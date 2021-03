Apple Watch Series 3 vs SE vs Series 6 : Choisissez la montre qui convient à votre poignet

Apple vend trois modèles différents d’Apple Watch cette année, et ils se ressemblent tous un peu. Mais si vous vous plongez dans ce que chacun d’eux propose, vous constaterez qu’il existe entre eux des différences très nettes qui vont bien au-delà de leurs différences de prix. Maintenant que nous avons eu quelques mois pour les utiliser toutes, voici comment les modèles s’accumulent et lequel vous devriez acheter.

Conception et présentation

Apple ne s’est pas beaucoup éloigné du design carré original de 2015, donc vous ne remarquerez pas de différence énorme entre les trois montres, même si la série 3 est légèrement plus petite que la SE et la série 6 :

Série 3 (38 mm) : 38,6 x 33,3 mm x 11,4 mm

Série 3 (42 mm) : 42,5 x 36,4 x 11,4 mm

SE/Série 6 (40mm) : 40 x 34 x 10,7mm

SE/Série 6 (44 mm) : 44 x 38 x 10,7 mm

La SE et la série 6 sont également légèrement plus lourdes que la SE d’environ 3 grammes, mais votre poignet ne remarquera pas vraiment la différence. Apple a le meilleur design de montre et le plus reconnaissable dans l’industrie des montres intelligentes, donc n’importe laquelle des trois aura une belle apparence et se sentira bien à votre poignet.

[ Lecture complémentaire : Comment calibrer votre TV ]

Mais ce qui les différencie, c’est l’affichage. La série 3 est dotée de l’ancien écran d’Apple, donc plus petit (modèle 38 mm : 563 mm2 ; modèle 42 mm : 740 mm2) et avec des coins carrés. Le SE et la série 6 ont des écrans plus grands (modèle 40 mm : 759 mm2 ; modèle 44 mm : 977 mm2) avec des coins arrondis pour s’adapter au corps de l’écran.

Alors que la SE et la Série 6 ont des caractéristiques d’affichage identiques, seule la Série 6 a une option “toujours en marche”, qui vous permet de voir l’heure même lorsque votre poignet est abaissé. Apple indique également que l’affichage permanent est 2,5 fois plus lumineux que le modèle de l’année dernière, ce qui sera certainement utile en cas de forte luminosité.

Notre choix : Si les tailles et les designs sont très similaires, les écrans font toute la différence avec les séries 6 et SE. Nous choisirions la série 6 et l’écran toujours allumé, mais si vous voulez bien lever le poignet pour voir l’heure, l’écran de la SE est tout aussi bien.

Couleurs et bandes

Bien que les trois montres soient disponibles en argent et en aluminium gris spatial comme toujours, vous avez beaucoup plus d’options à mesure que vous montez dans la gamme. La montre Apple Watch SE ajoute une couleur or, tandis que la série 6 a de nouvelles teintes bleues et Product(Red).

Si vous passez à l’un des modèles cellulaires, vous pouvez obtenir de l’argent, du graphite (DLC) ou de l’or (PVD), de l’acier inoxydable, du titane naturel ou du titane noir de l’espace. En outre, les séries 6 et SE sont disponibles en Nike (aluminium argenté et gris espace) et la série 6 propose une édition Hermès en acier inoxydable argenté et noir espace.

Au dos, vous obtenez une couverture en composite avec la Série 3 et un fond amélioré en céramique et en saphir sur la SE et la Série 6.

Mais la couleur du bracelet est plus importante que celle du corps. Toutes les options vendues par Apple sont compatibles avec la SE et la série 6, mais comme la série 3 est plus ancienne, certaines options plus récentes, comme les bandes Solo Loop et Braided Solo Loop ne sont pas compatibles avec la série 3.

Notre choix : Les nouveaux boîtiers bleu et rouge de la série 6 sont très beaux, mais nous ne nous ruinerions pas pour un supplément de prix juste pour la couleur. Après tout, vous ne verrez pas beaucoup le corps de toute façon, mais vous voudrez vous assurer d’obtenir un bandeau qui convient à votre style.

Performances et puces

La performance n’est pas aussi importante sur l’Apple Watch que sur l’iPhone ou l’iPad, mais avec tout ce qui se passe dans votre Apple Watch, la vitesse est importante. Et avec chacune de ces montres, vous obtenez des puces différentes :

Série 3 : S3

SE : S5

Série 6 : S6

Comme on peut s’y attendre, le S6 est environ 20 % plus rapide que le S5, qui est environ deux fois plus rapide que le S3. Cela s’explique par le fait que les processeurs S5 et S6 ont une architecture double cœur de 64 bits alors que le S3 est de 32 bits. En outre, vous obtenez également la nouvelle puce sans fil W3, qui prend en charge Bluetooth 5.

La Série 6 apporte également pour la première fois la puce U1 Ultra large bande d’Apple à l’Apple Watch. Introduite pour la première fois dans l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro, la puce permet une meilleure conscience spatiale, ce qui, selon Apple, permet à l’appareil de comprendre sa position précise par rapport aux autres appareils Apple équipés de la technologie U1 à proximité. Pour l’instant, cela ne signifie pas grand-chose, d’autant plus qu’Apple Watch ne fait pas encore d’AirDrop, mais une fois que les AppleTags, dont on parle depuis longtemps, feront leur apparition, cela changera.

Notre choix : Si vous voulez tout, la série 6 est évidemment le seul choix, mais nous pensons que le SE sera assez rapide pour la plupart des gens. La série 3 sera trop puissante si vous essayez d’utiliser des applications autres que celles d’Apple.

Connectivité et autonomie de la batterie

Apple aurait pu lancer l’option LTE cellulaire avec l’Apple Watch série 3, mais elle n’existe plus. Si vous souhaitez utiliser votre montre à l’extérieur et laisser votre téléphone derrière vous, vous devrez vous procurer l’Apple Watch SE ou la série 6, tous deux disponibles en version GPS ou GPS+Cellulaire. C’est particulièrement important si vous prévoyez d’utiliser le service Family Setup, qui nécessite une connexion cellulaire.

Si vous utilisez beaucoup le cellulaire, l’autonomie de votre batterie variera un peu, mais dans la plupart des cas, les trois montres auront une autonomie d’environ 18 heures. C’est juste assez pour que vous ayez besoin de la recharger une fois par jour, ce qui pourrait être délicat si vous voulez suivre le sommeil.

Notre choix : Nous n’avons jamais été très enthousiastes à l’idée de payer 100 dollars ou les frais mensuels de l’opérateur pour la connexion cellulaire de l’Apple Watch, mais la nouvelle fonction de configuration familiale est intéressante, tout comme le prix LTE moins cher de la SE (voir ci-dessous). En outre, les opérateurs facturent moins cher qu’il y a quelques années, ce qui rend le cellulaire de plus en plus intéressant. Que vous en ayez besoin, c’est à vous de décider si vous voulez laisser votre téléphone derrière vous ou en acheter un pour votre enfant, mais nous sommes définitivement plus chers sur le cellulaire qu’auparavant.

Capteurs et caractéristiques

C’est là que les montres se distinguent vraiment. Commençons par ce que possèdent les trois montres :

GPS/GNSS

NFC

Altimètre

Gyroscope

Accéléromètre

Capteur optique de coeur

Capteur de lumière ambiante

Microphone

GymKit

Résistance à l’eau de 50M

SOS d’urgence

Le SE et la série 6 disposent notamment d’un capteur cardiaque de deuxième génération pour une plus grande précision ainsi que d’un altimètre toujours actif pour un suivi tout au long de la journée. En outre, le microphone permet de suivre les décibels dans l’application Noise et l’accéléromètre est utilisé pour détecter les chutes, deux fonctions qui ne sont pas disponibles sur la montre de la série 3. Vous bénéficiez également de 32 Go de stockage sur la SE et la Série 6, contre seulement 8 Go sur la Série 3.

Si vous passez au SE, vous aurez une boussole et un appel d’urgence international, mais pour obtenir les derniers capteurs, vous devrez vous lancer dans la série 6. Il est notamment doté d’un capteur d’oxygène sanguin SpO2 qui fonctionne avec un algorithme personnalisé pour utiliser la lumière afin de mesurer la saturation en oxygène du sang à la demande et tout au long de la journée. La saturation en oxygène peut aider à gérer l’insuffisance cardiaque et l’asthme, ainsi que les problèmes respiratoires précoces dus à la grippe ou au coronavirus. C’est également la seule montre vendue par Apple qui possède le capteur cardiaque électrique qui a été introduit avec la Série 5 l’année dernière.

Ces trois montres sont compatibles avec watchOS 7, vous pourrez donc utiliser n’importe quel modèle pour déverrouiller votre iPhone tout en portant un masque dans l’iOS 14.5.

Notre choix : les amateurs de santé et de fitness voudront certainement se lancer dans la Série 6 et le capteur d’oxygène sanguin, mais la SE dispose d’une gamme de capteurs et de fonctionnalités très intéressantes pour son prix. Le capteur d’oxygène sanguin ne fait pas grand-chose pour l’instant, mais il le fera probablement à l’avenir. Si vous voulez protéger votre poignet pour l’avenir, la série 6 est votre meilleur investissement.

Prix

Il y a un grand écart entre la montre Apple la moins chère et la plus chère (ce serait le boîtier Hermès en acier inoxydable argenté à 1 400 $ avec boucle de déploiement à tour unique, mais les prix de départ ne sont pas aussi farfelus :

Série 3 : 199 $/229

SE : 279/309

Série 6 : 399 $/429 $.

Certes, la série 6 coûte deux fois plus que la série 3 et 120 dollars de plus que la SE, et elle ne fait qu’augmenter à partir de là. Voici les prix des modèles cellulaires :

SE : 329 $/359

Série 6 : 499 $/529

D’une certaine manière, le cellulaire Apple Watch SE est encore plus avantageux que le modèle uniquement GPS. Avec une prime de 50 $ contre 100 $ pour la série 6, l’Apple Watch SE cellulaire ne coûte que 30 $ de plus que la série 3 de l’année dernière, qui comporte beaucoup moins de fonctionnalités.

Notre choix : Il s’agit essentiellement de ce que vous pouvez vous permettre. Si votre budget vous permet de dépenser 400 $ sur la Série 6, cela vaut bien le prix d’entrée. Mais si vous êtes un peu tendu, la SE est une très bonne option, surtout si vous optez pour la LTE. En revanche, nous resterons à l’écart de la Série 3, même si vous la mettez en vente. Il est préférable d’attendre quelques mois et d’économiser pour quelque chose de mieux.

Conclusion

Même si vous n’avez que 200 dollars à dépenser, nous ne pouvons recommander à personne d’acheter la série 3. Le processeur est assez vieux, il a la chance de recevoir deux autres mises à jour du système d’exploitation et il lui manque trop de fonctionnalités.

Il s’agit donc de savoir si vous avez besoin des meilleures fonctionnalités ou non. La Série 6 offre beaucoup plus que le SE pour 120 $ de plus – ECG, Sp02, affichage permanent – donc si vous pouvez faire varier le prix ou le mettre en vente, vous serez très heureux de votre achat pour les années à venir.

Sinon, nous vous recommandons l’Apple Watch SE 40 mm avec LTE pour 329 $ dans notre couleur préférée, l’or (mais si vous voulez de l’argent ou du gris spatial, nous ne nous plaignons pas). Oui, vous dépensez 130 dollars de plus que la série 3, mais vous en avez tellement plus pour votre argent : un écran plus grand, de meilleurs capteurs, une puce plus rapide et plus de stockage. De plus, vous bénéficiez évidemment de la connectivité cellulaire, qui est bien plus utile cette année grâce à la fonction Family Setup.

Même les acheteurs qui penchent vers la Série 6 pourraient vouloir considérer ce modèle. Il est 160 $ moins cher que la montre comparable de la Série 6 et, bien que vous n’ayez pas de capteurs d’oxygène sanguin et d’ECG de la prochaine génération, le reste de la SE se marie extrêmement bien avec le modèle phare pour une fraction du prix.