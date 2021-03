La mise à jour hebdomadaire de GTA Online apporte des récompenses doubles pour Arena War et Rhino Hunt

C’est à nouveau cette période de la semaine, fans de GTA Online. Une nouvelle mise à jour a frappé les serveurs du jeu policier multijoueur, et les bonnes gens de Los Santos jettent un coup d’œil pour voir ce qui est nouveau pour la baisse de cette semaine. Rockstar Games publiera le récapitulatif complet sur son fil de presse plus tard dans la journée, mais avec les goodies, les remises et la nouvelle voiture de podium de la mise à jour maintenant en ligne, pourquoi attendre un coup d’œil?

Dans la nouvelle mise à jour hebdomadaire du jeu multijoueur, vous avez la possibilité de remporter le double des récompenses pour les modes Arena War de GTA Online. Au cas où vous auriez besoin d’un rappel, voici la série de missions (principalement PvP) introduites avec la mise à jour du contenu 2018 Arena War du jeu, qui se déroulent dans l’immense Maze Bank Arena, et comportent un tas d’appareils et de pièges à utiliser victorieux.

Cette semaine, les modes distribueront le double de GTA $, RP et points d’arène – ce dernier étant pour le système d’expérience spécifique à Arena War, que vous pouvez utiliser pour obtenir des récompenses si vous avez un atelier d’arène. De plus, le mode adversaire Rhino Hunt de GTA Online et les missions Special Vehicle Work distribueront également le double de GTA $ et RP cette semaine.

La voiture de podium GTA Online de cette semaine est la sportive Comet SR, tandis que la course premium est Congestion Charge, le contre-la-montre est Stab City et RC Time Trial est Cypress Flats. Vous pouvez consulter la gamme complète de réductions et d’autres détails ci-dessous, via Tez2 sur Twitter: