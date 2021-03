C’est un grand jour pour Elite Dangerous. L’Odyssey alpha du jeu de simulation de vol spatial tombe ce jour-là, ce qui signifie la première chance de sortir de votre vaisseau et de vous attaquer à son univers à pied si vous possédez le pass Elite Dangerous Lifetime Expansion ou précommandez le pack Odyssey Deluxe Alpha.

À partir d’aujourd’hui, l’Odyssey alpha du jeu spatial se déroulera sur plusieurs semaines, au cours desquelles vous pourrez essayer de nouvelles fonctionnalités de jeu au fur et à mesure qu’elles seront intégrées progressivement – ainsi, le contenu que vous pourrez explorer augmentera à mesure que l’alpha continue. La première phase de ce déploiement se concentrera sur les «premières étapes», comme le souligne Frontier dans un communiqué de presse. Il se concentrera sur les éléments clés de l’extension, tels que ses systèmes et ses fonctionnalités réseau, regroupant tous les joueurs dans un seul système en étoile pour maximiser l’interaction entre eux.

Vous pourrez récupérer la combinaison de récupération Remlock Maverick et les ensembles d’armes Takada et Kinematic, puis vous retrouverez dans certaines activités telles que le sauvetage, la collecte et la livraison. Vous ne pourrez pas encore monter à bord de vaisseaux spatiaux, mais une nouvelle fonctionnalité Apex Interstellar signifie que vous pouvez toujours voyager.

La phase deux se concentrera sur le combat, avec Odyssey introduisant le combat à la première personne et, entre autres choses, vous pourrez vous engager dans des conflits de faction, vous attaquer à certaines missions et voyager jusqu’à 20 années-lumière dans votre propre artisanat.

Les phases suivantes introduiront l’exploration («étendre la bulle jouable à 50 années-lumière» avec «des planètes inexplorées et l’expérience convoitée du« premier pas »»), puis la compatibilité, vous donnant accès à vos propres commandants et à certaines des fonctionnalités existantes d’Elite. Nous avons inclus une feuille de route plus détaillée de ce déploiement que vous pouvez consulter ci-dessus.

🌎 🚀 The Elite Dangerous: Odyssey Alpha is now available to download and play on PC for those with the Deluxe Alpha Edition pre-order!

Check out our forum for updates, known issues and to share feedback! https://t.co/ICdfDEgckM pic.twitter.com/QdaNWFrlKb

— Elite Dangerous (@EliteDangerous) March 29, 2021