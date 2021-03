Intel i9 11900K – tout ce que nous savons sur la puce phare de 11e génération

C’est officiellement confirmé! La gamme Intel de processeurs Rocket Lake-S sera disponible à partir de fin mars. Les nouveaux processeurs de 11e génération apportent pour la première fois la prise en charge PCIe 4.0 aux puces de bureau d’Intel, vous aidant à tirer parti du SSD le plus rapide et le meilleur pour les jeux, bien qu’il fonctionne toujours sur le même processus 14 nm et le même socket 1200 que la génération précédente. Vous verrez un changement plus radical avec la gamme Alder Lake-S de 12e génération, qui arrivera plus tard cette année, avec un tout nouveau processus 10 nm et une prise LGA 1700.

Grâce à l’annonce récente, nous avons plus d’informations sur le meilleur processeur de la gamme, le i9 11900K, en plus des fuites et des rumeurs précédentes. L’i9 de génération précédente était assez bon pour faire notre meilleur tour d’horizon des processeurs de jeu – ce nouveau pourrait-il être le même? Fuites initiales des performances du processeur dans un La référence Ashes of the Singularity étaient quelque peu décevants par rapport aux offres phares d’AMD, mais ce point de repère particulier n’est pas le moyen le plus précis d’estimer le potentiel d’un processeur. Avec les benchmarks officiels d’Intel ici, nous avons maintenant une meilleure idée. Une grande partie de la gamme de 11e génération connaît des hausses de prix par rapport à ses équivalents de génération précédente, et le i9 11900K n’est pas différent. Voici tout ce que vous devez savoir sur la puce la plus chère de la gamme Rocket Lake-S. I9 11900K date de sortie La date de sortie du 11900K est fixée au 30 mars, où il sera disponible à l’achat séparément pour s’insérer dans la meilleure version de PC de jeu, ou dans les dernières plates-formes prédéfinies. Prix ​​I9 11900K Le 11900K vous coûtera 539 $ au PDSF. C’est une augmentation de 51 $ par rapport au prix catalogue de 488 $ de l’i9 10900K, donc toute augmentation des performances doit soutenir cette hausse de prix. Performances I9 11900k Bien qu’il fonctionne sur le même processus 14 nm que la 10e génération, le 11900K enregistre un gain IPC de 19% par rapport à l’i9 précédent, mais cela aide-t-il réellement à augmenter les fps dans les jeux ou à améliorer les performances dans les charges de travail lourdes?