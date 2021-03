Commandes et astuces de la console Valheim

Vous voulez savoir comment accéder aux commandes de la console de Valheim? Si vous voulez devenir un être tout-puissant sur votre propre serveur ou accélérer le processus lors de la construction de plusieurs structures, les commandes de la console peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. Que vous souhaitiez contrôler la force et la vitesse du vent, augmenter instantanément chaque point de statistique ou tuer tous les ennemis proches, vous pouvez devenir imparable avec les commandes de la console.

Ces commandes de console peuvent même être utilisées avec des amis sur un serveur Valheim privé, à condition que vous soyez l’hôte. Combattre les trolls est difficile, peu importe à quel point vous êtes dans le jeu, mais le mode Dieu permet à votre groupe d’éviter de subir des dégâts, quelle que soit la puissance de vos ennemis. Nous avons également inclus les commandes de serveur pour toute personne exécutant ses propres serveurs publics au cas où vous auriez besoin d’interdire les chagrins.

Nous l’avons compris, il peut être tentant de se frayer un chemin à travers les parties fastidieuses d’un jeu de survie. Si vous avez lu notre guide du débutant de Valheim et que vous ne vous amusez toujours pas, ou peut-être avez-vous déjà vaincu les cinq patrons de Valheim, il est peut-être temps de sortir les astuces. Voici tout ce dont vous avez besoin pour accéder aux commandes de la console de Valhelm.

Utilisation des commandes de la console dans Valheim

La console peut être ouverte à tout moment dans le jeu en en appuyant sur F5 sur votre clavier. Par défaut, les seules commandes qui fonctionnent dès le départ sont les commandes du serveur. Il est important de noter que seul l’hôte du serveur a accès à la console. Les invités ne peuvent utiliser aucune de ces commandes à moins d’avoir été promus au statut d’administrateur.

Vous pouvez trouver toutes les commandes du serveur en tapant ‘aider’ dans la console. Cela devrait faire apparaître une liste de toutes les options disponibles lorsqu’il s’agit de botter, bannir et supprimer des joueurs sur votre serveur.

Astuces Valheim

Pour accéder aux commandes de la console de triche, vous devez taper ‘imacheater‘dans la console. Taper «help» une fois de plus dans la console affichera une liste plus longue de commandes, cette fois avec chaque commande de triche. Une fois que vous avez activé les commandes de la console de triche, vous devrez à nouveau entrer «imacheater» pour les désactiver.

Commandes de la console Valheim

ban [name/ip/userID]

banned

help

info

kick [name/ip/userID]

lodbias [0-5]

unban [name/ip/userID]

beard

dpsdebug – toggle dps debug print

env [env]

event [name] – start event

exploremap – explore entire map

ffsmooth – freefly smoothness

freefly – freefly photo mode

god

goto [x,z] – teleport

hair

killall – kill nearby enemies

listkeys

location – spawn location

players [nr] – force difficult scale (0 = reset)

pos – print current player position

raise skill [skill] [amount]

randomevent

removedrops – remove all item-drops in area

resetcharacter – reset character data

resetenv

resetkeys [name]

resetmap – reset map exploration

resetskill [skill]

resetwind

save – force saving of world

setkey [name]

stopevent – stop current event

tame – tame all nearby tamable animals

tod -1 OR [0-1]

wind [angle] [intensity]

Objets d’apparition de Valheim

L’activation des astuces dans la console vous donne également la possibilité de générer n’importe quel élément du jeu. Taper frayer [item] [quantity] [level] dans la console pour que l’élément apparaisse devant vous. Ces objets peuvent aller de pièces d’armure à des ennemis pré-nivelés. Voici un petit exemple des objets que vous pouvez générer:

ArrowFire

Portal

QueensJam

TurnipStew

Redditor / u / Demogrim a compilé une liste de tous les éléments que vous pouvez générer dans le jeu – nous vous recommandons vivement de consulter leur liste fréquemment mise à jour. Il est important de noter que chaque commande doit être

Et c’est tout ce qu’il y a à savoir sur les commandes de console de Valheim. Que vous souhaitiez vous attaquer au jeu Viking avec ou sans astuces, il vaut la peine de lire notre guide de progression Valheim pour vous aider. Nous avons également un guide sur la façon de mettre à niveau votre établi Valheim et de réparer les outils cassés, et comment obtenir du fer Valheim et du bronze Valheim.