Nouvelles armes à feu Fortnite – voici toutes les nouvelles armes de la saison 6 de Fortnite

Vous recherchez une liste de toutes les nouvelles armes à feu de Fortnite? Le chapitre 2 de la saison 6 ajoute un tas de nouveaux emplacements, y compris – au centre de la carte – The Spire, où vous pouvez trouver des emplacements d’artefacts dorés, ainsi que des cultures colossales et des Boney Burbs.

Ce n’est pas non plus tout ce qui est nouveau pour Fortnite, car la dévastation balaie la carte alors que la Fondation se débat avec le pouvoir de la faille, de nouveaux boss Fortnite ont été ajoutés appelés Spire Guardians, ainsi qu’un nouveau mécanisme d’artisanat. Maintenant, vous devrez gagner vos armes, en mettant au rebut les vieilles armes et en trouvant des ingrédients pour fabriquer de meilleurs équipements à partir de coffres ou en tuant la faune que vous trouvez autour de la nouvelle carte – oui, Fortnite a maintenant des loups.

Les nouvelles armes sont disponibles dans une gamme de raretés et peuvent être fabriquées à l’aide de pièces trouvées sur la carte ou achetées auprès des nouveaux PNJ trouvés dans les nouveaux emplacements au milieu de la carte pour l’or Fortnite.