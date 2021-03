7 conseils pour construire une installation de jeu à domicile pour débutants

Une façon d’être plus efficace dans vos jeux vidéo préférés est d’avoir une configuration professionnelle. Voici des conseils sur la création de configurations de jeu à domicile pour les débutants.

Même si vous jouez au jeu vidéo le plus excitant, de mauvaises configurations de jeu peuvent nuire à une expérience autrement formidable. Tout comme en regardant un film, vous voulez vous sentir immergé. Si vous aimez le jeu, vous savez la différence qu’une configuration de jeu appropriée peut faire. Mais que pouvez-vous faire exactement pour obtenir une configuration plus professionnelle?

Utilisez le bon ordinateur

Il va sans dire que pour maximiser votre expérience de jeu, vous devez disposer d’un ordinateur de jeu puissant. L’ordinateur portable de 6 ans de votre famille ne pourra probablement pas gérer les derniers jeux.

Recherchez des ordinateurs dotés de processeurs puissants capables de gérer des jeux haut de gamme et des cartes vidéo qui rendront tout joli. Ces deux composants vous donneront une fréquence d’images fluide et moins de décalage graphique.

Alors que les PC ont toujours été le choix préféré des joueurs, les Mac ont récemment fait de plus grands progrès dans le monde du jeu. Beaucoup sont maintenant équipés d’un matériel puissant capable de gérer les derniers jeux.

Quel que soit le type d’ordinateur que vous possédez, assurez-vous qu’il est entièrement optimisé pour éviter les ralentissements.

Investissez dans une chaise de qualité

Si vous comptez jouer pendant un certain temps, vous devrez investir dans une chaise confortable.

Soyons réalistes: si vous êtes un joueur passionné, vous savez à quel point il est facile de passer du temps à jouer. Le temps passe facilement, et la prochaine chose que vous savez, cela fait 3 heures que vous vous êtes levé. Pensez au dommage que tu peux faire dans votre dos si vous êtes assis sur une chaise en plastique branlante.

Lorsque vous choisissez des chaises de jeu, examinez les options avec assistance. Ceux-ci permettront au sang de circuler plus efficacement vers le bas du corps. À tout le moins, vous devriez mettre un oreiller derrière votre dos pour aider votre corps à rester dans la même position.

Ce n’est pas parce que vous êtes un joueur que vous devez vous affaler.

Trouver un bon moniteur de jeu

Préférez-vous regarder un film d’action sur un écran IMAX ou sur votre smartphone? Pour cette même raison, il est essentiel que vous disposiez d’un excellent moniteur de jeu.

Les moniteurs de jeu auront des taux de rafraîchissement plus élevés, ce qui rend l’image affichée belle et lisse. De même, ils seront également livrés avec des options pour des résolutions plus élevées, ce qui vous donnera une qualité d’image plus nette.

Si vous êtes un vrai joueur, vous pouvez également penser à acheter un deuxième moniteur. Jouer à un jeu sur un moniteur tout en diffusant en direct sur l’autre? Ça ne va pas mieux que ça. Imaginez ce que vous pouvez faire d’autre avec deux écrans!

Assurez-vous que votre carte graphique est capable de gérer vos moniteurs pour une expérience pleinement agréable.

Assurez-vous d’avoir une bonne souris et un bon clavier de jeu

Un grand écran et un matériel rapide ne sont pas les seules exigences pour l’ordinateur de jeu ultime. Assurez-vous de ne pas lésiner sur votre souris et votre clavier.

Un bon clavier sans fil vous donnera aucun décalage, tout en ayant toutes les touches dont vous avez besoin pour accéder rapidement. Il sera également confortable à utiliser pendant de longues périodes, offrant un soutien du poignet.

Bien que les souris ne diffèrent pas trop les unes des autres (tout ce que vous avez vraiment à faire est de cliquer, n’est-ce pas?), Cela peut toujours valoir la peine d’avoir une souris de jeu. Ceux-ci contiennent souvent des capteurs laser optiques, contiennent des boutons supplémentaires utiles et permettent une certaine personnalisation.

Audio, audio, audio

Si vous êtes fan de films d’horreur, vous savez à quel point un son clair et net est essentiel. En fait, un film effrayant sans son n’est pas du tout effrayant . Une configuration de jeu n’est pas différente et nécessite des haut-parleurs ou des écouteurs.

Les haut-parleurs ne sont pas aussi couramment associés au jeu, mais ils peuvent toujours être utilisés pour offrir une expérience cinématographique. Ils offrent également une certaine flexibilité, vous permettant, à vous ou à d’autres, d’entendre le son de votre ordinateur de plus loin.

Les écouteurs sont une autre option pour un excellent son et peuvent être particulièrement agréables avec des jeux effrayants ou intenses.

Si vous n’avez jamais joué à Outlast avec une paire d’écouteurs auparavant, vous allez vous régaler.

Utilisez un casque

Un casque de jeu fera passer votre audio au niveau supérieur, vous offrant la qualité sonore dont vous avez besoin pour profiter au maximum de vos jeux.

Certains joueurs sérieux peuvent même vouloir acheter des écouteurs fermés, vous empêchant d’entendre les bruits extérieurs. Ceux-ci permettent une immersion totale.

L’autre avantage des casques est qu’ils sont également livrés avec des microphones. Avec la prédominance du jeu en équipe, un casque vous permettra de communiquer facilement avec vos coéquipiers.

Les casques sont disponibles en versions sans fil et filaires.

Considérez un projecteur

L’utilisation d’un projecteur pour les jeux vous permettra d’augmenter considérablement la taille de votre écran, tout en créant une sensation plus cinématographique.

Lorsque vous regardez différents modèles de projecteurs, assurez-vous d’en obtenir un qui a un nombre de lumens adapté à votre configuration de jeu. Vous devriez également en obtenir un avec à la fois un temps de réponse faible et une qualité d’image adaptée à vos besoins.

Si vous jouez dans une pièce régulièrement bien éclairée, vous aurez peut-être besoin d’un projecteur d’environ 3000 lm ou plus.

Un projecteur adéquat peut transformer votre salon en un cinéma IMAX. Mais au lieu de simplement regarder le film, vous êtes en plein milieu!

Une taille ne convient pas à toutes les configurations de jeu

Bien qu’il existe une variété de composants que vous pouvez mettre à niveau pour améliorer les configurations de jeu, en fin de compte, c’est à vous de décider.

Bien qu’un moniteur géant puisse être important pour certaines personnes, il peut être moins important qu’un casque pour d’autres.

Avant de faire des folies sur votre configuration de jeu, tenez compte de ce que vous pouvez vous permettre et de ce dont vous avez vraiment besoin. Si la souris que vous avez vous convient pour le moment, pensez à vous retenir. Mais si vous êtes prêt à investir dans cette nouvelle carte graphique, faites-le!