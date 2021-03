Epic dévoile son prochain jeu gratuit

Un autre jeudi signifie encore plus de jeux PC gratuits de l’Epic Games Store dont il faut parler, et la société poursuit son train actuel de jeux indépendants originaux et narratifs. Aujourd’hui, vous pouvez vous procurer The Fall, et la semaine prochaine, vous pourrez saisir le hack-and-slash inspiré du flipper, Creature in the Well.

Creature in the Well sera disponible sur la page de promotion habituelle d’Epic Games Store le 25 mars, où il restera pendant une semaine. Comme toujours, vous “ achèterez ” le jeu pour zéro dollar, et il sera alors dans votre bibliothèque pour toujours, comme pour tout autre jeu que vous pourriez acheter pour de l’argent réel.

Si le «hack-and-slash inspiré du flipper» ne vous donne toujours pas une image parfaite de Creature in the Well, eh bien… c’est un jeu difficile à décrire. C’est un jeu d’action isométrique où vous pouvez couper des choses avec une épée laser – mais il est beaucoup plus efficace de frapper autour de ces sphères d’énergie qui rebondiront à peu près au niveau comme des flippers. J’y ai joué à peu près au moment de son lancement, et c’est un jeu soigné qui ne nécessite qu’un investissement en temps assez court.

Consultez la bande-annonce ci-dessous pour vous aider à vous en faire une idée.