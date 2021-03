Les avantages de l’utilisation de fichiers SVG sur vos sites Web

Les concepteurs Web connaissent le rôle vital que jouent les images, les mises en page parfaitement conçues pour engager et attirer les utilisateurs. La plupart de la population ces jours-ci ont eux-mêmes des gadgets haute résolution comme dans les téléphones Apple ou les ordinateurs portables, qui fournissent un écran Retina.

Nous sommes très familiers avec les différents formats qu’une image peut être enregistrée, tels que JPEG, PNG, etc. Pourtant, nous ne sommes pas très familiers avec les graphiques vectoriels évolutifs sont également connus sous le nom de SVG, qui sont connus pour fournir des images haute résolution ou les vidéos quel que soit l’appareil sur lequel elles sont lues et, par conséquent, inclure de tels graphiques sur le Web est une idée fantastique pour impressionner vos téléspectateurs.

Les avantages de l’utilisation de SVG sur votre site Web sont mentionnés comme suit:

Résolution

L’une des principales caractéristiques de SVG est la possibilité de déterminer indépendamment le type de résolution dont vous avez besoin, car les fichiers SVG entrent dans la catégorie des graphiques vectoriels. Vous pouvez modifier les tailles sans diminuer la qualité de l’image. L’utilisation de SVG peut être très utile lors du développement de sites réactifs avec une bonne présentation et travailler sur différentes tailles d’écran et gadgets.

Si vous utilisez d’autres formats tels que JPEG, PNG sur certains appareils, la qualité de l’image peut diminuer, mais ce n’est pas le cas lorsque vous utilisez SVG, ce qui le rend polyvalent et avantageux.

Taille du fichier SVG

La taille de fichier SVG peut varier par rapport aux autres en raison de la nature vectorielle des fichiers.En outre, il est également observé qu’après optimisation, la taille du fichier est inférieure à celle d’autres formats d’image. Il existe différentes manières d’optimiser SVG, telles que des périphériques de ligne de commande pour supprimer manuellement les facteurs et les équipes.

Temps de chargement plus rapides

L’utilisation de fichiers image au format PNG ou JPEG a tendance à occuper beaucoup d’espace, ce qui aurait une incidence sur le rythme de chargement et donc sur l’intérêt de l’utilisateur pour votre site. Pour éviter ces problèmes de taille de fichier, vous pouvez opter pour les fichiers SVG car ils ne contiennent que du code ont tendance à occuper beaucoup moins d’espace et, par conséquent, à protéger votre vitesse de chargement.

Une autre raison pour laquelle l’utilisation de SVG serait bénéfique est sa capacité à supprimer les requêtes HTTP, ce qui aiderait à économiser le temps de chargement. Si ces demandes ne sont pas supprimées, vous devrez télécharger des fichiers qui occupent beaucoup d’espace et augmentent votre temps de chargement.

Style CSS sur SVG

Il est facile d’accéder à SVG tout en utilisant votre page Web en l’ajoutant au script HTML de votre page, et un tel SVG ajouté est connu sous le nom de SVG en ligne. En utilisant SVG via le navigateur, vous n’avez pas à vous soucier de générer des requêtes HTTP pour extraire un fichier image.

En outre, le SVG en ligne peut être stylé avec CSS, par exemple si vous devez changer la couleur ou modifier le logiciel ou simplement exporter et importer le fichier à plusieurs reprises, vous pouvez alors effectuer toutes ces opérations en entrant simplement quelques lignes dans CSS.

Meilleure qualité de rendu

C’est un fait bien connu des personnes ayant des connaissances en conception que les graphiques vectoriels ont tendance à fournir une grande clarté tout en présentant des illustrations vectorielles, et ils offrent une plus grande clarté des détails, ce qui est essentiel pour créer des logos ou des icônes parfaits pour votre site Internet.

Il est facile de les animer

Il est possible d’animer les éléments dans SVG pour offrir une excellente expérience interactive aux utilisateurs. Vous pouvez mettre en évidence vos titres ou photos ou symboles avec une animation en utilisant CSS ou l’interface de l’application d’animations Internet ou simplement la balise SVG.

Prise en charge des navigateurs plus anciens

Les navigateurs Web modernes offrent un excellent support pour SVG, et seuls les navigateurs obsolètes ne disposent pas de cette fonctionnalité, mais comparativement, le ratio de navigateurs qui ne peuvent pas prendre en charge SVG est très infime. Par conséquent, vous n’aurez plus à vous soucier de la façon d’utiliser SVG sur vos navigateurs.

Google peut indexer les SVG

L’une des choses les plus étonnantes à propos du SVG est que Google peut l’indexer. Ce processus se produit par Google pour explorer initialement le code dans les fichiers SVG. Vous avez également la possibilité d’inclure des métadonnées et même un titre qui aide à faire apparaître les icônes dans la recherche Google pour attirer plus d’utilisateurs sur votre site.

C’est interactif

Il existe également une fonctionnalité qui nous permet de nous connecter avec les éléments SVG en utilisant JavaScript et tous les crédits du DOM navigable, ce qui peut nous aider à développer des éléments interactifs en utilisant SVG, HTML et CSS.

En utilisant les dernières animations Internet, vous pouvez ajouter des animations à votre site avec JavaScript. En outre, nous pouvons utiliser les différentes bibliothèques JavaScript pour accélérer le flux de travail SVG.

Les développeurs peuvent modifier à l’aide du code.

Comme nous le savons, les développeurs Web ne veulent généralement pas utiliser une application d’édition d’image telle que Photoshop, etc. Ainsi, si vous travaillez avec SVG, vous pouvez facilement modifier votre image en modifiant le code en SVG. Il existe également de nombreux outils de génération de chemins SVG pour vous aider.

Utilisations de SVG

Peu importe à quel point les SVG sont bénéfiques et à quel point ils surmontent les barrières qui ne peuvent pas être franchies par d’autres formats d’image, ils ne peuvent toujours pas remplacer les formats d’image existants en raison des images avec la profondeur de couleur vibrante requise pour être au format JPG ou PNG. Alors que dans le cas d’images normales telles que des icônes ou des illustrations complexes telles que des graphiques, des graphiques et des logos, SVG serait votre option privilégiée.

Dans le monde actuel, le besoin de SVG s’est intensifié et il continue d’être une tendance vers l’art vectoriel. Tout navigateur moderne peut prendre en charge ce format, et les graphiques SVG sont un excellent choix pour les pages Web dans la conception d’icônes, de logos, etc. En gros, tout sauf les favicons.