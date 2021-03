Comment l’Open Source a pris en charge la Blockchain

La blockchain et la crypto-monnaie telles que nous les connaissons aujourd’hui n’existeraient pas sans un logiciel open source. Le développement open source a permis aux entreprises et aux consommateurs d’utiliser la blockchain à diverses fins commerciales dans le monde entier. Jetons un coup d’œil à ce que sont l’Open Source et la Blockchain avant de nous plonger dans les détails de la manière dont l’Open Source a pris en charge cette dernière.

Qu’est-ce que l’Open Source?

L’Open Source est un logiciel développé par des dizaines de développeurs de différentes régions du monde. Son code est accessible à tous et gratuitement. Contrairement à la plupart des logiciels, Open Source n’a pas de propriétaire individuel.

Ce logiciel constitue une grande partie du code utilisé dans la blockchain. Ainsi, un groupe de développeurs est toujours en attente pour détecter et résoudre les failles ou les exploits suspects.

Qu’est-ce que la blockchain?

La blockchain est la technologie qui a donné naissance au bitcoin, mais au fil des ans, elle s’est développée pour inclure d’autres produits économiques dans le monde numérique. Il s’agit d’un registre numérique qui peut enregistrer non seulement des transactions financières telles que le trading sur un échange Bitcoin, mais également d’autres informations précieuses. Ce registre a été reproduit sur un réseau d’ordinateurs qui le mettent à jour régulièrement.

Parce qu’il n’a pas un emplacement principal, il est presque impossible pour les pirates de falsifier ses données. Tous les enregistrements de la blockchain sont accessibles au public et peuvent être vérifiés.

Comment l’Open Source prend en charge la blockchain

Voici quelques façons dont l’open source a continué à prendre en charge la technologie blockchain:

Élargir les possibilités de la technologie

L’Open Source garantit l’efficacité pour chaque entreprise qui choisit d’intégrer la blockchain dans ses opérations. Il offre une flexibilité et une diversité de technologies qui ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs. Qui savait qu’il était possible de sécuriser des millions de transactions en utilisant un logiciel ouvert?

Sécurité et transparence

L’Open Source a amélioré les transactions de crypto-monnaie et leur sécurité globale. Chaque utilisateur doit utiliser deux clés générées par cryptographie pour accéder à son portefeuille. Il existe une clé publique familière à tout le monde sur le réseau et une clé privée qui n’est connue que de l’utilisateur.

La technologie a également joué un rôle crucial dans la popularité du bitcoin aujourd’hui. Le fait que le bitcoin ne soit pas centralisé a permis à des millions de personnes de traiter avec lui sans les limitations qui seraient autrement imposées par des États ou des institutions qui estimaient y avoir droit. Les utilisateurs peuvent se faire confiance à la blockchain pendant les transactions.

L’Open Source offre un moyen public et transparent de stocker des enregistrements. Tout le monde peut y accéder, et sa décentralisation rend presque impossible son piratage. Ces caractéristiques font de la blockchain une force avec laquelle il faut compter en tant que technologie supérieure et offre une vérifiabilité unique.

Il a été suggéré que la blockchain réglemente d’autres aspects de la vie quotidienne, tels que les élections. Les enregistrements de la blockchain sont mis à jour à mesure qu’ils changent, et la sécurité contre la falsification garantirait des élections libres et équitables et éliminerait les allégations de délit.

Décentralisation

L’Open Source a fourni à la blockchain une technologie décentralisée, qui s’est avérée très bénéfique. Cela crée une forme de démocratie où les utilisateurs peuvent choisir la monnaie à utiliser, comment l’utiliser et accéder à toutes les informations dont ils ont besoin à son sujet. Il y a aussi une place ouverte pour l’innovation et l’amélioration.

Conclusion

Par rapport aux possibilités qui peuvent être réalisées avec la technologie blockchain, nous utilisons actuellement le plus basique de ses capacités. Nous ne pouvons qu’espérer que les gouvernements, les entreprises et les consommateurs chercheront à utiliser cette technologie fantastique de manière plus saine au fil du temps.