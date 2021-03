Dragon Age: Pourquoi gagner la confiance de Velanna est si difficile

Les elfes dalish de Dragon Age passent les années de leur vie à parcourir le pays dans des voyages animés par le halla. Ils se déplacent en marge de la société, n’interagissant avec des étrangers que lorsque cela est nécessaire pour le commerce. La profonde méfiance qu’ils entretiennent pour les humains est enracinée dans leurs jeunes avec des histoires des cruautés auxquelles le peuple a été confronté aux mains des Tevinter Magisters qui les ont autrefois réduits en esclavage et de l’humain qui les a chassés des Dales et les ont forcés à errer, toujours à la recherche d’un endroit pour appeler à la maison.

Alors qu’un bon nombre d’humains prétendent que les Dalish sont non civilisés, les gens ont leur propre mode de vie. Ils transmettent non seulement leur fierté à leurs enfants, mais leur force inébranlable contre l’adversité. Nulle part dans Thedas est-ce plus évident que le potentiel Dragon Age: éveil compagnon Velanna.

Velanna était une jeune femme introvertie qui prenait plus de plaisir à étudier l’histoire de son peuple qu’à socialiser avec d’autres enfants de son clan. Sa sœur cadette, Seranni, était son opposé polaire, mais les deux filles s’aimaient profondément. Seranni poussait constamment Velanna à venir jouer avec elle et ses amis, mais son comportement timide et distant a finalement tourné les amis de sa sœur contre elle.



Dévastée par ce qui ressemblait à une trahison, Velanna a plongé encore plus profondément dans ses études. Quand elle avait neuf ans, sa magie s’est manifestée pour la première fois. Velanna était ravie de cette découverte, car elle avait toujours voulu devenir mage. Une partie d’elle-même croyait que la capacité de se connecter avec le Fade et de manipuler le monde qui l’entourait la connectait encore plus profondément à ses ancêtres. Quand elle a présenté ses nouvelles capacités au gardien du clan, Ilshae, Velanna a déclaré qu’elle était destinée à devenir la première d’Ilshae. Ilshae accepta et commença à nourrir et à perfectionner la magie de la jeune fille et son amour pour l’histoire de leur peuple.

Ilshae est devenue comme la deuxième mère de Velanna. Cependant, Velanna était jeune et arrogante, et elle pensait qu’elle savait mieux que la Gardienne. Lorsqu’un groupe d’humains a tenté de brûler le clan hors des bois, une Velanna enragée a exigé qu’ils soient obligés de payer pour leur tentative de meurtre de masse. Ilshae n’étaient pas d’accord et ont interdit les actes de vengeance, ce qui a incité Velanna à la traiter de lâche. L’explosion a rompu le lien entre eux et le gardien Ilshae l’a exilée du clan.

Velanna rassembla un contingent d’elfes partageant les mêmes idées, dont Seranni, et le groupe alla se venger des humains. Cependant, tout le monde sauf Velanna et Seranni ont été tués dans la bataille, et seul Velanna a réussi à s’échapper. Seranni a été prise en otage et Velanna a suivi la piste pour tenter de sauver sa sœur.

Les voyages de Velanna l’ont menée à l’Arling of Amaranthine, où le personnage du joueur Grey Warden et leur groupe l’ont rencontrée pour la première fois dans les Wending Woods tout en essayant de protéger les routes commerciales d’Amaranthine. Le joueur a découvert que Velanna avait assassiné les humains qui croisaient son chemin dans l’espoir d’effrayer les gens du village voisin. Elle s’est écartée pour permettre au gardien d’exterminer le Darkspawn dans la région.



Une fois que le Darkspawn est éliminé de la zone, le gardien a la possibilité de tuer Velanna pour ses crimes ou de lui parler du rôle du Darkspawn dans l’enlèvement de sa sœur. Si le joueur choisit la dernière option, Velanna demande au gardien de l’aider à les retrouver afin qu’elle puisse sauver sa sœur. Cependant, quand ils la trouvent dans le laboratoire de l’architecte, ils découvrent que Seranni a été infecté par la souillure. Seranni a disparu après avoir libéré le groupe et ne réapparaît pas tant que le groupe n’a pas attaqué Drake’s Falls.

La mystérieuse disparition de Seranni laissa Velanna perplexe. Si elle survit à la bataille de fin de partie et que l’architecte est épargné, elle reste avec les gardiens pendant quelques années avant de partir à sa guise pour rechercher à nouveau sa sœur après avoir prétendu l’avoir repérée. Ce qu’il advient d’elle après cela est inconnu.

L’impartialité de Velanna fait d’elle une compagne incroyablement difficile à convaincre. Elle est arrogante et semble savoir ce qui est le mieux pour tout le monde, malgré les problèmes dans lesquels elle se trouvait lors de sa première rencontre. Son obsession de trouver sa sœur est probablement le résultat du fait que Seranni est l’une des seules personnes de sa vie à la soutenir et à l’accepter malgré son incapacité à socialiser. Lorsque Velanna a été exilée du clan, Seranni l’a accompagnée, prouvant son amour et son acceptation dans un acte qui est devenu le sacrifice ultime.

Faire preuve de compassion à Velanna et lui proposer de faire ce qu’il peut pour l’aider à trouver sa sœur est un moyen infaillible de commencer à gagner sa confiance, mais chaque action du jeu est une danse prudente pour éviter de faire pencher la balance de la confiance de Velanna hors de la faveur du joueur. En tant que l’un de ces personnages dont les origines restent actuellement inconnues, il est possible que Velanna figure à l’avenir Dragon Age jeux, peut-être toujours à la recherche de sa sœur.