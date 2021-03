Cela fait presque un an et demi que Dyson a lancé ses purificateurs d’air Pure Cryptomic qui éliminent le formaldéhyde, et maintenant, la société est de retour avec une mise à niveau. Les nouveaux modèles Dyson Purifier Formaldehyde – Hot + Cool (HP09) et Cool (TP09) – semblent presque identiques à leurs prédécesseurs, et ils comportent même les mêmes filtres catalytiques Cryptomelane qui décomposent le formaldéhyde en eau et en dioxyde de carbone. Ce qui est nouveau, c’est leur capacité à distinguer le formaldéhyde des autres COV (composés organiques volatils), afin de mieux surveiller ce gaz cancérigène constamment libéré par des meubles, des tapis, des peintures et des revêtements de sol.

Auparavant, les machines Dyson ne pouvaient détecter que divers gaz COV dans leur ensemble à l’aide d’un capteur de COV général, ce qui signifiait qu’ils ne pouvaient pas dire s’il y avait un pic dans un type particulier de COV, comme le formaldéhyde. La société a finalement développé un nouveau capteur de formaldéhyde dédié, qui permet non seulement aux modèles Purifier Formaldehyde de mieux se concentrer sur la lutte contre ce gaz nocif, mais ajoute également la possibilité de signaler les niveaux de formaldéhyde en direct – à la fois sur l’écran circulaire de la machine et dans l’application mobile.

Dyson a ajouté qu’il évitait d’utiliser des capteurs de formaldéhyde à base de gel souvent trouvés dans les appareils concurrents, qui sèchent après environ trois ans. Au lieu de cela, la société a développé un capteur de formaldéhyde à l’état solide qui, tout comme les filtres catalytiques, durerait toute la durée de vie des purificateurs d’air. De plus, combiné au propre algorithme de Dyson, ce capteur à semi-conducteurs est capable d’isoler le formaldéhyde d’autres COV, alors que les capteurs à base de gel peuvent apparemment être confondus par quelque chose d’aussi ordinaire que des tranches d’orange.

Une autre amélioration notable ici est la conception acoustique. Grâce à une refonte du débit d’air, Dyson affirme que les modèles Purifier Formaldehyde sont plus silencieux que leurs prédécesseurs. Plus précisément, le TP09 est apparemment 20% plus silencieux que le TP06 (Pure Cryptomic) et le TP04 (Pure Cool) à la vitesse maximale du ventilateur.

Enfin, Dyson a retravaillé l’étanchéité sur tout le corps pour une filtration sur toute la machine certifiée HEPA H13. Cela signifie que les polluants atmosphériques sont plus susceptibles d’être piégés dans les machines, Dyson revendiquant un taux de capture de 99,95% pour des particules aussi petites que 0,1 micron – y compris les allergènes, les bactéries, le pollen, les spores de moisissures et plus encore.

Aux côtés du HP09 et du TP09, deux variantes moins chères, le HP07 et le TP07, présentent les mêmes filtres catalytiques et améliorations acoustiques, mais sans capteur de formaldéhyde dédié. En d’autres termes, il ne s’agit que d’une version plus silencieuse des machines Pure Cryptomic.

Le purificateur de formaldéhyde Dyson sera progressivement déployé à travers le monde au cours des prochains mois, avec un lancement en mai déjà confirmé pour l’Australie et Hong Kong. Nous garderons un œil sur les annonces d’autres régions.