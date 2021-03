Le HUD augmenté de l’Audi Q4 e-tron transmet les informations de conduite sur le pare-brise

Bien qu’il ne soit peut-être pas aussi rapide que son cousin GT, le prochain multisegment compact Audi Q4 e-tron EV aura quelques nouvelles astuces que la berline n’a pas. Plus précisément, le Q4 sera équipé d’un affichage tête haute (HUD) de réalité augmentée, bien que facultatif, capable d’afficher des données de conduite critiques directement dans le champ de vision du conducteur.

Les HUD ne sont pas vraiment nouveaux dans le domaine de l’automobile, ni même des véhicules électriques. Pour ma part, j’étais un grand fan du HUD pop-up sur le Kia Niro EV à partir de 2019. Cependant, le HUD du Q4 est bien plus qu’un simple morceau de plastique transparent monté sur la colonne de direction – il est affiché dans le pare-brise lui-même. Le HUD se compose de deux sections: une section d’état statique qui affiche des informations de base telles que la vitesse actuelle du véhicule et les panneaux de signalisation, et une section de réalité augmentée active (AR). Dans la section AR, des fonctionnalités telles que les flèches de direction générées par le système de navigation seront superposées dans le champ de vision du conducteur (à peu près là où elles devraient être dans la vie réelle), semblant flotter jusqu’à 10 mètres devant le véhicule à 60 FPS et couvrant environ une partie diagonale de 70 pouces du pare-brise avant. La section d’état, en revanche, semblera se trouver à seulement 3 mètres de la position du conducteur.

Pour générer ces images, le Q4 s’appuie sur ce qu’Audi appelle son unité de génération d’images (PGU), située dans le tableau de bord du conducteur. “Un écran LCD particulièrement lumineux dirige les faisceaux lumineux qu’il génère sur des miroirs à deux niveaux, et des composants optiques spéciaux séparent les parties pour les zones de champ proche et éloignées”, a expliqué la société dans un communiqué de presse mardi. «Les miroirs de niveau dirigent les faisceaux sur un grand miroir concave réglable électriquement. De là, ils atteignent le pare-brise, qui les reflète dans ce que l’on appelle la boîte à yeux, et donc sur les yeux du conducteur.

Pour empêcher les images augmentées de trembler, de sauter ou de perdre la synchronisation avec la situation du monde réel qui les entoure, le Q4 utilise un AR Creator (essentiellement une unité de traitement modulaire basée sur un logiciel) pour prédire en permanence où se trouvent les objets autour du véhicule et à quelle vitesse. leurs positions changent pendant les fractions de seconde nécessaires pour collecter, traiter et afficher les informations glanées par les différents capteurs du véhicule sur le HUD. Cela empêche l’image AR de trembler et de trembler lorsque vous conduisez dans la rue.

Fait intéressant, l’AR HUD fonctionne même si le Q4 fonctionne en croisière adaptative. Bien que le véhicule se maintienne au centre de la voie, le HUD fournira toujours au conducteur les informations pertinentes. Par exemple, si le Q4 voit qu’il s’approche d’un marqueur de voie et que le conducteur n’a pas encore enclenché le clignotant, le véhicule activera son système d’avertissement de sortie de voie et superposera une ligne rouge droite sur le marqueur de voie réel.

Le HUD n’est pas le seul nouveau jouet technologique d’Audi. Comme le GT, le Q4 est livré avec des écrans modernes tels que le tableau de bord de 10,25 pouces, qui est livré de série. Il remplace les compteurs mécaniques et les cadrans d’antan par un «wattmètre» qui résume toutes les informations pertinentes dont le conducteur pourrait avoir besoin, de la puissance du véhicule à la quantité de charge restante dans la batterie de 82 kWh du Q4. Les conducteurs auront également le choix entre un écran d’infodivertissement à écran tactile MMI standard de 10,1 pouces (1540 x 720) qui gère la majorité des fonctionnalités de la cabine du véhicule ou ils peuvent passer à une version de 11,6 pouces (1764 x 824) que Audi vante. comme son plus grand écran tactile à ce jour. Le plus grand écran sera optionnel et devrait être disponible d’ici la fin de l’année.

Et, étant donné que jouer avec les écrans tactiles en conduisant est un excellent moyen de se retrouver avec votre voiture à cheval sur la ligne de démarcation de l’autoroute, le Q4 e-tron offrira un contrôle vocal. Dites simplement «Hey Audi» pour l’activer et posez votre question comme vous le feriez avec un autre conducteur. Mais non, malheureusement, il n’a pas de Poupon Gris.