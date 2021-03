Valheim: Comment utiliser les astuces et tous les codes de triche

Après avoir joué à travers Valheim au moins une fois, une deuxième partie peut être améliorée avec l’utilisation de tricheurs. Voici tous les tricheurs et ce qu’ils font.

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour entrer dans le joueur Valheim! Le jeu gagne actuellement en popularité alors que de plus en plus de fans réalisent à quel point il est amusant de survivre et de prospérer dans le purgatoire Viking.

Beaucoup de gens explorant Valheim pourraient même ne pas se rendre compte qu’il existe des codes de triche dans le jeu. Comme l’ancien code Konami, ces lignes de texte peuvent affecter massivement le jeu et son jeu, ce qui entraîne des situations amusantes ou loufoques. Avec les bonnes connaissances, les joueurs peuvent libérer le plein potentiel du jeu avec quelques touches simples.

Comment activer les astuces

Pour activer les astuces dans le jeu, les joueurs devront d’abord ouvrir la boîte de commande de la console. Cela peut être fait en appuyant sur F5. Une fois ouvert, les joueurs devront taper imacheater et cliquez sur Entrée. À partir de là, les astuces seront activées dans le jeu.

Il est à noter que les astuces ne fonctionnent que lorsque les joueurs sont en mode solo. Les astuces ne fonctionneront sur aucun serveur multijoueur.

2 Tous les tricheurs et ce qu’ils font

Il existe trente-deux énorme astuces disponibles à utiliser à Valheim. Les joueurs devront entrer les codes suivants pour obtenir leurs effets.

Dieu – Active le mode Dieu.

– Active le mode Dieu. pos – Imprimer la position actuelle du joueur.

– Imprimer la position actuelle du joueur. aller à [x,z] – Se téléporter aux coordonnées saisies.

– Se téléporter aux coordonnées saisies. tuer tous – Tue tous les ennemis proches.

– Tue tous les ennemis proches. apprivoiser – Apprivoise tous les animaux domptables à proximité.

– Apprivoise tous les animaux domptables à proximité. Cheveu – Supprime définitivement les cheveux du personnage.

– Supprime définitivement les cheveux du personnage. barbe – Supprime définitivement la barbe du personnage.

– Supprime définitivement la barbe du personnage. exploremap – Explore la carte entière.

– Explore la carte entière. réinitialiser la carte – Réinitialise l’exploration de la carte.

– Réinitialise l’exploration de la carte. lieu – Lieu d’apparition.

– Lieu d’apparition. vol libre – Mode photo Freefly.

– Mode photo Freefly. ffsmooth – Douceur Freefly.

– Douceur Freefly. un événement [name] – Début de l’événement.

– Début de l’événement. stopevent – Arrête l’événement en cours.

– Arrête l’événement en cours. tod [0-1] – Règle l’heure de la journée. Les deux 0 et 1 donneront aux joueurs minuit, tandis que 0,5 donnera aux joueurs midi.

– Règle l’heure de la journée. Les deux 0 et 1 donneront aux joueurs minuit, tandis que 0,5 donnera aux joueurs midi. tod -1 – Réinitialise l’heure par défaut.

– Réinitialise l’heure par défaut. skiptime [seconds] – Avance dans le temps, permettant aux joueurs de changer le numéro du jour et l’heure de la journée.

– Avance dans le temps, permettant aux joueurs de changer le numéro du jour et l’heure de la journée. dormir – Saute un jour.

– Saute un jour. élever [skill] [amount] – Augmenter le niveau de compétence (par exemple, augmenter la compétence saut 100).

– Augmenter le niveau de compétence (par exemple, augmenter la compétence saut 100). enlevé les gouttes – Supprimez toutes les gouttes d’objets dans la zone.

– Supprimez toutes les gouttes d’objets dans la zone. remettre en place – Réinitialise le vent.

– Réinitialise le vent. vent [angle 0-360] [intensity 0-1] – Règle le vent à l’angle / intensité spécifié.

– Règle le vent à l’angle / intensité spécifié. joueurs [num] – Définit l’échelle de difficulté en fonction du nombre de joueurs (0 = réinitialiser).

– Définit l’échelle de difficulté en fonction du nombre de joueurs (0 = réinitialiser). frayer [item] [quantity] [level] – Crée l’élément spécifié.

– Crée l’élément spécifié. réinitialiser le caractère – Réinitialiser les données de caractères.

– Réinitialiser les données de caractères. dpsdebug – Active / désactive la superposition de débogage des dégâts par seconde.

– Active / désactive la superposition de débogage des dégâts par seconde. enlevé les gouttes – Supprime les objets déposés dans la zone.

– Supprime les objets déposés dans la zone. setkey [name] – Définit une nouvelle clé globale.

– Définit une nouvelle clé globale. réinitialiser les touches [name] – Réinitialise la clé spécifiée.

– Réinitialise la clé spécifiée. listkeys – Répertorie toutes les clés globales.

– Répertorie toutes les clés globales. env [env] – Définit l’environnement de débogage.

– Définit l’environnement de débogage. resetenv – Réinitialise l’environnement de débogage.

1 Mode Creative

Le mode créatif est légèrement différent car il permet aux joueurs d’approcher le jeu légèrement différemment. Pour y accéder, les joueurs devront taper Mode débogage pour l’activer. À partir de là, une touche spécifique enfoncée pendant le jeu entraînera des effets uniques.