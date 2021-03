Le nouveau mod Half-Life: Blue Shift pour Black Mesa a maintenant une intro jouable

Nous avons été ravis le mois dernier de voir qu’un nouveau groupe de moddeurs se lance dans le projet de recréer Half-Life: Blue Shift dans le Black Mesa modernisé avec amour, et maintenant l’introduction est disponible pour jouer. Black Mesa: Le premier chapitre de Blue Shift, qui implique un autre long trajet en tramway au cœur du centre de recherche Black Mesa, accepte désormais les passagers.

HECU Collective, le groupe de moddeurs qui construisent le mod, dit qu’il publiera Black Mesa: Blue Shift chapitre par chapitre à mesure qu’ils seront terminés. Le premier, Living Quarters Outbound, est téléchargeable à partir de ModDB maintenant, et c’est un bon aperçu des améliorations apportées à l’extension d’origine.

Certes, Blue Shift commence à peu près de la même manière que Half-Life, et il n’y a pas grand-chose à faire sur le trajet de la zone d’habitation au petit bureau sans prétention de la station de sécurité 3 de Barney Calhoun à part admirer les nouvelles textures brillantes et l’éclairage. Mais il y a beaucoup à regarder: les tuyaux brillent, les phares des autres tramways créent des lueurs et des couronnes réalistes, et il y a des lignes vocales réenregistrées à entendre lorsque vous vous dirigez vers ce qui est censé être une journée de travail normale.

Malheureusement, les choses se sont coupées au moment où vous êtes sur le point de descendre du tram, nous devrons donc attendre un peu avant d’obtenir une véritable action Blue Shift. Cependant, HECU Collective dit qu’il est impatient d’entendre les commentaires des joueurs.

Une fois que vous avez téléchargé le fichier, l’installation est aussi simple que de le décompresser et de déposer son contenu dans votre répertoire racine Black Mesa. Vous pouvez lancer le mod en double-cliquant sur bshift.bat dans ce dossier (ou en ajoutant le paramètre «-game bshift» à Black Mesa sous les options de lancement dans Steam).