n’est-ce pas? Bien sûr, vous le faites.

Nous avons également une liste de niveaux LoL pratique ainsi qu’un aperçu des meilleurs champions de League of Legends à jouer pour chaque rôle si vous êtes à la recherche de conseils pendant que vous êtes ici.