Le meilleur refroidisseur AIO – les meilleurs refroidisseurs de liquide pour votre processeur en 2021

Le meilleur refroidisseur AIO est celui qui devrait être la combinaison parfaite avec certains des meilleurs processeurs de jeu. Malgré l’augmentation des ratios performances / TDP, les processeurs peuvent encore devenir extrêmement chauds ces jours-ci, surtout si vous les overclockez. Si vous avez appris à overclocker votre processeur et que vous souhaitez mettre ces compétences à l’épreuve, vous aurez peut-être plus de facilité à utiliser l’un des meilleurs refroidisseurs de liquide sur un refroidisseur d’air. Au fur et à mesure que des titres de plus en plus intensifs en graphisme comme Metro Exodus sont publiés, l’overclocking pourrait devenir plus courant. Un bon refroidisseur AIO vous permet d’overclocker pour augmenter les performances avec moins de risque de faire fondre votre processeur à un croustillant.

Les meilleurs fabricants de systèmes de watercooling ont été mis à l’épreuve sur notre banc d’essai, avec des refroidisseurs de processeur liquides tout-en-un (AIO) de Cooler Master, NZXT et Corsair. Mais pourquoi avez-vous besoin de tout faire sur un refroidisseur de processeur? Si vous souhaitez augmenter la vitesse d’horloge de votre processeur pour atteindre son potentiel, vous devez vous assurer que la surchauffe n’est pas un facteur, et c’est là que les refroidisseurs de liquide entrent en jeu.

Vous pourriez penser que l’eau ne devrait pas se mélanger à l’électronique, mais un combo pompe et radiateur efficace éloignera la chaleur de ce processeur plus rapidement que vous ne pouvez dire “ étranglement thermique ”. (Cela, et le liquide est généralement un mélange d’eau et d’autres liquides de refroidissement). Bien sûr, ils comportent souvent plus de LED RVB que vous ne pouvez secouer un bâton, vous n’avez donc pas à vous soucier de la correspondance des couleurs avec le reste de votre plate-forme.

Les refroidisseurs de liquide tout-en-un éliminent toute la douleur de mettre les choses détrempées à l’intérieur de votre PC. Tu peut créez vos propres boucles personnalisées, vous permettant de garder la meilleure carte graphique en fonctionnement, mais c’est beaucoup plus approfondi et un projet de construction sérieux en soi.

Les refroidisseurs AIO, cependant, peuvent être installés en une demi-heure et faire toujours une différence tangible pour votre PC de jeu.

Voici les meilleurs watercooling AIO:

nzxt fissure x63

Le meilleur refroidisseur AIO est le NZXT Kraken X63.

Ce refroidisseur de liquide de 280 mm de NZXT est notre choix si vous recherchez un très bon appareil polyvalent. Les ventilateurs pratiquement silencieux du radiateur sont dotés de paliers fluidodynamiques, ce qui leur confère une durée de vie plus longue et un fonctionnement plus silencieux que toute autre technologie de ventilateur. Naturellement, il y a un éclairage RVB personnalisable sur le couvercle de la pompe pour que les gens sachent que vous n’utilisez aucune ancienne solution de stock.

Avec le X63, vous verrez les temps d’inactivité et de charge dans une autre ligue pour les refroidisseurs d’air. Si vous overclockez, assurez-vous simplement de choisir l’une des meilleures cartes mères de jeu pour correspondre.

Ce que nous aimons…

Excellentes performances thermiques

Abordable

Près de fans silencieux

Spécifications du NZXT Kraken X63 Taille 280 mm Ventilateurs 2x PWM 140 mm Compatibilité AM4, LGA 1151, LGA 2011-3

nzxt fissure m22

Le meilleur refroidisseur AIO 120 mm est le NZXT Kraken M22.

Il est vrai que plus le radiateur est gros, meilleur est le travail qu’un refroidisseur AIO peut faire, mais parfois vous n’avez tout simplement pas la place pour un radiateur. Cela ne signifie pas que vous devez sacrifier les effets de refroidissement offerts par un refroidisseur de liquide, car il existe des options plus petites parmi lesquelles choisir qui pourraient être plus faciles à insérer dans votre boîtier, tout en offrant un refroidissement supérieur aux meilleurs refroidisseurs de processeur.

Le NZXT Kraken M22 est le petit frère de notre refroidisseur AIO préféré et offre plusieurs des mêmes avantages. Il garde les choses tranquilles, va facilement sur votre portefeuille et maintient votre processeur à la bonne température pour les jeux, mais le meilleur de tous, il pourrait être considéré comme le refroidisseur AIO le plus compatible que vous trouverez avec son petit facteur de forme et sa prise en charge pour tous Processeurs Intel et AMD.

Ce que nous aimons…

Compact

Large gamme de compatibilité

Ventilateurs silencieux

Spécifications du NZXT Kraken M22 Taille 120 mm Ventilateurs 1x PWM 120 mm Compatibilité AM4, LGA 1151, LGA 2033, LGA 2066

Corsair H100i Pro RGB

Le refroidisseur AIO le plus silencieux est le Corsair H100I Pro RGB.

La dernière mise à jour du refroidisseur de processeur liquide classique Corsair H100i ne concerne pas seulement le nouvel anneau de lumière LED autour de la pompe rétrécie. Il ne s’agit même pas non plus de la conception du radiateur plus lisse. Non, le meilleur atout du nouveau H100i Pro RGB est le bruit qu’il fait… ou plutôt le manquer de de bruit, ce qui le rend parfait pour une construction de PC de jeu presque silencieuse.

Grâce aux ventilateurs maglev super silencieux inclus dans le package et à l’ajout d’un mode Zero RPM, le Pro RGB peut rester presque entièrement silencieux la plupart du temps, votre PC est en ligne. S’appuyant uniquement sur le débit d’eau et le refroidissement passif du radiateur, le H100i peut garder le processeur suffisamment froid pour ne pas avoir à inquiéter les ventilateurs jusqu’à ce que vous commenciez à le battre vraiment. Cela signifie que dans beaucoup des meilleurs jeux PC, ceux qui sont plus GPU et moins dépendants du processeur, vous n’entendrez peut-être pas du tout les fans.

Ce que nous aimons…

Quasiment silencieux

Les fans de Maglev

Bon logiciel

Spécifications du Corsair H100i Pro RGB Taille 240 mm Ventilateurs 2x PWM 120mm maglev Compatibilité AM4, LGA 1151, LGA 2011-3

refroidisseur master masterliquid ml360r

Le meilleur refroidisseur RGB AIO est le Cooler Master MasterLiquid ML360R.

Il n’y a aucune raison pour laquelle vous ne pouvez pas être sérieux au sujet de votre refroidissement et que vous voulez ajouter une touche de couleur à votre PC de jeu dans le processus – après tout, les meilleurs claviers de jeu et les meilleurs casques de jeu ont tous de la RVB de nos jours, alors pourquoi votre Match de refroidisseur de processeur?

La série MasterLiquid de Cooler Master fait cela à merveille avec son bloc de processeur brillant, et il est disponible dans une poignée de tailles différentes pour rendre votre prochaine mise à niveau de processeur un peu plus facile. Le MasterLiquid ML360R a beaucoup de surface de sufrace et trois ventilateurs de 120 mm pour dissiper la chaleur à travers son grand radiateur.

Ce que nous aimons…

RVB coloré

Trois fans!

Reste abordable

Spécifications Cooler Master MasterLiquid ML360R Taille 360 mm Ventilateurs 3x PWM 120 mm avec RVB Compatibilité AM4, LGA 1151, LGA 2033, LGA 2066

Cooler Master MasterLiquid ML240L

Le meilleur refroidisseur AIO pas cher est le Cooler Master MasterLiquid ML240L.

Si vous recherchez un refroidisseur AIO économique qui a toujours l’air brillant dans votre boîtier à fenêtres, alors ce refroidisseur de liquide de 240 mm de Cooler Master est une excellente option. Il y a un éclairage RVB personnalisable sur les ventilateurs et le couvercle de la pompe.

Même à ce prix, c’est toujours mieux que pratiquement n’importe quel refroidisseur d’air que vous allez trouver – en plus, il a toujours l’air cool, non?

Ce que nous aimons…

Ce bas prix

RVB partout

Deux ventilateurs de 140 mm

Spécifications du Cooler Master MasterLiquid ML240L Taille 240 mm Ventilateurs 2x PWM 120 mm avec RVB Compatibilité AM4, LGA 1151, LGA 2033, LGA 2066

Petit guide d’achat d’un refroidisseur AIO

Bien sûr, faire l’effort extrême d’ajouter une boucle de refroidissement par eau complète à votre plate-forme de jeu vous donnera la meilleure combinaison de performances et de jolies, mais cela demande beaucoup de travail. Et si vous ne construisez pas une machine phare ou un super-overclocker, il y a de fortes chances que vous vouliez simplement quelque chose de simple pour refroidir vos puces.

Et c’est la beauté du refroidisseur de liquide tout-en-un. Le NZXT Kraken X63 est notre refroidisseur AIO préféré actuel, avec d’excellentes performances thermiques et un fonctionnement presque silencieux, ainsi qu’un design élégant qui ressemblera à la maison même dans le meilleur PC de jeu.

Corsair propose également des refroidisseurs de liquide tout aussi brillants, et son H100i Pro RGB est le meilleur pour un PC que vous voulez être vu et non entendu, avec des ventilateurs se désactivant sous une charge légère pour presque silence pur.

Ensuite, à l’extrémité la plus économique du marché, le Cooler Master MasterLiquid ML240L est le refroidisseur AIO le moins cher de notre liste, mais fournit toujours un radiateur de 240 mm et que tout-essentiel Éclairage RVB. Maintenant, il n’y a aucune excuse pour ne pas refroidir vos chips.