Samsung Galaxy Tab S8 répertorié sur le site Web de Samsung, lancement «  confirmé  »

Samsung a lancé l’année dernière les Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7 +. Il semble que maintenant la société lancera bientôt son successeur Galaxy Tab S8.

L’édition Entreprise de la tablette Android Galaxy Tab S8 a été répertoriée sur le site Web de Samsung. La tablette Android qui n’a pas encore été lancée était répertoriée sur le site Web de Samsung Ireland et, selon la page d’assistance, la Galaxy Tab S8 Enterprise Edition sera livrée avec un emplacement pour carte microSD prenant en charge 1 To.

On dit également que la tablette aura un emplacement pour carte nano-SIM, il est donc possible que la tablette vienne dans des variantes LTE / 5G.

Un rapport précédent affirmait que le Galaxy Tab S8 et le Galaxy Tab S8 + devraient être lancés au H2 2021. La tablette Android serait livrée avec les mêmes écrans avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des capacités de batterie. On s’attend également à ce que la tablette soit alimentée par un processeur Octa-core Qualcomm Snapdragon 888 associé à 8 Go / 12 Go de RAM. L’appareil serait disponible en trois options de stockage: 128 Go / 256 Go et 512 Go. L’appareil devrait également prendre en charge une charge rapide de 25 W.

Récemment, Samsung a lancé le smartphone Samsung Galaxy A32 5G. Comme son nom l’indique, le smartphone prend en charge la 5G et est alimenté par le processeur MediaTek Dimensity. Le smartphone fonctionne sous Android 11 et offre également une prise en charge de la charge rapide de 15 W.

Le Samsung Galaxy A32 5G arbore une configuration de caméra à quatre arrière qui comprend un capteur principal 48MP, un objectif ultra grand angle 8MP, un objectif macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. L’avant abrite un jeu de tir selfie 13MP.