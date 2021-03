Quelle semaine pour League of Legends. L’événement Space Groove démarre cette semaine, apportant un nouveau pass, des skins et plus encore avec l’arrivée du patch 11.7 de League of Legends sur les serveurs en direct. Et nous avons une toute nouvelle championne en route: Gwen, la couturière sacrée, qui fera ses débuts avec le prochain patch 11.8. En parlant de cela, le prochain grand patch de League arrive maintenant au PBE, alors jetons un coup d’œil à ce qui s’en vient.

Tout d’abord, le nouveau visage de League. Gwen est une ancienne poupée des Shadow Isles, confectionnée avec amour par son créateur, qui est maintenant parti. Animée par une magie puissante et imprégnée de l’essence de son créateur, Gwen a repris les outils utilisés pour la fabriquer – ciseaux, aiguilles et fil – qu’elle transforme en armes spectrales en utilisant ses pouvoirs pour se battre pour ceux qui ont besoin d’aide. Runeterra. Vous pouvez consulter ses capacités, ses statistiques, ses illustrations, ses skins et un aperçu du gameplay dans la section Gwen des notes ci-dessous.

En plus du dernier ajout du jeu multijoueur, nous avons également plusieurs nouveaux skins avec le patch 11.8. Le skin Space Groove de Gwen – qui a été révélé plus tôt cette semaine – a frappé le PBE, avec les skins Blackfrost pour Sion et Vel’Koz, et les skins Dragonslayer pour Galio, Kayle et Twitch. Vous pouvez consulter tous ces éléments ci-dessous.

Sans plus tarder, voici les provisoire Notes de mise à jour 11.8 de League of Legends basé sur ce qui est sur le PBE en ce moment (bravo, Surrenderat20!):

LEAGUE OF LEGENDS PATCH 11.8 DATE DE SORTIE ET ​​TEMPS D’ARRÊT

Selon le calendrier des correctifs de League of Legends 2021, Patch 11.8 de League of Legends doit être mis en ligne Mercredi 14 avril 2021. Les temps de maintenance n’ont pas encore été confirmés, mais ils commencent généralement à 3 heures du matin pour les serveurs NA, 5 heures du matin au Royaume-Uni pour les serveurs EUW et 3 heures du matin pour les serveurs EUNE, et durent environ trois heures. Nous publierons ici les heures exactes lorsque Riot les confirmera plus près du lancement.

Nouveau champion – Gwen

Gwen, la couturière sacrée

GWEN – STATISTIQUES

Santé de base – 550

Régénération de la santé – 7

Santé par niveau – 90

Régénération de santé par niveau – 0,11

Où base – 330

Mana par niveau: 40

Armure de base – 34

Armure par niveau – 4

Vitesse de déplacement de base – 340

Vitesse d’attaque par niveau – 2,25

Résistance magique de base – 32

Résistance magique par niveau – 1,25

Dégâts d’attaque de base – 63

Dégâts d’attaque par niveau – 3

Portée d’attaque – 150



GWEN – CAPACITÉS



PASSIF – MILLE COUPES

«Les attaques de Gwen infligent des dégâts magiques supplémentaires (1% + 0,006% AP) Max Health en cas de coup. Gwen récupère des points de vie égaux à 70% des dégâts que cette compétence inflige aux champions.

Dégâts maximum aux monstres: [15-100 +15% AP]. Offres [8-30] dégâts supplémentaires aux sbires inférieurs à 40% de leur santé. »

Passif – Mille coupes Les attaques de base de Gwen infligent des dégâts magiques supplémentaires à l’impact en fonction d’un pourcentage de sa santé. Les attaques de base contre les champions la soigneront pour une partie des dégâts infligés. pic.twitter.com/zIEJe3imeD – League of Legends // Royaume-Uni, IE et pays nordiques (@LoLUKN) 30 mars 2021

Q – SNIP SNIP!

Coût en mana – 40

Temps de recharge – 6,5 / 5,75 / 5 / 4,25 / 3,5 secondes

“ Passif : Gwen gagne 1 stack lorsqu’elle touche un ennemi avec une attaque (max 4, dure 6 secondes).

: Gwen gagne 1 stack lorsqu’elle touche un ennemi avec une attaque (max 4, dure 6 secondes). actif : Consomme des piles. Gwen coupe une fois pour [8/10.75/13.5/16.25/19 +5% AP] dégâts magiques, coupez à nouveau pour chaque munition consommée, puis coupez une dernière fois pour [40/53.75/67.5/81.25/95 +25% AP] dégâts magiques.

: Consomme des piles. Gwen coupe une fois pour [8/10.75/13.5/16.25/19 +5% AP] dégâts magiques, coupez à nouveau pour chaque munition consommée, puis coupez une dernière fois pour [40/53.75/67.5/81.25/95 +25% AP] dégâts magiques. Le centre de chaque frappe inflige de vrais dégâts à la place et applique Mille coupures aux ennemis touchés.

Q – Snip Snip! Gwen coupe rapidement ses ciseaux entre deux et six fois, infligeant des dégâts magiques dans un cône. Au minimum, Gwen tirera deux fois, ajoutant un tir par attaque de base que Gwen a atterri sur un ennemi (jusqu’à quatre pour un total de six)! pic.twitter.com/4YKzneVtA3 – League of Legends // Royaume-Uni, IE et pays nordiques (@LoLUKN) 30 mars 2021

W – BRUME HALLOWED

Coût en mana – 60

Temps de recharge – 22/20/18/16/14 secondes

«Gwen invoque la brume sacrée, la rendant impossible à cibler pour tous les ennemis (sauf les tours) en dehors de la zone pendant 5 secondes ou jusqu’à ce qu’elle la quitte. Dans la brume, Gwen gagne [20 + 5% AP] Armure et résistance magique.

Gwen peut refondre cette capacité une fois pour lui appeler la brume. Cela sera automatiquement refondu la première fois que Gwen tentera de quitter la zone. “

W – Brume sacrée Gwen fait tourner la brume sacrée pour l’entourer pendant cinq secondes, gagnant une armure et une résistance magique lorsqu’elle s’y trouve. Les ennemis en dehors de la brume ne peuvent pas cibler Gwen ou la frapper avec des capacités. La brume se déplacera pour suivre Gwen la première fois qu’elle essaiera de la quitter! pic.twitter.com/Vh9l3gCscQ – League of Legends // Royaume-Uni, IE et pays nordiques (@LoLUKN) 30 mars 2021

E – SKIP N ‘SLASH

Coût en mana – 35

Temps de recharge – 13/12/11/10/9 secondes

«Gwen se précipite et renforce ses attaques pendant 4 secondes.

Les attaques renforcées gagnent 40/50/60/70/80% de vitesse d’attaque, [10 +8% AP] en cas de dégâts magiques, à une portée de 100 et le premier à toucher un ennemi récupère 50% du temps de recharge de cette compétence. »

E – Skip ‘n Slash Gwen se précipite sur une courte distance et renforce ses attaques avec une portée, une vitesse et des dégâts magiques à l’impact accrus pendant quatre secondes. Attaquer un ennemi pendant ce temps rembourse 50% du temps de recharge de cette compétence. pic.twitter.com/vCUAggxzLL – League of Legends // Royaume-Uni, IE et pays nordiques (@LoLUKN) 30 mars 2021

R – AIGUILLE

Coût en mana – 100

Temps de recharge – 120/100/80 secondes

“ Premier casting : Lancez une aiguille qui traite [20/50/80 +8% AP] dégâts magiques, ralentit de 40/50/60% pendant 1,5 seconde et applique mille coupures à tous les ennemis. Si Gwen frappe un ennemi avec une attaque ou une capacité dans les 6 secondes suivant son lancement, elle peut le refaire (jusqu’à 2 fois supplémentaires).

: Lancez une aiguille qui traite [20/50/80 +8% AP] dégâts magiques, ralentit de 40/50/60% pendant 1,5 seconde et applique mille coupures à tous les ennemis. Si Gwen frappe un ennemi avec une attaque ou une capacité dans les 6 secondes suivant son lancement, elle peut le refaire (jusqu’à 2 fois supplémentaires). Deuxième distribution : Tirez trois aiguilles pour traiter [60/150/240 +24% AP] dégâts magiques

: Tirez trois aiguilles pour traiter [60/150/240 +24% AP] dégâts magiques Troisième distribution : Tirez cinq aiguilles pour traiter [100/250/400 +40% AP] dégâts magiques

: Tirez cinq aiguilles pour traiter [100/250/400 +40% AP] dégâts magiques Les coups d’aiguille suivants sur la même unité ralentissent à la place de 15/20/25%.

Dégâts maximum: [180/450/720 +72% AP], plus [900% +5.4% AP]% de dégâts de santé max de mille coupures. »

R – Travaux d’aiguille Gwen peut lancer Needlework jusqu’à trois fois, mais doit toucher un ennemi dans les 8 secondes pour débloquer chaque lancement suivant. Chaque lancer tire des aiguilles dans une ligne qui infligent des dégâts magiques, ralentissent les ennemis et appliquent des dégâts magiques supplémentaires aux Mille Coupes de Gwen. pic.twitter.com/se9X2j2HyN – League of Legends // Royaume-Uni, IE et pays nordiques (@LoLUKN) 30 mars 2021

GWEN VO, LORE ET GAMEPLAY

Voici le VO de Gwen:

Et voici un aperçu du gameplay de Riot nous donnant un aperçu de Gwen en action:

LIGUE OF LEGENDS PATCH 11.8 CHANGEMENTS DE BALANCE

Changements de champion

Sett – changé (potentiellement) Knuckle vers le bas (Q): L’infobulle de la capacité Q de Sett ne semble pas mentionner maintenant le maximum de 400 dégâts infligés par coup de poing contre les serviteurs, bien qu’elle fasse toujours référence aux monstres.

Changements d’article

Chemtech Putrifier Statistiques: Puissance de compétence augmentée de 50 à 55.

Patch 11.8 de League of Legends – Nouveaux skins de champion

Nouveaux skins de champion

SPACE GROOVE GWEN – 1350 RP – Le skin de libération de Gwen!

«C’était assez loin quand Gwen a postulé pour être l’intendant de Lux et Samira – après tout, personne d’autre ne l’a fait. Cousant joyeusement de bonnes vibrations dans de superbes vêtements, elle amplifie l’énergie disco à travers ses fils astucieux. Bien qu’elle soit nouvelle dans tout ce concert de héros galactique, une chose est sûre: il est impossible que Gwen laisse ses amis libérer la galaxie dans des tenues moins que stellaires.

Ici se trouve le SPACE GROOVE GWEN art d’éclaboussure:

BLACKFROST SION – 1350 RP

Ici se trouve le BLACKFROST SION art d’éclaboussure: BLACKFROST VEL’KOZ – 1350 RP Ici se trouve le BLACKFROST VEL’KOZ art d’éclaboussure: DRAGONSLAYER GALIO – 1350 RP Ici se trouve le DRAGONSLAYER GALIO art d’éclaboussure: DRAGONSLAYER KAYLE – 1350 RP Ici se trouve le DRAGONSLAYER KAYLE art d’éclaboussure: DRAGONSLAYER TWITCH – 1530 RP Ici se trouve le DRAGONSLAYER TWITCH art d’éclaboussure:

CHANGEMENTS DIVERS

CHANGEMENTS D’ARAM

Riot a publié des aperçus de certains effets visuels et d’autres modifications à venir dans ARAM avec le patch 11.8:

À venir en 11.8 (PBE demain), le Howling Abyss (ARAM) reçoit un peu d’amour VFX! Nous avons nettoyé certains des plus anciens VFX: les Poro-Snax sont plus mignons et Snowball devrait être un peu plus facile à lire. Plus d’informations dans ce fil ~ 👇❄️ pic.twitter.com/1MQOf2i3e5 – ✂️ Petite poupée sirhaienne 🧵 (@Sirhaian) 29 mars 2021

Le sort d’invocateur de boule de neige a également été nettoyé. Il devrait sembler un peu plus moderne et lisible. Frapper et manquer sont maintenant deux effets différents, pour vous assurer que vous savez quand vous frappez. Et il y a maintenant un léger effet de réactivation au-dessus de la cible marquée une fois que vous commencez à vous précipiter. pic.twitter.com/xMHvgMM2By – ✂️ Petite poupée sirhaienne 🧵 (@Sirhaian) 29 mars 2021

Les reliques ont été un peu nettoyées, supprimant certains actifs de guérison très anciens. Cela peut ne pas sembler un grand changement, et c’est génial si c’est le cas. Cela signifie que nous avons fait du bon travail. 😀

Changements les plus notables: relique, récupération de santé, guérison. pic.twitter.com/T1dNYgYDfE – ✂️ Petite poupée sirhaienne 🧵 (@Sirhaian) 29 mars 2021

Voici une liste de modifications complète! Encore une fois, ce sont de très petits ajustements et nettoyages pour essayer de moderniser certains des plus anciens VFX du jeu. Ils ne sont pas censés être un grand changement. ❄️ pic.twitter.com/F7PTe5Iwpe – ✂️ Petite poupée sirhaienne 🧵 (@Sirhaian) 29 mars 2021

C’est tout pour les notes provisoires du patch 11.8 de League of Legends pour le moment, mais continuez à les vérifier au cours des quinze jours à venir, car le cycle de test de deux semaines de la mise à jour verra probablement beaucoup plus de changements frapper le PBE, que nous garderons cela. post mis à jour avec. En supposant que vous vouliez suivre tous les derniers changements en direction de League, n’est-ce pas? Bien sûr, vous le faites.

Nous avons également un aperçu pratique des meilleurs champions de League of Legends à jouer si vous êtes un débutant et que vous souhaitez entrer dans la ligue, tandis que notre site soeur The Loadout a un guide des classements de League of Legends si vous recherchez des conseils sur la façon de procéder. pour gravir ces échelles.