UN joueur de World of Warcraft atteint le niveau 50 sans quitter la zone de départ

L’un des grands avantages d’un jeu MMORPG est le choix du joueur, et il arrive parfois qu’un joueur de World of Warcraft laisse libre cours à son autonomie. L’un de ces courageux aventuriers a réussi à atteindre le niveau 50 sans quitter sa première zone, un exploit qui a nécessité plus qu’un peu de dévouement et quelques vers.

Nobb le gobelin ne s’est pas encore aventuré loin de Kezan, l’île où vivent les gobelins dans le jeu fantastique. Au lieu de cela, il s’est acharné sur les créatures et les rencontres qui existent sur l’île, se préparant progressivement au grand 5-0. Il a commencé par des vers de tunnel, 5 000 pour atteindre le niveau 20, puis 10 autres grâce à l’expérience accumulée sans abonnement.

Une fois qu’il s’est abonné, il a commencé à utiliser des alts pour accomplir des tâches quotidiennes qui avaient un impact sur l’ensemble du compte, alimentant lentement les points Nobb pour l’aider. Les gobelins deviennent Horde une fois que vous avez terminé la quête principale à Kezan, et sans cela Nobb ne peut pas entrer dans les donjons ou le PvP ou quoi que ce soit d’autre. C’est la seule méthode efficace pour continuer à gagner des points d’expérience, et maintenant que Nobb est au niveau 50, les gains de tout, même des quêtes, ont un rendement très faible.

En parlant à WoWhead, le propriétaire a lancé un appel à toute personne qui saurait comment atteindre le niveau 60 sans prendre des lustres. Au rythme actuel, il faudra plusieurs semaines pour atteindre le niveau 51. “Si quelqu’un connaît un autre moyen de gagner de l’XP sur des alts où l’exploitation minière et l’herboristerie ne sont pas possibles, n’hésitez pas à le partager avec moi pour que je puisse accélérer un peu plus le processus, ce serait génial.” Vous pouvez les trouver sur Reddit.

World of Warcraft offre de jolis animaux de compagnie en échange de dons à Médecins sans frontières en ce moment, et si nous ne pouvons pas vous aider à atteindre le niveau 50 dans la première zone, nous avons un guide de leveling WoW Classic pour une progression régulière.