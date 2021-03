Function101 BentoStack Charge 8000 tient vos accessoires Apple à emporter »Gadget Flow

Si vous disposez d’une pléthore d’accessoires Apple, choisissez la station de charge et l’organisateur Function101 BentoStack Charge 8000 Apple pour ranger vos appareils en toute sécurité. Il présente une conception empilable de trois couches pour protéger vos AirPods, Apple Pencil, iPhone, Apple Watch et plus encore. De plus, sa couverture de charge est compatible avec la charge sans fil pour l’iPhone 8 ou les modèles ultérieurs. Vous pouvez également utiliser le port USB-C du couvercle de charge pour donner un coup de pouce à vos appareils. Et avec une puissance maximale de 10 W, il rechargera rapidement et efficacement votre iPhone. Cette station de charge et organisateur Apple permet de garder vos accessoires Apple au même endroit pour éviter de les perdre. Et sa conception peu encombrante est idéale pour les bureaux avec un espace libre limité. Dans l’ensemble, c’est une excellente solution pour les amateurs d’Apple sans conception complexe.