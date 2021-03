iXpand Flash Drive Luxe le meilleur moyen de transférer des fichiers localement entre un iPhone et un PC

Transférez rapidement des fichiers entre vos appareils à l’aide de l’iXpand Flash Drive Luxe, qui comporte à la fois des connecteurs USB-C et Lightning.

Que vous manquiez d’espace sur votre iPad ou que vous soyez fatigué d’envoyer des images par e-mail chaque fois que vous avez besoin de mettre quelque chose sur un PC Windows, le nouveau iXpand Flash Drive Luxe de SanDisk vous couvre.

Conception de luxe du lecteur flash iXpand

L’iXpand Flash Drive Luxe ressemble essentiellement à la plupart des autres types de lecteurs flash. Il dispose d’un boîtier entièrement métallique et pivote au centre pour basculer entre les connecteurs Lightning et USB-C. Bien qu’il n’y ait rien à écrire sur le design, nous pensons qu’il s’agit d’un design robuste qui fonctionne.

De plus, l’iXpand Flash Drive Luxe dispose d’un trou pour porte-clés qui vous permet de fixer le lecteur flash à votre sac, vos clés ou votre cordon. Cette petite touche signifie que vous êtes plus susceptible d’emporter votre clé USB avec vous et que vous serez peut-être moins susceptible de la laisser au bureau ou au laboratoire informatique si elle est physiquement connectée à quelque chose que vous possédez.

iXpand Flash Drive Luxe – Double usage

Comme mentionné ci-dessus, l’iXpand Flash Drive Luxe possède à la fois des connecteurs USB-C et Lightning. Cela facilite sa connexion à votre Mac, MacBook, iPad et même à votre iPhone.

Pouvoir décharger vos fichiers supplémentaires sur un lecteur flash est extrêmement pratique – cela signifie que vous pouvez tirer le meilleur parti d’un périphérique de stockage plus petit ou que vous pouvez facilement transférer des fichiers entre périphériques.

Ceci est particulièrement pratique si vous êtes partagé entre des produits Apple et non Apple et que vous ne pouvez pas compter sur des éléments tels que le transfert, AirDrop et le stockage iCloud pour transmettre vos informations de manière transparente entre les appareils. Cependant, si vous êtes pleinement dans l’écosystème Apple et que vous ne partagez pas de fichiers avec d’autres appareils Apple, cela peut être quelque peu limité.

iXpand Flash Drive Luxe – Application

Bien que vous puissiez utiliser l’iXpand Flash Drive Luxe directement à partir de votre Mac ou via l’application Fichiers sur votre iPhone ou iPad, il existe une application compagnon qui vise à rendre l’utilisation de l’appareil un peu plus facile à utiliser.

L’application, baptisée iXpand Drive, vous permet de sauvegarder facilement toutes vos photos sur le lecteur flash, qui les trie chacune dans des dossiers par année, puis par mois. Une fois sauvegardée, l’application propose de supprimer les photos de votre appareil, ce qui pourrait libérer un espace considérable.

L’application est fonctionnelle et nous n’avons eu aucun problème avec les sauvegardes, mais nous pensons que les concepteurs pourraient améliorer l’interface. L’application suggère agressivement que vous devriez vous inscrire à la newsletter de SanDisk et tente de bloquer les applications compagnons payantes par des sociétés tierces. Compte tenu du prix de 60 $ de l’iXpand Flash Drive Luxe pour 128 Go, nous aimerions que cette application ait une sensation professionnelle épurée.

Ensemble iXpand Flash Drive Luxe

Si vous avez un appareil plus petit et que vous souhaitez conserver une sauvegarde de vos photos, ou si vous transférez régulièrement des images entre votre iPhone et un ordinateur Windows, ce n’est pas un mauvais investissement et c’est un 4 sur 5. Cependant, Si vous lisez ceci, vous êtes probablement déjà all-in sur les appareils Apple et disposez d’une bonne quantité de stockage, cloud, réseau ou local – donc ce n’est probablement pas l’appareil qu’il vous faut.

Transférez facilement des fichiers entre des appareils Apple et non Apple

Tous les boîtiers métalliques se sentent de qualité supérieure

Le trou pour porte-clés inclus vous permet de le garder à portée de main

Deux connecteurs USB-C et Lightning