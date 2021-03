Genshin Impact Windblume Ode: Le guide complet

La Windblume Ode est la deuxième arme exclusive à l’événement que vous pouvez obtenir lors du festival éponyme Windblume à Genshin Impact. Tout au long de l’événement, vous pourrez affiner ce nouvel arc à son potentiel maximum. Notre guide complet Genshin Impact Windblume Ode vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de cette arme.

Traverse Mondstadt's emerald green fields, walk amidst the crowds enjoying the festival, and take a tour filled with poetry and flowers — your Windblume Festival journey begins here. See full details >>>https://t.co/G3LXZL6vyq#GenshinImpact pic.twitter.com/fraeYuJAc1 — Paimon (@GenshinImpact) March 18, 2021

Genshin Impact: Comment obtenir l’Ode Windblume

Le Windblume Festival se déroulera jusqu’au 5 avril, mais vous aurez jusqu’au 12 avril pour récupérer l’arc. Comme les événements précédents, vous pouvez obtenir deux devises d’événement.

Vous avez besoin de coupons de collaboration particuliers pour acheter l’arc Windblume, obtenu en terminant le défi du pays des merveilles particulier. Vous pouvez gagner jusqu’au nombre exact de coupons pour tout acheter dans la boutique à la fin de l’événement.

Chaque fois que vous terminez une étape de Peculiar Wonderland Challenge, vous gagnez 200 coupons. Ce n’est pas grave si vous effacez complètement les mini-jeux; vous manquerez simplement les récompenses de ces défis. Vous pouvez gagner jusqu’à 1000 coupons pour chaque niveau de défi en le participant plusieurs fois. L’Ode Windblume coûte 700 coupons.

Genshin Impact: Statistiques de Windblume Ode

Arc Windblume, Lv 90, Raffinement 1

510 ATK

165 Maîtrise Élémentaire

La statistique secondaire de l’arc est la maîtrise élémentaire et donne un bonus d’attaque lors de l’utilisation de compétences.

Au premier raffinement, il augmente l’ATK du personnage équipé de 16% pendant six secondes après avoir utilisé une compétence élémentaire.

Windblume Ode n’est pas une arme particulièrement puissante par rapport aux autres arcs à quatre étoiles, mais c’est le but. La meilleure partie de la Windblume Ode est qu’elle est totalement gratuite. Il est difficile de parler de bonnes armes dans Genshin Impact car ce que tout joueur individuel obtient est décidé par la chance du système Wish. Les armes jouables garanties comme celle-ci et le désir festif de Dragonspine sont parfaits pour les joueurs free-to-play.

Si vous jouez à travers l’événement, vous pouvez le raffiner en une bête d’une arme qui peut fonctionner avec presque tous les archer.

Windblume Ode: comment affiner

Si vous ne pouvez obtenir qu’une seule Windblume Ode, comment la peaufiner? C’est là que «The Visible Winds» entre en jeu. Il y en a quatre que vous pouvez acheter dans la boutique pour 500 coupons chacun, vous permettant d’affiner votre Windblume Ode au maximum.

Chaque niveau de raffinement augmente l’augmentation d’ATK de 4%, le cinquième raffinement Windblume Ode donnant un bonus d’ATK de 32%.

Windblume Ode: Comment monter

Pour monter l’Ode Windblume, vous aurez besoin des éléments suivants:

Niv 20/40

3 Chaînes du gladiateur de pissenlit

3 Succursale de Dead Ley Line

2 Nectar de fleurs Whopper

5 000 Mora

Niv 40/50

3 Chaînes du gladiateur de pissenlit

12 Succursale de Dead Ley Line

8 Nectar de fleur Whopper

15 000 Mora

Niv 50/60

6 Chaînes du gladiateur de pissenlit

6 feuilles mortes de la ligne tellurique

6 Nectar scintillant

20 000 Mora

Niv 60/70

3 Chaînes du gladiateur de pissenlit

12 feuilles mortes de la ligne tellurique

9 Nectar scintillant

30 000 Mora

Niv 70/80

6 Chaînes du gladiateur de pissenlit

9 Sprout de la ligne tellurique

6 Nectar d’énergie

35 000 Mora

Niv 80/90

4 Rêve du gladiateur de pissenlit

18 Sprout de la ligne tellurique

12 Nectar d’énergie

45 000 Mora

Genshin Impact: Stratégie Windblume Ode

Qui est le mieux placé pour manier l’Ode Windblume? Cette arme n’est pas la meilleure pour aucun de ces personnages, mais elle est entièrement utilisable, surtout si vous ne dépensez pas d’argent pour le jeu ou si vous n’avez aucun des choix de premier plan. Étant donné que la capacité de Windblume Ode se déclenche lors de l’activation d’une compétence élémentaire, tout utilisateur d’arc avec un temps de récupération court ou qui compte sur sa compétence est un bon choix.

Windblume Ode convient parfaitement au support des builds Fischl puisque Oz reste sur le terrain après avoir éteint Fischl. Dans mes tests, lorsque Oz attaque, les dégâts seront basés sur la statistique d’attaque de Fischl. Les buffs sur un personnage restent actifs même s’ils sont hors du terrain, donc Oz profitera toujours de la capacité déclenchée de Windblume Ode.

Tartaglia peut bien utiliser l’Ode Windblume et fait une impression raisonnable de l’artefact Heart of Depth en quatre pièces. Sa compétence élémentaire change sa position en mêlée, lui permettant d’infliger une tonne de dégâts sur de nombreuses attaques. Étant donné que le boost ATK de Windblume Ode ne dure que six secondes, Tartaglia peut en tirer le meilleur parti.

Vous voudrez jouer avec la capacité de maîtrise élémentaire de l’arc, donc avoir un personnage de soutien capable de gérer des effets élémentaires constants se mariera bien avec tous ceux à qui vous donnez cet arc. Venti est un autre bon choix car Anemo est une question de réactions.

Ganyu ne peut pas l’utiliser aussi bien car sa principale façon d’infliger des dégâts consiste à utiliser ses flèches Bloom chargées de deuxième niveau. La durée du buff est juste un peu trop courte pour qu’elle puisse vraiment l’utiliser.