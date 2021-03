Warzone: quelle mitraillette à utiliser dans Battle Royale

Il y a pas mal de candidats pour le titre de meilleur SMG dans Warzone, et bien que de nombreuses règles du multijoueur s’appliquent au mode Battle Royale gratuit de Call of Duty: Modern Warfare, il existe des différences clés qui changent la méta substantiellement. De plus, beaucoup d’entre vous ne possèdent peut-être pas le jeu complet et n’ont donc aucune idée de la façon dont les choses fonctionnent dans le multijoueur principal.

Les principaux facteurs à prendre en compte dans Warzone lors de la sélection d’un SMG sont la capacité du chargeur, le DPS et le temps nécessaire pour viser ou passer du sprint au tir.

Les SMG ne sont pas beaucoup utilisés dans Warzone où les lignes de vue extrêmement longues favorisent les fusils d’assaut et les meilleurs canons Warzone comme l’AX-50. Si vous recherchez une option à longue portée pour compléter certains de vos meilleurs chargements Warzone, voici notre guide du meilleur tireur d’élite de Warzone. Cependant, lorsque vous atteignez le cercle final ou que vous devez traverser des rues rapprochées pour atteindre la zone suivante, vous serez reconnaissant d’avoir le meilleur SMG de Warzone.

Meilleur (e) SMG à Warzone

Voici le meilleur SMG de Warzone:

Mac-10

Guerre froide MP5

Fennec

Modern Warfare MP5

Ouaouaron

AOÛT

Bizon

MP7

P90

Uzi

Attaquant 45

AK74u

Mac-10

Le Mac-10 a réussi à s’imposer comme l’un des meilleurs SMG de Warzone malgré deux séries de nerfs. Ce qui fait du Mac-10 une arme si mortelle, c’est sa cadence de tir élevée ainsi que son recul gérable. Avec les bonnes pièces jointes, vous pouvez gifler sur un grand chargeur qui vous assurera d’avoir suffisamment de balles pour abattre plusieurs ennemis à tout moment. Lisez notre meilleur chargement de Mac-10 pour découvrir comment personnaliser ce puissant SMG.

Guerre froide MP5

Comparé au MP5 de Modern Warfare, le MP5 de Cold War devance légèrement son prédécesseur en améliorant un certain nombre de détails clés. Le TTK est plus élevé, tout comme la vitesse ADS, et le recul est plus facile à contrôler. Encore une fois, il n’y a pas une énorme différence entre les deux armes, mais si vous voulez un avantage concurrentiel, le CW MP5 est le choix évident. Assurez-vous de consulter notre meilleure configuration MP5 Warzone pour trouver les pièces jointes appropriées pour les deux armes.

FENNEC

Le Fennec a la cadence de tir la plus rapide de tous les SMG de Warzone, ce qui en fait une arme très puissante pour nettoyer les bâtiments et les batailles 1v1. Son temps de mise à mort théorique n’est égalé que par le MP5, mais en raison du faible recul et de la cadence de tir élevée du Fennec, vous constaterez que la conversion sur ce TTK est plus facile. Visez la masse centrale et les ennemis tomberont en un rien de temps.

Plus d’aide? Voici les meilleurs fusils d’assaut de Warzone

La taille maximale du chargeur de 40 tours semblera limitative au début, mais ce SMG est si efficace pour faire face aux cibles à courte portée que vous pourrez souvent abattre deux ennemis et un scarper pour un rechargement en toute sécurité avant que quiconque ne sache ce qui s’est passé. Une chose à noter: la vitesse de balle et la portée des dégâts du Fennec sont atroces, alors assurez-vous d’avoir le meilleur fusil d’assaut de Warzone pour les batailles de milieu de gamme. Consultez notre configuration Fennec Warzone pour une spécification puissante.

Modern Warfare MP5

Le MP5 a le temps de tuer supérieur par rapport au MP7, mais il est un peu trop court car il est plus difficile de réussir ces tirs et vous ne pouvez le mettre à niveau qu’à une capacité maximale de 40 tours. Le kit de conversion 10 mm n’augmente pas votre TTK sur papier, mais il étendra considérablement votre portée effective. Nous avons la meilleure configuration MP5 Warzone si vous recherchez les meilleures pièces jointes. Si vous avez confiance en votre capacité à gagner des fusillades, vous devriez toujours le prendre comme votre Warzone SMG.

Ouaouaron

Si vous voulez une arme qui contient presque autant de balles qu’un LMG, vous ne trouverez rien de mieux que le Bullfrog. La plupart des SMG souffrent du même problème après avoir tué un ennemi, quelle que soit votre précision, vous devrez probablement recharger votre arme. Notre meilleur chargement de Bullfrog équipe des chargeurs pouvant contenir 85 balles, et nous avons augmenté la plage de dégâts sur ce SMG pour permettre à cette arme de dominer sur des distances courtes à moyennes.

AOÛT

Cela vient avec la lourde mise en garde que l’AUG ne vaut la peine d’être utilisée que si vous pouvez l’équiper du chargeur de conversion OTAN à 60 coups 5.56 – bien que nous ayons récemment eu beaucoup de succès avec cette configuration AUG Warzone plus mobile. Habituellement, c’est en fait assez médiocre, mais avec 60 de ces cartouches les plus dommageables dans un seul chargeur, l’AUG devient l’un des meilleurs SMG de Warzone – malgré le fait qu’il s’agisse essentiellement d’un fusil d’assaut. Il est facile à contrôler, descend rapidement et dispose de suffisamment de munitions pour essuyer théoriquement toute une équipe sans avoir besoin de recharger.

P90

Ce SMG est tragiquement négligé dans Warzone et en multijoueur. Comme le Bizon, il dispose d’un chargeur haute capacité par défaut, mais il est intéressant de noter que vous pouvez étendre la portée et améliorer considérablement la précision du P90. Les viseurs en fer de base du P90 sont également nets et propres, vous assurant de ne jamais avoir à dépenser une fente de fixation sur une optique.

MP7

Le MP7 est en fait pire que le MP5 sur papier, mais lorsque vous tenez compte de ses améliorations potentielles de la taille du chargeur, de son recul presque inexistant et de sa superbe précision de tir à la hanche, vous avez l’une des meilleures armes rapprochées du jeu.

Bien sûr, il n’a pas le meilleur DPS pour un Warzone SMG, mais il crache des rounds à un rythme effrayant et peut équiper un chargeur de 60 cartouches – dans Warzone, cela signifie que vous pouvez entrer dans des combats en toute confiance et mettre beaucoup de pression sur le adversaire. Si vous voulez la version ultime, consultez notre meilleure configuration MP7 Warzone pour un plan à copier. C’est aussi beaucoup, beaucoup plus facile à utiliser que le MP5.

Uzi

Quiconque l’a utilisé en multijoueur doit être conscient de ses problèmes: cadence de tir lente, dégâts moyens par tir et certains schémas de recul bizarres. Cependant, avec un kit de conversion particulier, cela devient un SMG étonnamment efficace, en particulier entre la gamme courte et moyenne. Les joueurs hautement qualifiés de Warzone pourraient justifier de placer cela dans leurs cinq meilleurs SMG, mais comme c’est si difficile à utiliser, nous l’avons placé plus près du bas de la pile. Pour les meilleures spécifications, consultez notre meilleur équipement Warzone Uzi.

BIZON

Le chargeur de départ à haute capacité semble être le plus gros avantage, mais c’est en fait le recul presque inexistant qui rend ce SMG si bon. Le Bizon compense ses dégâts inférieurs avec précision et cohérence – vous n’aurez aucun problème à atterrir, bien que cela puisse prendre un peu plus de temps que vous ne le souhaiteriez.

Notre meilleur chargement de Warzone Bizon vous aidera à rendre cette arme hors méta puissante.

Attaquant 45

Malheureusement, le retour de l’UMP à Modern Warfare n’est pas triomphant. Il est surclassé dans pratiquement tous les domaines, bien qu’il soit raisonnablement facile à contrôler et qu’il soit l’une des meilleures options à moyenne portée.

AK74u

Introduit dans Cold War, ce SMG peut être très efficace en mode multijoueur mais on ne peut pas en dire autant pour Warzone. Les joueurs du mode bataille royale peuvent empiler des plaques d’armure pour doubler efficacement leur santé, ce qui rend l’AK74u ​​inefficace par rapport à ses rivaux du même support. Contrairement aux autres armes de cette liste, la cadence de tir de l’AK74u ​​est la plus lente, ce qui augmente considérablement le TTK.

Pour une option à courte portée légèrement différente, nous évaluons également très fortement les pistolets Akimbo dans Warzone – malheureusement, la configuration 357 Snake Shot Warzone vient d’être nerfée, alors tenez-vous-en au Renetti. Alternativement, notre meilleur chargement Warzone Origin 12 devient maintenant très populaire pour nettoyer les pièces.