Apple AirTags: les Apple AirTags arriveraient en mars 2021 avec le nouvel iPad Pro

Apple AirTags pourrait être lancé dès le mois prochain, déclare un pronostiqueur nommé Jon Prosser. La nouvelle survient un mois après que le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré que les AirTags étaient sur la bonne voie pour un lancement en 2021.

« Les AirTags sont toujours actifs pour mars … Je n’ai pas entendu parler de nouveaux retards cette fois », a écrit Jon Prosser dans un message sur Twitter. Dans un tweet de suivi, il a déclaré que le lancement du nouvel iPad Pro devrait également être prévu pour mars 2021.

L’appareil sera en concurrence directe avec les trackers Tile. On dit que l’appareil fonctionne avec l’application Find My disponible sur les ordinateurs portables Apple iPhone, iPad et Mac.

Les AirTags d’Apple font la une des journaux depuis plus d’un an maintenant. Cependant, rien ne s’est concrétisé et le dispositif supposé n’a pas encore été officiellement lancé.

Samsung a déjà lancé son dispositif de suivi appelé Samsung Galaxy SmartTag en janvier de cette année avec les téléphones de la série Galaxy S21.

En ce qui concerne le modèle iPad Pro (2021), on s’attend à ce que la variante 12,9 pouces soit dotée d’un rétroéclairage mini-LED. Cela sera finalement suivi du modèle 11 pouces du nouvel iPad Pro. Le modèle 2021 de l’iPad Pro devrait présenter un design similaire à celui de ses prédécesseurs. Mais on dit qu’ils sont alimentés par le chipset A14 Bionic.