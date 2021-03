L’énorme mise à jour de Corpus Proxima de Warframe est maintenant disponible

C’est enfin ici: l’une des mises à jour les plus importantes de Warframe depuis des années, Corpus Proxima et le nouveau Railjack, est arrivée. La mise à jour apporte de grands changements dans le fonctionnement du système Railjack du MMORPG spatial, réduisant la quantité de mouture et de tissage du gameplay de Railjack de navire à navire avec l’action plus traditionnelle de ninja spatial à grande vitesse de Warframe.

Nous avons parcouru la plupart des mises à jour à venir avec Corpus Proxima et le New Railjack plus tôt ce mois-ci lorsque le développeur Digital Extremes a publié son dernier article de Dev Workshop à ce sujet. En cela, l’équipe explique comment Railjack a été modifié pour donner aux joueurs plus de contrôle sur ce qu’ils font pendant le jeu de Railjack, même s’ils équipent le navire d’un autre joueur. Vous n’aurez plus besoin de posséder une cale sèche ou un dojo pour avoir un navire Railjack, et les Railjacks eux-mêmes ont été repensés pour être plus compacts et amusants à piloter.

«L’intégration de certains des modes de jeu préférés de nos joueurs, comme Necramechs, et l’ajout de nouveaux modes Warframe de base, dans cette nouvelle mise à jour transforment Corpus Proxima & The New Railjack en quelque chose de plus unifié et essentiel», déclare Sheldon Carter, COO de Digital Extremes. “Cette mise à jour est incroyablement diversifiée!”

Digital Extremes a plus d’informations ici:

La mise à jour est destinée à jeter les bases de la prochaine grande mise à jour de Warframe, Call of the Tempestarii. Si vous ne l’avez pas déjà fait, il est maintenant temps de travailler sur votre propre Railjack – et il est plus facile que jamais de mettre la main sur un maintenant que le patch est là.