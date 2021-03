Fortnite saison 6 Comment fabriquer une cape de chasseur

Fortnite Chapter 2 – La saison 6, alias «Primal», est maintenant en ligne et s’accompagne d’une tonne de nouveaux ajouts et changements passionnants. Nous avons une carte mise à jour avec de nouveaux emplacements, de nouveaux mécanismes de jeu et une nouvelle passe de combat avec de tout nouveaux produits cosmétiques à débloquer en complétant des défis.

L’un des grands nouveaux ajouts pour Fortnite avec la saison 6 est la chasse et l’artisanat, il n’est donc pas surprenant que les défis de la semaine 1 mettent l’accent sur ce nouveau mécanisme. Sur le thème du chasseur «Primal», vous trouverez des animaux partout sur la carte à chasser. Les chasser vous fournira les matériaux dont vous avez besoin pour l’artisanat.

L’un des défis de la semaine 1 vous oblige à créer spécifiquement la cape du chasseur. C’est assez facile, mais vous devrez chasser la faune.

Comment fabriquer la cape du chasseur dans la saison 6 de Fortnite

La fabrication de la cape du chasseur nécessite deux os et un morceau de viande. Vous aurez envie de chasser les sangliers ou les loups car ils vous fourniront la viande crue et les os dont vous aurez besoin.

Une fois que vous avez le matériel requis, ouvrez votre inventaire et allez dans la section de fabrication. Sélectionnez la viande de votre inventaire et vous verrez l’objet Cape du chasseur. Appuyez simplement sur “artisanat”. Il apparaîtra alors dans votre inventaire pour utilisation.

Équiper la cape du chasseur “jette les créatures hors de la scène.” Fondamentalement, ce qu’il fait est de vous masquer des animaux, vous permettant de perdre l’aggro. Donc, si vous êtes attaqué par un animal, activez simplement la cape du chasseur et ils vous laisseront tranquille (à moins que vous ne les attaquiez, bien sûr).

Encore une fois, c’est un processus simple, mais étant donné que l’artisanat est nouveau pour Fortnite, il faudra peut-être un certain temps pour s’y habituer.

Que pensez-vous de tous les nouveaux changements et ajouts à Fortnite dans le chapitre 2 – Saison 6? Êtes-vous fan du Battle Pass de cette saison?