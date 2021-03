Fortnite : Comment enquêter sur une anomalie détectée à Stealthy Stronghold ?

Fortnite organise un défi pour trouver une anomalie dans Stealthy Stronghold. Ce guide montrera aux joueurs où ils peuvent trouver cette anomalie.

Les joueurs devront enquêter sur une anomalie dans Fortnite. Ce guide montrera aux joueurs comment faire apparaître l’anomalie à Stealthy Stronghold. La saison 6 de Fortnite vient juste de commencer et elle est déjà pleine de secrets cachés et d’easter eggs à découvrir. En dehors du skin déverrouillable Lara Craft de Tomb Raider, une nouvelle saison est synonyme d’un tout nouveau battle pass de contenu à débloquer. Avec de nouveaux défis hebdomadaires, des sprays, des skins et des emotes à débloquer, c’est le meilleur moment pour reprendre le jeu si vous l’avez abandonné. Le thème de cette saison, Primal, renvoie les joueurs à l’âge de pierre, où les animaux sauvages errent sur le territoire et où les armes sont créées à partir des os des créatures. L’un des défis de cette saison demande au joueur de trouver l’anomalie qui se produit à Stealthy Stronghold. Ce guide montrera aux joueurs comment ils peuvent débloquer ce contenu.

Pour commencer, il y a un prérequis que le joueur devra remplir avant de pouvoir accéder à ce défi. Pour le débloquer, les joueurs devront atteindre le niveau 16 de leur passe de combat. Pour ce faire, ils devront relever des défis pour accumuler de l’expérience, gagner des parties et tuer des adversaires. Une fois que le joueur a fait cela, il peut commencer ce défi. Voici comment les joueurs peuvent découvrir l’anomalie qui se produit à Stealthy Stronghold.

Comment trouver l’anomalie dans la forteresse furtive de Fortnite ?



Cela devrait être assez évident, mais lorsque le joueur atteint le niveau 16 de son battle pass, il doit se rendre à Stealthy Stronghold. Une fois que le joueur arrive ici, il doit garder les yeux ouverts pour un cristal, papillon lumineux. Suivez ce papillon plus profondément dans la forteresse furtive et il mènera à un endroit où les joueurs devront utiliser leur pioche pour creuser dans le sol.

Une fois que le joueur aura fini de creuser, le défi sera terminé. Il est important de mentionner que, puisque ce défi est nouveau, il est probable que de nombreux joueurs voudront atterrir dans cette zone. Vous pouvez vous concentrer sur l’atterrissage ici au tout début du jeu ou revenir plus tard. Les joueurs débloqueront de l’expérience pour leur battle pass et obtiendront une nouvelle pièce pour résoudre le mystère de cette saison.

Le thème primitif est un bon aspect pour le jeu après ce qui s’est passé avec la réalité qui s’est effondrée auparavant. Il sera intéressant de voir où va l’intrigue à partir de là. Qui aurait cru qu’une bataille royale pouvait avoir une narration aussi intéressante ?