Apple permet enfin de déplacer des photos d’iCloud Photos vers Google Photos

Apple a lancé un nouvel outil basé sur le cloud pour transférer les photos des utilisateurs d’iCloud Photos vers Google Photos. Auparavant, les utilisateurs devaient télécharger des photos à partir d’iCloud Photos et les recharger manuellement sur Google Photos, un processus laborieux et long.

La pomme n’a pas toujours été du genre à jouer gentiment avec les autres quand il s’agit d’ouvrir son écosystème. Par exemple, alors qu’il y avait des moyens de déplacer des photos entre d’autres services de photos en nuage de Google, Microsoft ou Dropbox, les utilisateurs d’iCloud Photos ont été laissés pour compte. Si vous souhaitez transférer vos photos hors d’iCloud Photos, vous devez d’abord les télécharger manuellement et les recharger sur le service de votre choix. Pour quelqu’un comme moi, avec près de 50 000 photos dans iCloud Photos et 3 500 vidéos, cela prendrait tout simplement beaucoup trop de temps.

Heureusement, et de manière quelque peu inattendue, Apple a lancé un nouvel outil sur le web qui permet désormais aux utilisateurs d’iCloud Photos de déplacer leur bibliothèque vers Google Photos en toute transparence. Ayant abandonné l’iPhone pendant de nombreuses années au profit d’Android (qui a effectivement changé mon appareil photo principal), je peux enfin fusionner ma bibliothèque Google Photos avec ma bibliothèque iCloud Photos. Une fois cette opération effectuée, qui prend entre trois et sept jours selon Apple, je peux enfin me débarrasser de mon niveau de stockage iCloud de 2 To payant – pour mémoire, mon transfert total s’élève à un peu plus de 600 Go.

Le processus est assez simple et nécessite que les utilisateurs se connectent avec leur identifiant Apple sur privacy.apple.com et sélectionnent “Transfer a copy of your data”. Les utilisateurs n’ont qu’à suivre les instructions qui leur sont données, notamment en se connectant à un compte Google pour lancer le transfert. Apple a publié un document d’assistance décrivant le processus et ses limites. Par exemple, les albums partagés, les albums intelligents, le contenu des flux de photos, les photos en direct, certaines métadonnées et les photos et vidéos stockées dans d’autres dossiers ou emplacements iCloud ne sont pas transférés. Le service n’est initialement disponible qu’en Australie, au Canada, dans l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis.