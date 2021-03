Quels sont les meilleurs jeux de construction sur PC ? Les jeux de construction sont un excellent moyen de s’adonner à la créativité architecturale, mais il y a tellement d’excellents jeux de construction sur PC parmi lesquels choisir. Heureusement, nous avons la brique et le mortier nécessaires pour établir une liste des meilleurs jeux de construction sur PC avec les bases les plus solides.

Qu’il s’agisse de free-to-play compulsifs ou de titres triple A à part entière, les jeux de construction nous permettent de revendiquer un autre monde et de le plier à notre volonté. Que vous ayez besoin d’une base pour vous défendre contre des dinosaures dans Ark : Survival Evolved ou que vous deviez rassembler de la ferraille rouillée dans le monde post-apocalyptique de Fallout 4, il y a presque autant de raisons de construire qu’il y a de jeux de construction.

Les jeux de construction sur PC se présentent sous toutes les formes et toutes les tailles. La construction dans Fortnite Battle Royale est essentielle à la victoire, si vous savez comment vous y prendre au mieux. D’autre part, la construction et Minecraft sont inséparables, qu’il s’agisse de construire une base à défendre ou de créer une structure créative. Quel que soit le type de jeu de construction que vous recherchez, nous avons les bons plans pour vous ici.

Les meilleurs jeux de construction sont :

TROVE

Trove est un jeu de construction gratuit et un MMORPG de type “bac à sable” comprenant d’innombrables royaumes et biomes. Il s’agit d’une aventure ouverte de Trion Worlds qui vous permet de construire à votre guise.

Tout d’abord, vous devez mettre à niveau votre pierre angulaire, votre base d’origine que vous emmenez d’un monde à l’autre. Vous pouvez créer de nouvelles armes, de nouvelles créatures et de nouveaux environnements lorsque vous n’êtes pas en train d’aménager votre maison, grâce aux nombreux mods Trove et aux commandes de la console Trove.

Si vous voulez que votre pierre angulaire fasse l’envie de tous les autres joueurs de Trove, vous avez besoin de ressources et de butin. Heureusement, les donjons générés de manière procédurale font de la collecte de butin une expérience amusante, tandis que vous parcourez des mondes uniques et accomplissez des quêtes avec vos amis. Trove est l’un des meilleurs jeux de construction sur PC pour jouer avec des amis.

Roblox

Roblox est l’un des jeux les plus joués au monde à l’heure actuelle et c’est en grande partie grâce à son mélange de potentiel et d’accessibilité. Plutôt que de construire des objets dans un univers de jeu préétabli, Roblox vous permet de construire les objets, l’univers de jeu et même le jeu. Consultez notre liste des meilleurs jeux Roblox pour vous inspirer et vous lancer.

NO MAN’S SKY

Après la mise à jour de No Man’s Sky : Beyond, le jeu s’est transformé en un véritable jeu de construction de maisons, dans l’espace. No Man’s Sky nous permet de laisser libre cours à l’architecte de l’espace qui est en nous – avec l’aide de quelques mods No Man’s Sky, bien sûr.

Dans les quatre modes de jeu, vous pouvez avoir des bases illimitées à travers les étoiles, que vous pouvez utiliser pour l’agriculture, le stockage, la guérison, la recharge des boucliers, et comme maison pour les PNJ que vous recrutez à travers la galaxie. No Man’s Sky a également reçu récemment une mise à jour graphique gratuite sur PC pour accompagner les mises à niveau des consoles next-gen.

L’espace est un endroit dangereux, vous devez donc vous assurer que votre maison peut supporter la vie. Pour ce faire, survolez la surface de la planète, utilisez le scanner de votre vaisseau depuis l’espace ou construisez un amplificateur de signal. Une fois que vous avez trouvé une planète capable de soutenir votre force de frappe, vous pouvez commencer à utiliser vos ressources pour construire un foyer dans une galaxie très, très lointaine. Mais ne restez pas seul dans votre maison spatiale : demandez à un ami de vous aider à créer des châteaux spatiaux en mode multijoueur. Assurez-vous simplement de passer l’aspirateur en premier.

Minecraft

Minecraft est le jeu de construction qui a capturé l’imagination de millions de joueurs dans le monde entier, et s’est imposé comme le premier jeu qui vient à l’esprit quand on pense aux meilleurs jeux de construction. Vous pouvez même faire en sorte que le jeu construise des mondes étonnants pour vous avec les meilleures graines de Minecraft.

Mais, si vous avez vécu sous un glissement de terrain de blocs, Minecraft est un jeu de construction en bac à sable avec des graphiques en blocs et un accent sur la créativité. Dans un monde presque infini, vous pouvez construire des forteresses impénétrables et des maisons Minecraft cool pour repousser les créatures de la nuit – pas ce genre – en mode survie ou faire monter le danger en mode hardcore. Les possibilités sont illimitées, et ce avant d’étendre le jeu avec des mods Minecraft et des cartes Minecraft, au cas où votre créativité ne serait pas au rendez-vous.

Le mode créatif est l’endroit où Minecraft brille comme l’un des meilleurs jeux de construction sur PC. Libéré des contraintes auxquelles sont confrontés les constructeurs du monde réel, le mode créatif vous donne accès à un nombre illimité de blocs et d’objets. Toutes les limites à votre créativité étant levées, vous pouvez vous amuser à faire des créations plus élaborées que vous ne l’auriez jamais fait avec des Lego, sans avoir à vous occuper du nettoyage.

Ark: Survival Evolved

Alors que la construction de bases n’est qu’un amusement frivole dans d’autres jeux de construction, dans Ark : Survival Evolved, tout tourne autour d’une seule chose : la survie pure et dure. Si vous avez la chance de passer les premiers instants au milieu de dangereux dinos – comme nous l’avons fait pour notre test d’Ark : Survival Evolved sur PC – vous allez devoir préparer quelque chose pour vous protéger. À moins que vous ne souhaitiez ne voir que votre cadavre fraîchement savonné lorsque vous vous reconnecterez.

Oui, lorsque vous vous déconnectez d’Ark, votre corps reste exactement là où vous l’avez laissé, dans un état périlleux de purgatoire. Si vous n’avez pas utilisé votre savoir-faire en matière de jeux de construction de survie pour construire une base intelligemment conçue et vous protéger des éléments, préparez-vous à voir vos progrès rapidement réduits à néant. Cela vaut également pour votre nourriture, vos fournitures agricoles et votre matériel d’artisanat.

Toutes les bases nécessitent quelques éléments de base, mais à part cela, vous pouvez les rendre aussi ridicules que vous le souhaitez. Vous pouvez également être encore plus créatif avec les meilleurs mods d’Ark : Survival Evolved. Il est donc utile d’opter pour un emplacement proche des matériaux dont vous avez besoin. Par ordre croissant de durabilité, ces matériaux sont le chaume, le bois, la pierre et le métal. Le métal, évidemment, sera le meilleur pour repousser les pilleurs potentiels.

Rust

Comme Ark, il s’agit de l’un des jeux de construction de survie les plus éprouvants qui soient, alors notez bien ces commandes de la console Rust pour ne pas être pris de court. Et, comme dans le cas de Studio Wildcard, vous commencez votre aventure sans rien, en vous mettant à l’abri d’autres joueurs potentiellement hostiles avant d’avoir trouvé deux bouts de bois pour les rassembler.

Mais une fois que vous avez habilement récupéré quelques fournitures, vous devez les défendre. Tout d’abord, vous avez besoin d’un plan de construction pour créer un “étage de brindilles” – voilà vos deux bâtons. Ce premier niveau est l’un des cinq niveaux, les niveaux bois, pierre, tôle et blindé augmentant votre protection contre les raids. Il existe de nombreux autres moyens d’améliorer votre base, comme les serrures et le placement stratégique des murs, mais attention, elle se dégrade. Comme tout ce qui existe dans ce genre de jeu de construction de survie.

Satisfactory

Peu de gens s’attendaient à ce que la suite du studio à l’origine de Goat Simulator soit un jeu de construction en accès anticipé qui consiste à coloniser une planète en construisant des usines automatisées complexes. Satisfactory est essentiellement un porno à tapis roulant, qui vous encourage à créer des chaînes de montage de plus en plus belles qui épousent le paysage abstrait du monde extraterrestre que vous appelez désormais votre maison.

Si Satisfactory est avant tout un jeu de construction, vous pouvez également vous adonner à des combats légers, explorer le terrain avec toute une gamme de véhicules et, grâce au mode multijoueur à quatre joueurs, découvrir les créations géniales de vos meilleurs amis. Mais ce qu’il y a de mieux dans Satisfactory, c’est que vous pouvez visiter vos créations à la première personne, en admirant chaque véhicule automatisé, chaque chaîne de production et chaque installation de traitement monolithique avec plus de détails que ne le permet la traditionnelle vue de haut en bas.

Fortnite

Si vous aimez Minecraft, Fortnite est également l’un des meilleurs jeux de construction auxquels vous pouvez jouer. En fait, le fondateur d’Epic Games, Tim Sweeney, l’a décrit comme “Minecraft rencontre Left 4 Dead”. Il est tout aussi séduisant que cela puisse paraître. Et ce, avant que nous n’abordions l’autre forme de ce jeu de construction de survie, l’un des meilleurs jeux de bataille royale sur PC, dans lequel vous pouvez triompher grâce à nos astuces Fortnite.

Dans le jeu Fortnite classique, que vous pouvez vous aussi maîtriser grâce à notre guide Fortnite Save the World, vous et trois héros intrépides vous battez pour reconquérir votre patrie après qu’elle ait été ravagée par une mystérieuse obscurité connue sous le nom de “Tempête”. C’est là que l’élément de jeu de construction entre en jeu : vous devrez construire des forts et des pièges pour repousser les monstres restants.

La construction est également essentielle dans Battle Royale, mais cette fois, elle est essentielle à votre survie contre 99 autres joueurs. Alors que vous récupérez du matériel et que vous tentez de rester dans l’endroit sûr de plus en plus petit connu sous le nom d'”Œil de la tempête”, la construction hâtive de forteresses peut faire la différence entre la vie et la mort. Que vous préfériez Fortnite à PUBG est une question de goût personnel, mais dans tous les cas, utilisez nos conseils de construction Fortnite pour explorer les nuances que le jeu a ajoutées à ce genre passionnant. Et, avec le mode Fortnite Creative, vous pouvez créer vos propres mini-jeux à l’aide des puissants outils d’Epic, et les partager via les codes Fortnite Island.

Fallout 4

Dans les précédents jeux Fallout, nous devions nous contenter de passer un bon moment à collecter du butin, à réunir des compagnons hauts en couleur et à faire sauter la cervelle des raiders avec un laser massif. Mais, dans Fallout 4, nous avons aussi un jeu de construction de maison.

Une fois que Preston Garvey vous a, une fois de plus, demandé de libérer une zone au nom des Home Guard-esque Minutemen, vous pouvez commencer à utiliser les déchets qui font un trou dans votre poids pour donner un nouveau coup de peinture à la Boston post-apocalyptique. Vous pouvez choisir des structures préfabriquées pour lancer votre base tout de suite, mais les outils dont vous disposez peuvent mener à des colonies Fallout 4 assez étonnantes, avec l’aide de quelques commandes pratiques de la console Fallout 4.

Au fur et à mesure que la population de votre ville en plein essor augmente, il est facile d’ignorer la quête principale et de considérer Fallout 4 comme un jeu de construction de maisons. Inviter des entrepreneurs errants à s’installer et à commercer dans votre colonie est l’un des nombreux avantages auxquels vous avez accès à mesure que vous attirez de nouveaux habitants ; vous pouvez même établir des lignes de ravitaillement entre plusieurs colonies et vous établir comme un magnat de l’immobilier post-apocalyptique. Si tout cela vous semble un peu compliqué, lisez nos guides détaillés sur Fallout 4. Mais si vous êtes déjà un expert en construction de Fallout 4, consultez nos conseils sur Fallout 76 pour vous donner une longueur d’avance sur la reconstruction des terres désolées de Virginie occidentale.

The Sims 4

Les Sims 4 est un jeu qui consiste à prendre un groupe d’humains et à réaliser des expériences horribles sur eux – ou, du moins, il l’est pour nous une fois que nous avons fini d’expérimenter tous les mods de sexe des Sims 4. Mais, après avoir affamé vos Sims ou les avoir malicieusement enfermés jusqu’à ce qu’ils fassent pipi dans leur pantalon, Les Sims 4 peut être l’un des jeux de construction de maison les plus satisfaisants sur PC.

Votre comportement à l’égard de vos animaux de compagnie humains (et, si vous êtes un vrai sadique, de vos chats et chiens Sims 4) vous fait peut-être culpabiliser, alors pourquoi ne pas leur offrir une maison conçue avec goût grâce à la myriade d’outils de construction des Sims 4 ? Passez en mode construction pour créer n’importe quoi, d’une cité branchée à un manoir resplendissant.

Il faut s’habituer à construire dans Les Sims 4, il est donc préférable d’avoir un stylo et du papier à portée de main pour réaliser la maison ou la chambre d’habitation de vos rêves. Commencez par une forme carrée avant d’essayer quelque chose de plus complexe. Une fois que vous aurez choisi un toit, vous pourrez expérimenter la disposition des pièces, la décoration et l’ameublement. Puis, une fois que vous aurez ajouté une piscine et un système de sonorisation sophistiqué, même les jeunes les plus cool pourront s’y arrêter.

Un feu d’artifice flashy dans l’un des meilleurs jeux de construction, Planet Coaster.

Planet Coaster

Les parcs à thème sont, bien évidemment, très amusants. Il suffit d’imaginer le Nemesis Inferno de Thorpe Park pour que notre pantalon soit trempé par l’excitation nerveuse. Mais Planet Coaster est un jeu de construction conçu avec la conviction que les architectes virtuels peuvent faire mieux.

En regardant les créations exquises et complexes de Planet Coaster qui existent déjà, cette foi semble avoir été bien placée. En utilisant toutes les compétences à leur disposition, nous avons vu des joueurs créer de merveilleuses réimaginations du Faucon Millenium et de l’Enterprise – entourés de manigances à la force de gravité élevée.

Planet Coaster, ainsi que la série originale Rollercoaster Tycoon, font des développeurs Frontier Developments des piliers du jeu de construction. Avec les outils infinis que des jeux comme celui-ci ont à offrir, vous serez sur la bonne voie pour produire des montagnes russes qui laisseront les visiteurs de votre parc virtuel se bousculer pour atteindre le début de la file d’attente.

Cities: Skylines

Certainement l’un des meilleurs jeux de construction de villes, Cities : Skylines va bouleverser la vie de tout maire en herbe. Que vous créiez une ville remplie de catastrophes naturelles ou de piles de cadavres dans les rues, ou que vous créiez une utopie végétalienne avec l’extension Green Cities, vous ne manquerez pas de vous amuser dans ce jeu de construction de villes.

Cities : Skylines possède tous les outils nécessaires pour donner aux experts en jeux de construction tout ce dont ils ont besoin pour créer des paysages urbains merveilleusement complexes – et même plus si vous comptez les nombreux mods de Cities : Skylines. Et ils l’ont fait sans les absurdités de DRM toujours en ligne du SimCity de 2013.

Poly Bridge

Poly Bridge est autant un jeu de physique qu’un jeu de construction de ponts, mais il rend accessible la profondeur de ses mécanismes mathématiques, afin que vous puissiez au moins essayer d’amener les gens là où ils doivent aller sans les plonger dans la rivière.

Même si vous n’y arrivez pas, la bande sonore relaxante et le style graphique lumineux de ce jeu de construction de ponts vous feront vous sentir un peu mieux face aux tombes aquatiques que vous venez de créer pour vos pauvres passagers – comme nous l’avons constaté dans notre test de Poly Bridge. Avec 24 défis dans la version de base et des centaines d’autres sur Steam Workshop, Poly Bridge vous divertira pendant des heures.

Planet Zoo

Si vous appréciez les outils de construction très détaillés de Planet Coaster, mais que vous avez l’impression que vos créations sont gâchées par des invités humains ingrats, dans Planet Zoo, vous pouvez prendre plaisir à regarder les créatures, grandes et petites, s’agglutiner dans vos enclos soigneusement construits, mais pour le plaisir d’invités encore ingrats. Tant que vous répondez aux besoins de vos animaux en matière d’habitat, que vous évitez de les confronter à des plantes du mauvais biome et que vous vous assurez qu’ils disposent d’un espace pour s’abriter des intempéries et du regard curieux du public, vous êtes libre de créer toutes sortes de palais magnifiques et de stations d’observation immersives pour mettre en valeur vos créatures. Vous pourrez même relâcher les animaux que vous avez élevés dans la nature une fois qu’ils seront devenus grands et forts, ce qui en fait un jeu de construction vraiment satisfaisant.

Les enclos que vous créez ont un impact réel sur le comportement de leurs habitants : en construisant une pagode trop près d’une clôture, l’un de nos petits pandas roux a fait un saut courageux pour se libérer, ce qui a mis les visiteurs du zoo dans une situation de frénésie alors qu’ils s’efforçaient de s’éloigner de ce délinquant menaçant. Comme nous l’avons dit dans notre test de Planet Zoo, ce jeu de construction de zoo est incroyablement détaillé et les animaux de Planet Zoo qui explorent vos créations sont une grande récompense.

Car Mechanic Simulator 2018

Les vrais mécaniciens sont des menteurs : les voitures fonctionnent manifestement par magie et nous ne voulons pas entendre le contraire. Ne nous dites pas que cet enchevêtrement ahurissant de tuyaux, de pistons et de rouages est autre chose que de la pure sorcellerie.

Cela dit, Car Mechanic Simulator 2018 est un jeu de construction de voitures qui rend la construction d’un véhicule intelligible aux non sorciers. Une fois que vous aurez acquis vos compétences, vous pourrez développer votre empire de la réparation automobile. Peut-être même serez-vous assez doué pour réparer les voitures des meilleurs jeux de course.

Ce n’est pas pour rien que Car Mechanic Simulator 2018 figure parmi les meilleurs jeux de construction de voitures : les très nombreux travaux de peinture, les sprays et les pièces détachées peuvent transformer vos vieux tacots cassés en un bolide sexy et brillant. Quelle sera la première chose que vous ferez une fois que vous aurez un garage plein à craquer de belles voitures ? Vous prendrez des clichés en mode photo, bien sûr.

Raft

Vous êtes à des kilomètres en mer et tout ce qui vous sépare d’une frénésie de requins sont quelques planches de bois. Pas génial, pas terrible. Raft est un jeu de construction dans lequel la fabrication d’un ponton délabré est votre meilleure chance de survie. Grâce à un crochet bien pratique, vous commencerez par récupérer des restes de barils et d’autres objets flottants pour fabriquer des matériaux. Si vous parvenez à éviter de vous faire engloutir par un requin, votre radeau hétéroclite se transformera peu à peu en un paradis flottant.

Une fois que vous serez opérationnel, vous pourrez plonger à la recherche de matériaux supplémentaires pour construire la maison flottante de vos rêves. Ce que vous pouvez créer peut sembler classique : étagères, tapis, chaises, etc. Mais c’est le décor et le sentiment de danger qui rendent l’expérience palpitante. Une fois que votre manoir de fortune aura flotté sur la mer au coucher du soleil, vous admirerez le trophée de requin accroché à votre mur.

Teardown

Contrairement aux autres jeux de cette liste, Teardown vous permet de passer du temps à créer une scène dans le but précis de la démolir ensuite. Avec une campagne qui entraîne les joueurs dans une aventure impliquant une fraude à l’assurance, une vengeance et une trahison, Teardown vous donne les outils nécessaires pour détruire tout ce que vous voyez.

Le jeu est en accès anticipé pour le moment, mais il est prévu d’améliorer l’éditeur de niveaux pour le rendre plus facile à utiliser pour les nouveaux venus. Il est facile de se sentir dépassé lorsqu’on construit des objets, car les possibilités sont vraiment infinies, mais on ne peut pas en dire autant lorsqu’on fait exploser des bâtiments. Si vous aimez la destruction autant que la construction, le gameplay de Teardown est peut-être exactement ce que vous recherchez.

C’est la construction terminée sur cette liste des meilleurs jeux de construction sur PC. Pourquoi ne pas consulter les meilleurs jeux de type bac à sable si vous recherchez un type de liberté créative légèrement différent ? Une fois tout cela terminé, vous pouvez baisser vos outils, vous mettre à l’aise et vous détendre.