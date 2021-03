Comment installer une caméra intérieure ?

Que ce soit dans votre domicile ou dans votre lieu de travail, installer une caméra de sécurité est toujours l’un des moyens les plus efficaces de vous protéger et de garder une certaine traçabilité en cas d’intrusion. Mais il existe un nombre incalculable de caméras de sécurité que vous pourrez trouver sur le marché, et si vous n’êtes pas encore familier avec les appareils de surveillance, cela peut vous sembler un peu compliqué de savoir comment installer des caméras chez vous et quel stratégie utiliser pour assurer une protection optimale de votre maison ou votre magasin.

Des caméras sans fil aux caméras câblées, dans cet article, nous vous dirons tout ce qu’il faut savoir sur l’installation des caméras de sécurité intérieures !

Par où commencer quand on veut installer des caméras de sécurité à l’intérieur ?

L’installation de vos caméras de sécurité est un processus qui dépendra beaucoup de vos préférences, de vos objectifs et de ce dont vous disposez. Beaucoup de facteurs entrent en jeu et sont à prendre en considération et certaines questions sont à se poser avant de vous lancer comme quel type d’alimentation vous voulez pour vos caméras et quel type de caméras serait adapté à vos besoins.

Installer vous-même vos caméras de sécurité intérieures

Vous avez envie de vous protéger des intrusions dans votre domicile, de voir si votre baby Sitter s’occupe bien de votre enfant ou avoir des informations et des preuves à donner en cas de cambriolage de votre magasin, toutes les raisons sont bonnes pour installer des caméras de surveillance pour vous sentir en sécurité là ou vous êtes !

Mais alors il y a plusieurs façons de faire, beaucoup de personnes préfèrent faire appel à des professionnels de l’installation de matériel de surveillance pour placer leurs caméras.

Mais si vous voulez faire des économies et ne pas dépenser beaucoup d’argent sur le processus d’installation et surtout, si vous avez envie de faire les choses à votre manière, vous pouvez les installer vous-mêmes !

Optez par exemple pour une caméra comme Reolink Argus 3 ou Arlo Pro 3, ce sont des caméras connues pour être relativement faciles à installer.

Si vous voulez installer vos caméras vous-même, il y a plusieurs façons de faire ! Vous pouvez :

Opter pour des caméras de sécurité que vous pourrez poser simplement sur un meuble (hors de portée) quelconque tant qu’il propose un bon angle de vue.

(hors de portée) quelconque tant qu’il propose un bon angle de vue. Fixer les caméras de sécurité sur un mur avec de l’adhésif.

Ou encore, si vous êtes à l’aise avec le fait d’avoir à percer vos murs, vous pouvez avoir recours à une perceuse pour fixer vos caméras de sécurité à un ou plusieurs murs.

Pour placer vos caméras, optez pour des espaces communs comme les halls d’entrée et les couloirs. C’est une bonne façon de vous assurez que vous vos caméras de sécurités sont susceptibles d’être en mesure de capturer les visages et de pouvoir identifie un éventuel criminel ou un intrus ce qui aide à constituer des preuves tangibles et acceptable aux yeux de la justice.

Placez vos caméras devant les chambres ou vous gardez généralement votre argent vos bijoux ou tout autre objet de valeur.

Les caméras de sécurités sans fil

Il existe des caméras de sécurité avec et sans fil.

Si votre optez pour une caméra de sécurité sans fil, vous aurez surement juste besoin de vous occuper du processus d’installation en prenant en considération tous les détails concernant l’endroit la répartition le champ de vision la portée, etc.

Les caméras de surveillance sans fil permettent de synchroniser les données via wifi avec vos télés, vos smart phones et n’importe quel appareil qui soit compatible avec le modèle de vos caméras de sécurité.

Les caméras de sécurité sans fil sont majoritairement fournies avec leurs supports afin de pouvoir les accrocher (en général vous aurez surement avoir besoin d’avoir recours à une perceuse pour fixer vos caméras de sécurités aux murs).

Les caméras de sécurité filaires

Les caméras de sécurité câblées sont généralement plus difficiles à installer ; C’est normal, le processus est différent et vous aurez à prendre des choses en considération auxquelles vous ne penserez pas si vous investissez dans des caméras sans fil ( ce n’est pas pour rien qu’elles n’ont pas le même prix ! ) Mais au moins, une fois installées, vous n’aurez plus à vous soucier de l’alimentation.

Si vous voulez installer des caméras de sécurité câblées, assurez vous de choisir un endroit stable que vous n’aurez plus à changer parce que le processus d’installation des caméras de sécurité câblé peut s’avérer complexe parce qu’il nécessite de percer des trous un peu partout dans la maison afin d’y faire passer les nombreux câbles et de les relier aux caméras de sécurité.