Quels sont les meilleurs jeux Star Wars pour PC ? À l’instar des films dont ils s’inspirent, il y a l’embarras du choix, et la qualité est très variable. Certains atteignent les sommets de Yoda soulevant le X-Wing de Luke, la révélation emblématique du vieil homme de Luke et l’attaque de l’Étoile de la Mort. Cependant, si vous voulez bien nous exagérer, certains jeux Star Wars risquent de mettre à mal la réputation de l’un des plus célèbres space operas de tous les temps.

Heureusement, en grande partie grâce au poids des chiffres, Star Wars a probablement généré plus de grands jeux sous licence que toute autre série de films. De la lutte philosophique profonde de Knights of the Old Republic à l’adrénaline haletante de la course de pods dans Episode I : Racer, nous avons séparé le bon grain de la trilogie originale de l’ivraie des préquelles pour vous proposer la liste définitive des meilleurs jeux PC Star Wars. Même pour les bergers de nerf les plus stupides et les plus dépenaillés, comme vous.

La sortie de Jedi : Fallen Order a ravivé notre amour pour cette religion de l’espace, alors une fois que vous aurez terminé de vous frayer un chemin dans l’aventure de Respawn, servez-vous un verre de lait de bantha et découvrez d’autres des meilleurs jeux Star Wars sur PC.

Les meilleurs jeux Star Wars sur PC

Lego Star Wars : La Saga complète

Jeu Lego original de Traveller’s Tales, Lego Star Wars est la preuve qu’une grande idée peut vivre éternellement. La Saga complète couvre les épisodes I à VI, recrée les aventures de tous les personnages clés sous forme de blocs, et vous demande de tout casser sur votre passage pour vaincre l’Empire.

Jouable de préférence en coopérative locale, ses énigmes douces et son humour bon enfant en font un excellent choix pour jouer avec les petits membres de votre famille. Si vous ne le gardez pas pour vous, bien sûr. Et, grâce au créateur de personnages personnalisés, vous pouvez faire de Boba Fett un Seigneur Sith.

Mieux encore, un nouveau jeu Lego Star Wars se profile à l’horizon : LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, qui reprend les neuf films principaux et une galaxie en monde ouvert, avec des rencontres aléatoires et beaucoup d’humour.

Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords

Le premier Knights of the Old Republic était un récit assez traditionnel, malgré ses rebondissements. Son successeur, Obsidian ayant pris la relève de BioWare, est plus ambitieux. On y retrouve tous les attributs d’un jeu PC Star Wars – les sabres laser, la Force et sa dichotomie entre l’ombre et la lumière, les mots exotiques, les wookies – mais le tout est contenu dans un récit beaucoup plus sombre et philosophique.

Il s’agit d’une exploration de la zone grise qui se situe entre les deux, tout en permettant aux joueurs de s’initier aux côtés lumineux et sombres de la Force. Mais c’est aussi passionnant : les duels au sabre laser, les nouveaux compagnons à recruter ou à corrompre et la possibilité de se faire de nouveaux ennemis à chaque instant font de ce jeu d’action-aventure une véritable odyssée de l’espace.

Star Wars: Republic Commando

Preuve que tout ce qui est sorti de la trilogie des préquelles n’est pas forcément de la camelote, Republic Commando est le Rainbow Six de la Guerre des Clones. Dans la peau du soldat clone RC-1138, vous participez à des missions en compagnie de trois autres commandos que vous pouvez commander à l’aide de divers ordres et commandes contextuelles. Aussi influencé par Halo que par le célèbre jeu multijoueur de Tom Clancy, les éléments tactiques de Republic Commando ne l’empêchent pas d’être un run-and-gun vif. C’est la simplicité de Star Wars : Republic’s Commando que nous devons voir davantage.

Souvent considéré comme l’un des jeux Star Wars les plus sous-estimés, il se distingue par l’absence totale de Jedi et par l’abandon des combats épiques au profit d’une ambiance plus terre à terre. Des touches amusantes telles que des armes modulaires, une lame montée sur le poignet et un essuie-glace qui élimine les éclaboussures de sang des ennemis confèrent à Republic Commando un charme tout particulier.

Star Wars: Empire at War

Les films centraux ont tendance à se concentrer sur des luttes intimes ; Luke et Vador, Anakin et Palpatine, Han et Lando. Pourtant, Star Wars est défini par ces relations personnelles et la façon dont elles s’inscrivent dans le contexte d’un conflit beaucoup plus vaste. Le cadre parfait pour un jeu de STR, donc. LucasArts a publié de nombreux jeux de stratégie se déroulant dans l’univers de Star Wars, mais Empire at War est sans conteste son meilleur.

Situé entre les épisodes III et IV, Empire at War relate l’escalade du conflit entre l’Empire et l’Alliance rebelle. Une carte de campagne contenant de nombreuses planètes vous permet de rechercher des technologies et d’établir des défenses planétaires, ajoutant une dose de grande stratégie.

Les escarmouches se déroulent sur terre à l’aide de troupes et de véhicules et dans l’espace à l’aide de croiseurs et de chasseurs, le tout culminant dans l’assaut classique de la première Étoile de la Mort. Compte tenu de la grande quantité de jeux d’action à la troisième personne qui constituent la majeure partie de la bibliothèque de jeux Star Wars, ce changement de rythme est le bienvenu. Malheureusement, une suite de Star Wars : Empire at War a été proposée à EA, mais “rien n’en a résulté” jusqu’à présent.

Star Wars: The Old Republic

Star Wars : The Old Republic a toujours eu un petit problème d’identité. Une partie du jeu se veut la continuation des jeux solo Knights of the Old Republic, divisés en plusieurs histoires de classe qui vous permettent de découvrir la galaxie Star Wars en tant qu’agent impérial Chiss ou guerrier Sith. L’autre moitié est l’un des meilleurs MMO du moment, mais il est assez traditionnel.

Ce sont les histoires de classe qui valent à elles seules le voyage intergalactique : elles sont ambitieuses, authentiquement Star Wars et de portée épique. La cinquième extension, Knights of the Fallen Empire, met presque entièrement l’accent sur cette partie du jeu. Knights of the Fallen Empire est, essentiellement, un jeu solo coincé dans un MMO. C’est un jeu génial, qui évoque même Knights of the Old Republic II. Même si ce jeu Star Wars s’efforce de s’affranchir de son genre, il s’agit de ce qui se rapproche le plus d’une suite de KotOR.

Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter

La série X-Wing est très appréciée des joueurs sur PC pour de nombreuses raisons. Non seulement ils parviennent à capturer l’ambiance des batailles intergalactiques les plus exaltantes de Star Wars, mais ce sont aussi des jeux de simulation étonnamment exigeants qui reproduisent certaines des subtilités du pilotage de chasseurs fictifs dans le noir d’encre du vide infini de l’espace.

X-Wing vs. TIE Fighter est le troisième de la série et, avec le recul, il était en avance sur son temps – même si le jeu original Star Wars : X-Wing, 25 ans plus tard, est naturellement assez daté. Il s’agit d’un jeu purement multijoueur qui propose des modes de compétition par équipe où chaque joueur remplit un rôle de combat spécifique. Ensuite, le pack d’extension Balance of Power a introduit une campagne narrative qui peut être jouée en coopération avec huit joueurs. Ces caractéristiques sont les points de repère du dos d’un jeu de tir de la fin des années 2000, mais X-Wing vs. TIE Fighter est sorti en 1997, ce qui en fait le jeu Star Wars le plus futuriste jamais réalisé.

Star Wars Episode I: Racer

Quoi que vous pensiez de l’Episode I, il est indéniable que sa course de podracers était un spectacle extraordinaire et un excellent aperçu du monde sportif d’une galaxie lointaine. Episode I Racer transforme cette séquence à haute intensité en un jeu à part entière : les joueurs endossent le rôle d’un podracers stellaire et se lancent dans une saison de courses sur de nombreuses planètes. Chaque piste met en valeur le mythos unique de chaque planète, comme la course de la mine d’épices sur Mon Gazza qui serpente à travers sa vaste installation d’extraction d’épices.

Les gains peuvent être utilisés pour améliorer votre podracer ou acheter des droïdes de puits pour des réparations améliorées. De nouveaux coureurs sont débloqués au fil du jeu, le prix ultime étant évidemment Sebulba et ses lance-flammes rivaux. Les podracers bénéficient énormément des effets sonores sous licence des films et, bien qu’il s’agisse d’un jeu laid selon les normes d’aujourd’hui, c’est un jeu de course qui réussit à sauver quelque chose de fort de cette première préquelle heureuse des traités. Découvrez la vitesse fulgurante de ce chapitre, Episode I : Racer est également disponible sur GOG.

Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II

Jedi Knight : Dark Forces II voit le mercenaire rebelle Kyle Katarn revenir pour se lancer dans une mission de vengeance et traduire en justice le Sith qui a tué son père. Katarn est l’un des plus grands personnages de l’univers étendu. Il a abandonné l’Empire pour se battre pour l’Alliance rebelle dans le premier jeu Dark Forces, et c’est dans la suite que l’on assiste à sa plus grande transformation : de flingueur bourru, il devient un puissant Jedi.

Cette volte-face a permis à ce jeu FPS de proposer des combats au sabre laser, ainsi qu’un éventail impressionnant de pouvoirs de la Force. Ce jeu Star Wars pour PC dispose également d’un système de moralité, et vos actions contre des personnages non hostiles déterminent si vous allez glisser vers les ténèbres ou rester sur la vraie voie du Jedi.

Star Wars: Dark Forces

La première aventure de Kyle Katarn, bien avant qu’il ne prenne un sabre laser, le voit travailler en secret pour la courageuse Alliance rebelle et découvrir un ignoble complot impérial visant à libérer une armée massive. La mission de Katarn ? Tirer sur tous les Impériaux. À 20 ans, il n’est plus au mieux de sa forme. Mais, en 1995, c’était un moyen de découvrir Star Wars d’un point de vue totalement nouveau.

La conception des niveaux est également superbe pour l’époque : il s’agit d’un jeu PC Star Wars élaboré et prêt à être exploré, comme le sont rarement les jeux de tir modernes et linéaires. Heureusement, il est également disponible sur GOG et Steam, vous n’aurez donc pas à chercher pendant des siècles pour trouver une ancienne copie physique. De plus, suite à l’intérêt manifesté par Nightdive Studios, il semble que ce jeu de tir sera restauré à sa gloire passée dans Unreal Engine par un développeur d’Obsidian dans un remake de Star Wars : Dark Forces.

Star Wars: Rogue Squadron

Il n’y a que du noir et du néant dans l’espace. Pour une vue panoramique, essayez de survoler l’une des nombreuses planètes de la galaxie depuis le cockpit d’un X-Wing. C’est précisément là que Rogue Squadron vous emmène : il s’agit d’une simulation de vol qui se déroule fermement dans ses limites atmosphériques. Vous êtes peut-être moins libre que dans la série X-Wing, mais cela n’empêche pas Rogue Squadron d’être un pilote hors pair.

Rogue Squadron est rapide et précis, vous permettant de survoler facilement des cibles au sol, de les cribler de tirs de blaster et de vous lancer dans de violentes poursuites. Votre gamme de vaisseaux est réduite, mais les X-Wing, A-Wing, Y-Wing, V-Wing et Snowspeeder ont tous leurs propres caractéristiques, ce qui rend les missions très différentes en termes de sensations, voire de circonstances. Mieux encore, il s’agit d’un autre jeu Star Wars avec un remaster en route : un remake de Star Wars : Rogue Squadron est en cours de développement dans Unreal Engine 4 par des fans.

Star Wars Battlefront II

Salué comme le meilleur FPS multijoueur de Star Wars, Battlefront II est un Battlefield injecté avec un peu de magie de LucasFilm. Réparti sur les deux générations de Star Wars, vous prenez part à certaines des batailles les plus emblématiques de la Guerre des Clones et de la Guerre civile galactique. Quatre classes se répartissent des rôles de combat distincts, et une solide collection de véhicules vous assure une grande variété dans la façon dont vous pouvez réduire vos adversaires en miettes.

Battlefront II est un jeu de guerre largement axé sur les combats de première ligne entre soldats, mais la suite a apporté les Jedi et d’autres soldats légendaires. Empêchant intelligemment tout le monde de brandir un sabre, les Jedis ne sont débloqués qu’après que l’équipe a marqué un certain nombre de points. Cela rend leur présence sur le terrain spéciale, à condition que le joueur qui les contrôle sache manier une lame, bien sûr.

Malheureusement, ce jeu reste notre choix du meilleur jeu Battlefront, malgré deux efforts modernes de DICE. Malgré leur beauté et leur conception sonore parfaite, les systèmes de monétisation du lancement ont défini le reboot. Bien qu’ils aient été atténués depuis, vous pouvez en savoir plus dans notre test de Star Wars Battlefront 2, au cas où vous vivriez sous une roche en 2017.

Star Wars: TIE Fighter

Si vous préférez voler de vos propres ailes, alors TIE Fighter est la voie à suivre. Son déroulement narratif est souvent cité comme l’une des meilleures histoires de Star Wars, et c’est certainement dû au ton qu’il adopte. Plutôt que de ricaner comme un méchant, les forces impériales dans TIE Fighter croient sincèrement qu’elles combattent une armée de terroristes, et incarner un pilote de TIE Fighter ne donne jamais l’impression d’être le “méchant”, mais plutôt un rouage important de la machine qui va écraser une insurrection menaçante.

Outre l’histoire, TIE Fighter vous permet d’enfiler le cockpit de l’un des plus grands vaisseaux de science-fiction et de le piloter avec toute la fraîcheur que l’on peut attendre. Vous pourrez également voler aux côtés du Seigneur des Ténèbres lui-même, ce qui, avouons-le, fait partie du top 5 des fantasmes de Star Wars.

Star Wars : Knights of the Old Republic

Le terme ” préquelle ” peut être un peu mal vu dans le milieu de la guerre des étoiles. Le terme “prequel”, en revanche, est une raison de faire la fête, car il signifie que vous parlez de Knights of the Old Republic de BioWare, le RPG fondamental qui se déroule 4 000 ans avant la montée de l’Empire. Basé sur l’ancien jeu de règles d20, KOTOR est essentiellement Donjons & Dragons : édition Star Wars, et est tout aussi brillant que cela puisse paraître.

Un univers riche qui explore en profondeur des aspects seulement évoqués dans les films de base (les descendants de Boba Fett, les Mandaloriens, y figurent en bonne place), le jeu se déroule pendant les beaux jours de la République. La menace d’un guerrier Sith connu sous le nom de Dark Malak plane dans l’air, aggravée par le fait qu’il est l’apprenti de Dark Revan, une puissance obscure invisible qui est à la fois Vador, Sauron et Voldemort. Comme dans tous les RPG de BioWare, c’est à vous de l’arrêter, et vous rejoindrez une équipe de Jedis, de contrebandiers, de pilotes et de mercenaires au cours de votre périple, tout en prenant le commandement de votre propre Faucon Millenium, l’Ebon Hawk.

Knights of the Old Republic est l’un des meilleurs jeux de rôle sur PC pour de nombreuses raisons : un casting solide, une excellente utilisation de la licence, de ses effets sonores et de sa musique, des combats stratégiques en groupe et des graphismes superbes pour l’époque. Mais si vous demandez à quelqu’un ce qu’il y a de mieux dans KOTOR, il vous répondra immédiatement par un point très précis de l’intrigue. Même aujourd’hui, 11 ans après son lancement, je refuse de l’écrire de peur de détruire l’un des meilleurs coups narratifs du jeu. Mais si vous avez joué à KOTOR jusqu’au bout, vous êtes déjà bien conscient que son histoire est meilleure que la plupart des scénarios de George Lucas.

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Kyle Katarn est revenu sur PC dans Jedi Outcast, la meilleure expérience Star Wars jamais conçue. Suivant un chemin similaire à celui de son prédécesseur, Kyle doit une fois de plus passer du statut de mercenaire à celui de Jedi après avoir coupé les liens avec la Force après avoir failli tomber du côté obscur. Construit sur le moteur de Quake III, le jeu de tir est naturellement solide, mais c’est le combat au sabre laser qui fait de Jedi Knight II un véritable chef-d’œuvre.

La possibilité de passer d’une position de combat légère, moyenne ou lourde à une autre donne une profondeur au combat au sabre laser qui n’avait jamais été vue auparavant et qui, à ce jour, n’a toujours pas été battue, bien que le combat au sabre laser de Jedi Fallen Order s’en approche. Les duels étaient intenses et évoquaient la crainte que suscitaient les meilleurs affrontements du film. Ce qui était encore plus cool, c’était d’entrer le code de triche “saberrealisticcombat” dans la console du jeu. Soudain, les coups de sabre tranchaient les membres et les têtes, laissant des moignons cautérisés sifflants. Même le fait de passer accidentellement à côté d’une personne avec la lame déployée pouvait l’abattre.

Associé à des capacités de Force aussi puissantes qu’elles en ont l’air et à une progression qui vous permet de devenir de plus en plus compétent, Jedi Knight II est une véritable simulation de Jedi sans équivalent.

Star Wars Jedi : Ordre déchu

Jedi : Fallen Order se déroule peu de temps après les événements de Star Wars : Episode III – Revenge of the Sith, et propose toutes les courses sur les murs, les sauts périlleux et les combats satisfaisants que vous êtes en droit d’attendre des développeurs de Titanfall. Les pouvoirs de la Force jouent un rôle important dans le jeu, vous faisant progresser dans les zones et vous aidant à résoudre des énigmes, sans oublier qu’ils vous permettent de mettre le temps en pause et de contrôler les stormtroopers comme des marionnettes. Ce dernier jeu Star Wars est un jeu solo qui se concentre sur la narration et tourne autour du stagiaire Jedi Cal Kestis, un survivant de l’Ordre 66.

Comme nous l’expliquons dans notre critique, Jedi : Fallen Order fait mouche lorsqu’il s’agit de capturer une grande partie de ce qui rend les histoires de Star Wars si appréciées : explorer une galaxie grouillante de vie, porter les outils et les obligations qui vont de pair avec le fait d’être un Padawan sensible à la Force dans l’Ordre Jedi, quel que soit l’état de cet ordre. Ajoutez à cela une bande-son magnifiquement évocatrice et un adorable compagnon robot, et nous avons devant nous l’un des meilleurs jeux Star Wars sur PC, certainement de ces dernières années.

Star Wars: Squadrons

Star Wars : Squadrons est à la fois une puissante dose de nostalgie pour les fans de X-Wing et de TIE Fighter et un jeu d’arcade incroyablement solide en soi. Il reproduit fidèlement l’aspect et les sons des vaisseaux, chasseurs et avions les plus emblématiques de Star Wars, tout en offrant suffisamment de profondeur pour que les batailles spatiales à grande échelle restent passionnantes.

Vous avez une campagne solo décente à parcourir, qui est un bon moyen d’affiner vos compétences en matière de combats de chiens, puis vous passez aux modes multijoueurs, qui sont déjà pleins d’as du volant à abattre. Et si EA ne prévoit pas de cartes, de modes ou de vaisseaux après le lancement, l’expérience de base vaut la peine d’être vécue, comme en témoigne notre critique élogieuse de Star Wars : Squadrons.

Voilà donc les meilleurs jeux Star Wars sur PC. Que vous soyez capable de réciter le code Jedi à l’envers depuis l’intérieur d’un Sarlaac ou que vous ayez du mal à trouver le bout d’un bowcaster, nous pensons que ce sont les jeux Star Wars auxquels tout padawan devrait jouer.

Pour d’autres aventures parmi les étoiles lointaines, consultez les meilleurs jeux de l’espace sur PC. Un nouveau jeu Star Wars est également en préparation chez Ubisoft Massive, ce qui nous donne de quoi nous réjouir, d’autant plus qu’EA travaille toujours sur un “certain nombre” de jeux Star Wars.