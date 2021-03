Date de sortie de The Witcher 4 – tous les derniers détails sur le nouveau jeu Witcher

Nous savons que le beau soleil de Beauclair s’est couché pour l’instant sur les aventures de Geralt dans la série The Witcher, en fonction de la fin de votre histoire épique. Cependant, nous ne pouvons tout simplement pas nous passer de monstres à tuer et d’humains à pondre, et The Witcher 4 serait le meilleur moyen de le faire pendant encore cent heures.

Avec plus de récompenses de jeu de l’année que tout autre jeu de l’histoire et plus de 25 millions de ventes, The Witcher 3: Wild Hunt était un exploit. Pour beaucoup, The Witcher 3 n’était pas seulement le jeu de l’année 2015, mais le jeu de la génération, avec son histoire fascinante et nuancée et son monde fantastique captivant.

Making The Witcher 4 est une évidence. Cependant, il faudra encore du temps avant que nous puissions nous lancer à nouveau dans la réalisation la plus merveilleuse du monde médiéval d’Andrzej Sapkowski. Cela dit, nous avons quelques pépites d’informations intéressantes pour vous rassasier avant même de pouvoir penser à une autre série de meurtres de monstres. Vous trouverez ci-dessous tout ce que nous savons sur The Witcher 4.

Date de sortie de The Witcher 4

Quelle est la date de sortie de The Witcher 4? Il n’y en a pas encore – attendez-vous à attendre au moins quelques années avant d’obtenir des détails concrets sur le prochain match de la série.

Un autre jeu Witcher est cependant en préparation. Dans un rapport sur la stratégie commerciale de CD Project Red, le studio a révélé son intention de lancer un «développement parallèle triple A» en 2022, qui se concentre sur leurs «deux franchises principales», à savoir The Witcher et Cyberpunk.

Il faudra du temps avant d’en savoir plus, et nous ne nous attendons pas à ce que CDPR en révèle trop sur le jeu à l’avance – ils ont révisé leur stratégie marketing pour se concentrer sur des campagnes plus courtes. Dans le rapport, le vice-président directeur du développement commercial Michał Nowakowski explique: «Nous attendrons d’être beaucoup plus proche du lancement de notre jeu avant de commencer à montrer des choses comme des bandes-annonces, des démos ou approfondir la mécanique».

Actualités de The Witcher 4

CD Projekt Red a révélé qu’il prévoyait d’intégrer des «expériences en ligne» dans le prochain jeu Witcher, bien que le co-PDG Adam Kiciński soit clair que l’objectif du studio de créer des «RPG triple A à un joueur et axés sur l’histoire» ne change pas et que la technologie en ligne qu’ils développent actuellement sera «parfaitement intégrée».

Il n’y a pas beaucoup plus de nouvelles de The Witcher 4, mais concentrons-nous sur un point positif. Malgré ce qu’on nous a dit avant même la sortie du jeu, nous n’avons peut-être pas vu la fin du protagoniste de The Witcher 3, Geralt. «Nous ne sommes pas en train de tuer le monde et de nous en éloigner», a déclaré Iwinski à Polygon lors d’une démo technologique en 2013, «mais nous voudrons certainement faire de ce jeu la finale de manière importante.» De manière alléchante, il a ajouté: “Nous pourrions même inclure Geralt dans les jeux ultérieurs, potentiellement.” Plus de loup blanc est une victoire dans notre livre.

Kicinski a souligné à plusieurs reprises que chaque entrée de The Witcher publiée jusqu’à présent était conçue comme une trilogie, mais qu’il y aurait un futur jeu se déroulant dans ce monde sous une forme ou une autre, dans une interview avec le site financier polonais Strefainwestorow. Cela a ensuite été traduit par ResetEra en novembre 2017. Le fait qu’un autre jeu The Witcher se produise – mais il ne s’appellera pas The Witcher 4 – a été réitéré par Kicinski à Bankier en juillet 2018.

Les fans de The Witcher ont eu une autre surprise le jour du lancement de l’émission Netflix du même nom. CD Projekt Red révèle qu’il a «solidifié» sa relation avec le créateur de The Witcher, Andrzej Sapkowski. Fondamentalement, cela signifie que le développeur polonais a «de nouveaux droits et confirme le titre de propriété intellectuelle de« The Witcher »dans les jeux vidéo, les romans graphiques, les jeux de société et les produits dérivés» – indiquant qu’il y a, espérons-le, plus à venir.

L’histoire de The Witcher 4

Même si vous n’avez pas essoré chaque goutte de sang de griffon dans The Witcher 3 en complétant le DLC Blood and Wine et en cochant chaque point d’interrogation, la sortie finale de Geralt s’est terminée définitivement. Il y avait 40 fins différentes mais, quel que soit le résultat, il restait peu de place pour une nouvelle aventure pleine de graisse avec Geralt à la barre.

Donc, Geralt est sorti mais, aussi charmant qu’il soit, il y a une multitude de personnages intéressants dans le monde de Sapkowski qui pourraient plus que gérer le rôle de personnage jouable principal dans The Witcher 4. Nous allons mentionner quelques personnages de The Witcher 3 spoilers maintenant, alors revenez lorsque vous aurez fini de décider du sort de l’Empire nilfgaardien.

Tout d’abord, nous aimerions voir Ciri remplacer Jezza en tant que protagoniste de The Witcher 4. Si vous avez cette fin, ce serait une perspective saisissante de vivre la vie de Ciri, impératrice de Nilfgaard. Dragon Age: De style Inquisition, nous pourrions négocier, troquer et commander des armées pour régler les différends à travers l’empire. Nous ne sommes pas les seuls fans avec Ciri en tête à prendre la tête de The Witcher 4: le doubleur de Geralt, Doug Cocker, le pense aussi.

Mieux encore, nous pourrions suivre un nouveau sorceleur à travers l’épreuve notoirement dangereuse des herbes. De nombreux sorceleurs en herbe périssent dans ce programme d’entraînement brutal, mais il y a beaucoup de potentiel d’histoire là-bas. Ou nous pourrions être transportés en arrière 1500 ans avant les événements des romans à la Conjonction des Sphères, le cataclysme piégeant les nombreux monstres de The Witcher dans notre dimension. Ce n’est que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne les récits que The Witcher 4 pourrait poursuivre.

Bande-annonce de The Witcher 4

Pour avoir une bande-annonce de The Witcher 4, nous en aurions besoin pour exister, d’abord. Peut-être pourrons-nous le faire exister si nous prions tous collectivement le Feu éternel. Quoi qu’il en soit, vous pouvez redevenir nostalgique avec cette vidéo du dixième anniversaire de la série ci-dessus.

C’est tout ce que nous ou n’importe qui d’autre aurons pour vous sur The Witcher 4 pour le moment. Nous allons probablement attendre longtemps – alors assurez-vous d’avoir joué à tous les DLC de Witcher 3 avant de trop vous plaindre.