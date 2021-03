Ninja Gaiden Master Collection fonctionnera à 4K et 60 FPS + sur Xbox, selon la liste Microsoft Store

Team Ninja ne travaille peut-être pas sur une nouvelle version à part entière Ninja Gaiden entrée en ce moment (même si certains au studio le veulent vraiment), mais ce n’est pas comme s’il n’y avait rien à l’avenir pour les fans de la série. Koei Tecmo a récemment annoncé Collection principale de Ninja Gaiden, une compilation de versions remasterisées de Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, et Ninja Gaiden 3: Razer Edge– et sur la base de nouvelles informations, ce seront des mises à niveau assez importantes par rapport à leurs versions originales.

Une liste Microsoft Store pour le jeu (telle que repérée par VGC) affirme que sur Xbox One, Collection principale de Ninja Gaiden fonctionnera à 4K et offrira des performances pouvant dépasser 60 images par seconde. Évidemment, cela fait probablement référence à la version Xbox One X du jeu, et cela devrait signifier que les joueurs peuvent s’attendre à une résolution et une fréquence d’images similaires (ou meilleures) sur la Xbox Series X via une compatibilité ascendante. Cela n’a pas encore été confirmé par Koei Tecmo, mais si cela s’avère exact, il sera intéressant de voir comment le jeu se déroule sur une PS4 Pro.

Pendant ce temps, vous remarquerez également que la fiche Play Store en question concerne une édition Deluxe, ce que Koei Tecmo n’a pas encore annoncé officiellement. Selon la page du magasin, l’édition Deluxe comprendra un livre d’art numérique et une bande originale.

Collection principale de Ninja Gaiden devrait sortir le 10 juin sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

