Comment installer une alimentation

Que vous construisiez un PC de jeu pour la toute première fois, que vous mettiez à niveau ou que vous remplaciez des pièces, vous devrez à un moment donné savoir comment installer un bloc d’alimentation (PSU). Cependant, ne laissez pas le câblage vous abattre, car cela peut être un processus sans douleur. Tout ce dont vous aurez besoin est un tournevis, un accès facile au boîtier de votre PC et peut-être un peu de patience lorsqu’il s’agit de gérer les câbles.

Les blocs d’alimentation sont souvent une réflexion après coup ou au bas d’une liste de souhaits grâce à leur nature moins que flashy, mais ils sont l’épine dorsale de tout PC de jeu. Nvidia, AMD et Intel essaient tous de rendre leurs composants aussi efficaces que possible, mais la meilleure carte graphique et le meilleur processeur de jeu ont toujours besoin d’une alimentation saine pour fonctionner correctement.

Si vous ne fournissez pas assez de jus pour que votre PC fonctionne, c’est à ce moment-là que vous rencontrerez des plantages, des BSOD et des courts-circuits redoutés qui mettent en danger vos pièces coûteuses – ou pire. Mais ne vous inquiétez pas. Suivez simplement notre guide sur la façon d’installer un bloc d’alimentation et vous serez démarré en un rien de temps.

Choisir le bon bloc d’alimentation pour votre système est la moitié de la bataille, et c’est beaucoup plus facile que vous ne le pensez.

1. Déterminez la puissance en watts dont vous avez besoin

Chacun de vos composants sera marqué avec la puissance dont ils ont besoin à l’arrière de leurs boîtes. Mais de nos jours, la plupart des fabricants proposent leurs propres calculateurs d’alimentation pour déterminer la capacité dont vous aurez besoin, ce qui signifie que vous pouvez aller directement à la source si vous prévoyez d’obtenir un Cooler Master, be quiet !, Asus, Seasonic ou EVGA PSU. La calculatrice d’OuterVision brille au-dessus des autres, cependant, avec une option de base pour les débutants et une ventilation plus complète pour les experts.

Assurez-vous que le bloc d’alimentation que vous avez choisi dispose de la puissance nécessaire pour alimenter toutes les pièces de votre PC

Même dans son onglet de base, OuterVision prend en compte la marque et le modèle de vos composants de base, tout en tenant compte de votre RAM, stockage, lecteurs optiques, moniteurs et combien de temps vous utilisez votre PC par jour. L’onglet Expert vous donne un contrôle plus fin sur les choses, cependant, en tenant compte des vitesses d’horloge et des solutions de refroidissement. Il est préférable d’ajouter quelques appareils supplémentaires même si vous n’en utilisez pas, car cela vous donnera plus de marge pour les futures mises à niveau.

N’oubliez pas de vérifier votre bloc d’alimentation actuel avec l’un de ces outils avant de vous lancer dans un autre achat lourd. Vous constaterez peut-être que l’alimentation électrique dont vous disposez est à la hauteur de la tâche après tout. Si oui, fantastique! Vous n’avez rien à faire. Mais sinon, la prochaine chose à considérer est la cote d’efficacité de l’unité.

2. Dans quelle mesure voulez-vous être efficace?

Les autocollants que vous voyez sur un bloc d’alimentation qui prétendent être 80 Plus ne sont pas seulement pour le spectacle. Cela signifie qu’il convertit plus efficacement l’alimentation de votre prise murale en alimentation pour votre PC. Moins d’énergie gaspillée signifie moins de chaleur générée.

Charge d’alimentation 20% 50% 100% 80 Plus 70% 70% 70% 80 Plus Bronze 80% 80% 80% 80 Plus Argent 82% 85% 82% 80 plus d’or 85% 88% 85% 80 Plus Platine 90% 92% 89% 80 Plus Titane 90% 92% 94%

Plus récemment, ces catégories ont été élargies pour inclure les classements 80 Plus Bronze, Argent, Or, Platine et Titane du moins au plus efficace. Vous ne verrez pas trop souvent des blocs d’alimentation Platinum ou Titanium, car ce sont généralement des blocs d’alimentation d’une puissance supérieure qui ont un prix élevé. Le bronze, l’argent et l’or sont cependant un centime par douzaine, ce qui rend difficile de recommander quoi que ce soit de plus bas.

Bien que ce ne soit pas un direct mesure, ces cotes témoignent également de la fiabilité d’un bloc d’alimentation. Les entreprises justifient parfois la hausse des prix par une assurance qualité supplémentaire, ce qui signifie que vous serez probablement en mesure de tirer davantage parti d’un modèle haut de gamme.

3. Qu’est-ce qu’une alimentation modulaire?

Les blocs d’alimentation standard sont livrés avec tous les fils pré-intégrés dans l’appareil. Le problème ici est que vous avez rarement besoin de tous les utiliser à moins que vous n’ayez emballé votre système avec plusieurs GPU et une multitude d’ajouts, condamnant de nombreux fils à pendre comme une horreur ou à vivre une vie écrasée derrière votre carte mère.

Les alimentations modulaires vous aident à gérer vos câbles

Les blocs d’alimentation modulaires sont plus chers, mais vous permettent de choisir les fils utilisés et de laisser la gestion des câbles de votre système comme si elle appartenait à un atelier. Vous pouvez même acheter plus de câbles auprès du fabricant s’il vous en manque un pour une carte graphique particulièrement gourmande, par exemple. Si c’est trop cher, alors vous avez de la chance, car il y a un terrain d’entente.

Les blocs d’alimentation semi-modulaires, illustrés ci-dessus, comblent le fossé entre les modèles modulaires et standard, avec des câbles essentiels câblés et d’autres laissés en option. Ceux-ci sont généralement un peu plus gentils avec votre compte bancaire.

4. Trouvez le bon ajustement

La dernière chose dont il faut tenir compte lors de la sélection du bloc d’alimentation qui vous convient est sa taille par rapport à votre boîtier. Les alimentations ATX standard ont une largeur de 100 mm, mais toutes varient en longueur. Ceux-ci ne conviendront pas nécessairement à une construction Mini ITX ou Micro ATX qui nécessite un ajustement de 80 mm de large, autrement connu sous le nom de bloc d’alimentation à petit facteur de forme (SFX). À l’autre bout de l’échelle, il y a des blocs d’alimentation plus gros à rechercher qui poseraient un défi même dans certaines tours pleines.

Assurez-vous de choisir le meilleur boîtier PC pour votre nouvelle construction

5. Montage du bloc d’alimentation dans le boîtier

Après toutes ces délibérations, vous devriez maintenant avoir un bloc d’alimentation qui répond parfaitement à vos besoins et peut s’intégrer de manière transparente dans votre châssis. Nous avons préparé une vidéo pour les personnes les plus visuelles, mais assurez-vous d’avoir votre tournevis à portée de main pour celle-ci: