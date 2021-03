Conseils et astuces pour Fortnite : un guide de la bataille pour vous aider à gagner

Les jeux de bataille royale font fureur en ce moment, alors vous allez avoir besoin de nos meilleurs conseils et astuces Fortnite pour vous démarquer. Que vous jouiez sur PC ou sur Fortnite mobile pour iOS, assurez-vous de porter une attention particulière à nos conseils Fortnite pour la bataille royale.

Si vous voulez la gloire d’une victoire royale, nous sommes revenus, aguerris, des tranchées aux couleurs vives d’Epic Games pour vous donner l’aide dont vous avez besoin pour faire toute la différence dans votre quête de survie. Vous avez peut-être joué à l’autre grand jeu de bataille royale en ville, PlayerUnknown’s Battlegrounds, mais vous avez encore du travail à faire pour devenir un pro de Fortnite.

Vous trouverez ci-dessous notre guide définitif des trucs et astuces les plus efficaces pour Fortnite. Que vous recherchiez une liste exhaustive de toutes les armes et de tous les objets Fortnite à rechercher, ou les endroits où vous devez vous rendre pour obtenir le meilleur butin, passez directement à la section qui vous intéresse :

Nos meilleures astuces Fortnite pour Fortnite Battle Royale astuces générales Fortnite

Il existe de nombreuses similitudes avec le mastodonte de Bluehole, comme vous le découvrirez dans notre guide PUBG, mais il y a quelques différences essentielles que vous devrez garder à l’esprit. Voici les meilleures astuces Fortnite pour vous donner le maximum de chances de rester dans le jeu.

Limitez le bruit que vous faites

L’un des conseils les plus importants de Fortnite est de limiter le niveau de décibels au strict minimum. Si un joueur à proximité peut vous détecter avec des écouteurs à moitié décents, il a un avantage considérable – même si vous débordez de butin légendaire.

Cela signifie que vous devez courir le moins possible – courir est beaucoup plus bruyant que marcher ou s’accroupir, et émet de notables bouffées de fumée dans votre sillage – et vous assurer que votre environnement est sécurisé lorsque vous construisez ou récupérez des ressources avec votre pioche. Remarque : les autres joueurs peuvent vous entendre lorsque vous changez d’arme.

Utilisez un casque audio

Pour retourner la situation contre vos ennemis, vous pouvez vous-même investir dans un casque décent. Le jeu est gratuit, vous avez donc économisé un peu d’argent pour en acheter, vraiment.

Puisque savoir où se trouvent les autres joueurs est la moitié de la bataille (royale), porter des écouteurs peut faire la différence entre la vie et la mort – même si vous manquez de butin. Gardez votre propre bruit au minimum et, lorsque vous entendez un autre son, soyez sur le qui-vive.

Soyez paranoïaque

En fait, vous devez être sur le qui-vive à tout moment. Ce n’est pas un jeu pour les âmes sensibles. Certains des conseils les plus importants de Fortnite sont de ne jamais se détendre et de toujours supposer qu’il y a un autre joueur au coin de la rue qui attend de vous inviter à un dîner sophistiqué avec son fusil à pompe. Si vous entendez un faible bruit, attendez. Et attendez encore. Dès que vous devenez complaisant, vous êtes abattu et renvoyé à l’écran du lobby, tout en angoisse et frustration.

Les jeux de bataille royale sont autant un état d’esprit que des tests d’adresse au tir – et Fortnite Battle Royale n’est pas différent. Si vous trouvez un bon couvert pour surplomber le périmètre du cercle, supposez que quelqu’un d’autre a eu cette pensée, aussi. Si vous venez tout juste d’atteindre la zone de sécurité, sachez qu’il y a beaucoup d’autres joueurs qui tentent désespérément de s’y frayer un chemin.

La carte de Fortnite est grande, mais elle n’est pas si grande que ça. Si vous êtes en train de vous battre avec quelqu’un, cela signifie normalement que d’autres joueurs opportunistes sont attirés vers vous. Construisez des murs pour protéger vos flancs et ne vous attaquez qu’aux joueurs qui représentent une réelle menace pour vous.

Le cercle est tout ce qui compte

L’un des conseils les plus importants de Fortnite est de toujours être conscient du cercle, dont la taille ne cesse de diminuer et qui est toujours prêt à vous avaler. Chaque décision stratégique doit être prise en tenant compte de votre proximité par rapport à l’œil du cyclone.

Vous êtes déjà dans le cercle lorsque le compte à rebours commence ? Parfait – faites attention à la façon dont il se rétrécit. Serez-vous bientôt en dehors du cercle ?

Si vous n’avez pas de chance et que la zone de sécurité se trouve à un kilomètre, votre priorité est de vous y rendre. Si vous repérez une autre pièce, et que vous ne pouvez pas la vaincre rapidement, passez-la. Pour l’amour du ciel, ne vous engagez pas dans un combat prolongé : vous gagnerez peut-être un peu de fierté, mais cela ne vaudra rien si vous êtes mort.

Buvez des potions de bouclier immédiatement (la plupart du temps).

Si vous obtenez ce petit pot de bonté bleue, assurez-vous de l’avaler immédiatement. Cela fera une grande différence dans votre jeu Fortnite. L’amélioration du bouclier de 50 % dure toute la durée du match, mais comme il s’agit d’une amélioration du bouclier, elle ne vous protégera pas contre certains types de dégâts, comme les chutes. De plus, vous pouvez en empiler deux, ce qui double votre santé maximale de départ et vous donne un sérieux avantage.

Vous pouvez acquérir des boucliers avec trois objets différents : la potion de bouclier ordinaire, la petite potion de bouclier et le jus de slurp. Les potions de bouclier ordinaires donnent 50 points de bouclier supplémentaires, jusqu’à un maximum de 100. Les petites potions de bouclier en donnent 25, jusqu’à un maximum de 50. Le Slurp Juice, quant à lui, offre un double bonus : il ajoute 25 points de bouclier et peut également vous guérir pour 25 points de vie.

Si vous atterrissez dans une zone avec d’autres joueurs, il est généralement préférable d’avaler ces potions immédiatement. Cependant, si vous êtes seul, essayez de trouver des boucliers moins puissants avant d’avaler vos potions de bouclier habituelles. De cette façon, vous pourrez obtenir ces doux, doux 200HP.

Only engage when you are certain of success

Contrairement à la grande majorité des jeux de tir multijoueurs, le but de Fortnite Battle Royale est de survivre, pas d’obtenir des kills. C’est sans doute l’un des conseils les plus importants à retenir de Fortnite : vous pourriez obtenir 98 kills et perdre quand même.

Au contraire, vous devez survivre jusqu’à la toute fin, et cela signifie que vous devez évaluer soigneusement si un engagement est nécessaire à tout moment. Une aggro imprudente alertera la cible et les joueurs à proximité de votre position, mettant ainsi un terme rapide et prématuré à votre jeu.

Cela dit, les stratégies à haut risque peuvent s’accompagner de récompenses à la hauteur. Si vous réussissez à abattre votre cible, vous obtiendrez son butin, ce qui pourrait renforcer votre arsenal et faire la différence dans les phases finales.

Ne pas piller les corps directement

Si vous obtenez un kill, il est difficile de ne pas se précipiter sur le cadavre de votre malheureuse victime et de ne pas piller la pluie d’objets qui s’est échappée de son corps. Résistez à cette tentation.

Les fusillades attirent beaucoup l’attention ; vous ne pouvez pas garantir que votre mano-a-mano meurtrier n’a pas attiré l’attention des joueurs à proximité. Vous êtes le plus vulnérable lorsque vous pillez ; vous présentez à votre adversaire une cible facile et statique qu’il peut facilement faire disparaître. Résistez à l’envie de piller immédiatement. Attendez que les autres mordent à l’hameçon.

De plus, lorsque vous pillez, construisez autour de vous pendant que vous échangez votre équipement. C’est d’autant plus important lorsque vous vous soignez ou que vous utilisez des potions de bouclier : vous ne savez jamais qui observe votre combat à travers une lunette et qui n’attend qu’un coup de tête facile.

La couverture est destructible, ayez toujours un plan B.

C’est une distinction essentielle entre le gameplay de Fortnite et celui de PUBG : toutes les couvertures dans Fortnite sont destructibles. Ne lui faites pas confiance. Dès que vous commencez à vous sentir à l’aise et que l’orgueil commence à s’installer, assurez-vous d’avoir un plan de secours ou une issue de secours viable et facilement accessible pour le cas où les choses tourneraient inévitablement mal.

D’un autre côté, si vous parvenez à trouver une grenade ou un lance-roquettes, ils seront essentiels pour détruire les forteresses et les cachettes soigneusement construites par les rivaux qui vous entourent. Voici une astuce clé de Fortnite : s’il y a la moindre trace de son ou de mouvement, enfumez-les.

Construire pendant l’épreuve de force finale, et savoir comment le faire

La possibilité de construire dans Fortnite Battle Royale est une autre caractéristique qui manque à PUBG – alors assurez-vous de consulter nos meilleurs conseils de construction Fortnite pour cela – et cela peut s’avérer utile, surtout vers la fin d’un match. Elle peut vous accorder une couverture de fortune et vous aider à accéder au butin, mais elle est voyante. Ne soyez pas timide lorsqu’il s’agit de construire, bien que les structures créées par les joueurs se fassent remarquer comme un pouce endolori.

Cependant, la verticalité est importante dans Fortnite Battle Royale et le joueur qui dispose d’un terrain élevé aura toujours un avantage sur ceux qui se faufilent derrière les arbres ou se cachent dans les buissons. Si vous avez les ressources pour le faire à la fin du jeu, construisez en hauteur afin d’avoir une vue sur la zone de sécurité qui diminue. Ceci, combiné à une arme à distance puissante, est une combinaison mortelle.

Lorsque le cercle se déplace et que votre petite base n’est plus dans la zone de sécurité, partez tôt pour la zone suivante afin d’établir un nouveau terrain. Habituez-vous à utiliser ‘Q’ ou le bouton 3 de la souris pour passer rapidement en mode construction.

Stockez des ressources vers la fin du match et apprenez à aimer le bois.

À tout moment, vous voulez vous assurer que vous avez un demi œil sur la constitution de votre stock de ressources. Dans Fortnite Battle Royale, vous disposez de trois matériaux de construction : le bois, la pierre et le métal, par ordre croissant de durabilité. Tous peuvent être cultivés sur la carte, mais assurez-vous de viser les cercles clignotants pour accélérer le processus.

Les nouveaux joueurs ont tendance à penser que le métal est le meilleur matériau à utiliser, mais ce n’est souvent pas le cas. Le métal est plus long à construire et n’apparaît qu’avec 70HP, ce qui signifie que les joueurs peuvent facilement l’abattre, et vous avec. Le bois, quant à lui, apparaît avec 100 HP et se construit beaucoup plus rapidement (jusqu’à un maximum de 200 HP) que la brique ou le métal. En d’autres termes, pour bloquer les balles, ou pour construire de manière agressive, vous devriez utiliser le bois. Pour construire une petite cachette sûre, utilisez le métal ou la brique.

L’espace sera restreint à la fin d’un match, vous chercherez donc à tenir le terrain plutôt que de sprinter vers la zone de sécurité. Si vous êtes tombé sur des pièges, c’est le moment de fortifier vos constructions et d’éliminer les joueurs qui tentent de vous surprendre.

Armes et objets de Fortnite

Les armes de Fortnite se présentent sous différentes formes et tailles, du fidèle pistolet au lance-roquettes barnstorming. Mais, contrairement à PUBG, les armes de Fortnite Battle Royale ont une échelle de rareté, comme détaillé ci-dessous.

Gris : commun

Vert : Peu commun

Bleu : Rare :

Violet : Épique :

Or : Légendaire :

Alors, comment trouver des armes Fortnite ? Elles ont tendance à être concentrées dans les zones bâties, mais ce ne sont pas les seuls endroits où l’on peut en trouver. Les bâtiments et les zones plus petits auront du butin.

Les meilleures armes de Fortnite ont tendance à être celles qui ont une longue portée – les snipers et les fusils d’assaut à lunette, principalement. Bien sûr, il est préférable d’avoir ces armes ainsi que des fusils de chasse à courte portée pour vous couvrir dans n’importe quelle situation, mais vous vous trouverez plus loin des ennemis dans une carte aussi grande, le plus souvent.

Lieux de Fortnite

Apprendre la carte de Fortnite est un peu une course de dupes si vous ne jouez pas régulièrement. En effet, la carte change constamment, certaines zones étant supprimées et d’autres revenant après une longue absence. Il est donc préférable de se pencher sur des considérations plus générales.

Le choix de l’endroit de Fortnite où atterrir est un autre choix à haut risque/récompense que vous devez faire une fois que vous vous êtes lancé du bus de combat. Nous recommandons aux débutants d’éviter les zones plus construites et nommées – ce sont les endroits où la plupart des gens vont aller. Si vous pouvez atterrir et vous établir dans le jeu sans vous faire exploser en mille morceaux, c’est un grand pas en avant.

De plus, si votre emplacement Fortnite est aussi central que possible, cela minimise les risques de devoir traverser d’énormes distances pour rejoindre la zone de sécurité lorsque la fin du match approche.

Cela dit, de nombreux joueurs commencent dans des zones plus établies car le butin y est plus concentré. Si vous pouvez échapper aux escarmouches d’ouverture dans les zones populaires, vous serez armé jusqu’aux dents. Vous trouverez ci-dessous une introduction à chaque zone principale de Fortnite :