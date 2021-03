Le jeu FPS classique XIII est gratuit pendant 48 heures

Le remake du XIII de l’année dernière n’a peut-être pas très bien plu aux fans, mais le jeu FPS original est toujours disponible sur des plates-formes comme Steam pour pas trop de vos centimes durement gagnés. Et, si vous ne l’avez pas encore essayé ou récupéré vous-même une copie, c’est le bon moment, car il est gratuit sur GOG – mais vous devrez être impertinent à ce sujet.

À l’heure actuelle, le jeu PC classique est offert sur la page d’accueil du magasin de GOG, qui (au moment de la rédaction) durera encore 47 heures.Si vous souhaitez le réclamer, vous devrez le faire avant le 1er avril. arrive. Pour ce faire, il vous suffira de vous rendre sur la page d’accueil de GOG, de faire défiler la page jusqu’à la bannière XIII et d’appuyer sur le gros bouton vert “ réclamer le jeu ”.

Sorti en 2003, XIII est un jeu de tir développé et publié par Ubisoft sur un homme en fuite souffrant d’amnésie – également appelé XIII – qui a été pris dans une situation difficile, soupçonné d’avoir assassiné le président des États-Unis et traqué. Il a un style artistique cel-shaded distinctif et comporte des doublages de David Duchovny et Adam West, et – alors qu’il approche de deux décennies, maintenant – vaut le détour si cela ressemble à votre sac.

Le cadeau du jeu fait partie de la vente de printemps du magasin, qui propose un tas d’offres sur certains des meilleurs jeux PC du moment, comme The Witcher 3 GOTY Edition (remise à 80%), Divinity: Original Sin II – Definitive Edition (60 % de réduction) et No Man’s Sky (moitié prix).

Si vous préférez acheter quelque chose pour le prix bas ultime de rien à la place, nous avons un aperçu pratique des meilleurs jeux GOG gratuits, des jeux PC gratuits et des jeux Steam gratuits à découvrir.