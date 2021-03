Que proposons-nous dans Magento 2?

La plateforme Magento est l’outil e-commerce idéal pour les projets petits et grands. Le développement de Magento 2 depuis 2010 vous donnera un site web fiable!

En raison de la flexibilité de la plateforme, il ne vous sera pas difficile de trouver un spécialiste capable de vous proposer des services de haute qualité pour développer des boutiques en ligne sur Magento 2. Une approche innovante des affaires vous permet de créer rapidement des boutiques en ligne, prêt pour une activité commerciale réussie. En utilisant la plateforme Magento 2, vous obtiendrez un résultat qui dépassera toutes vos attentes!

Développement Magento 2?

La plate-forme Magento 2 est un tout nouveau chapitre de l’histoire du commerce électronique. La nouveauté a emprunté tous les avantages favoris de son prédécesseur et a corrigé les inconvénients existant dans la première version. De plus, la nouvelle version s’est avérée beaucoup plus stable et plus rapide au travail, et a également conservé la flexibilité de personnalisation, si appréciée par les utilisateurs de la première version du système.

Les avantages incontestables de Magento 2 incluent:

facilité d’utilisation avec les PC, les tablettes et les téléphones portables;

vitesse de chargement;

Interface interne mise à jour et entièrement repensée.

C’est la meilleure option pour garantir une vitesse de téléchargement élevée et un affichage correct des ressources sur tous les types d’appareils, smartphones et tablettes, ou sur le bureau.

Les sites Web alimentés par Magento 2 sont très pratiques pour la majorité des acheteurs qui passent des commandes avec plaisir et apportent régulièrement des bénéfices au magasin.

Les larges possibilités d’intégration avec des applications tierces méritent une attention particulière. Aujourd’hui, de nombreux services peuvent encore améliorer votre site Web! Si nécessaire, vous avez la possibilité d’intégrer divers systèmes de CRM, ERP, de paiement, etc. dans le site Web. Grâce à cela, votre site Web recevra les fonctionnalités et la convivialité que vous avez prévues.

Magento 2 – la meilleure solution pour votre entreprise

Magento 2 est une solution fiable et stable pour lancer un projet Internet réussi. Parmi tous les CMS possibles, celui-ci a la bonne stabilité de travail, la flexibilité de personnalisation et des perspectives de développement ultérieur, en tenant compte de toutes les innovations dans le domaine du commerce électronique.